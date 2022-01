"El cambio de estatutos en el Festival de Cosquín fue algo histórico"

Ferni de Gyldenfelt es cantante, artista, docente y finalista del Pre Cosquín 2022 representando a Buenos Aires. En una entrevista con Radio Nacional Córdoba, contó: "Hace muchos años de trabajo en la música, estudio desde los 13, 14 años música, tengo formación en canto lírico"

La final del Pre Cosquín se lleva a cabo el 17 y 18 de enero. El mismo será transmitido desde la página https://aquicosquin.com.ar/pre-cosquin/ . "Nunca me imaginé estar cantando en el festival de Cosquín", dijo Ferni.

Para esta nueva edición, se eliminaron las categorías de género “vocal femenino” y “vocal masculino”, y en esto fue clave una denuncia de discriminación de Ferni. "Fue por una acción de discriminación por parte de la comisión organizadora que me prohibía seguir participando yo habiéndome anotando en el rubro solista vocal femenino. Como identidad trans no binaria que soy me identifico también en lo musical más relacionada con el mundo de feminidad, lo voy sintiendo desde hace muchos años", explicó la artista.

La comisión no le permitió seguir participando porque no contaba con el cambio registral del DNI. "Es algo que me dolió. Pero finalmente con asesoramiento y acompañamiento pude ir entendiendo el panorama y llegar a la conclusión que fue un acto de discriminación", dijo. Esta acción violaba la ley de identidad de Género sancionada en el 2010 en nuestro país.

Efectuó la denuncia en el INADI, se reunió con Victoria Donda. Horas después el festival cambió el estatuto.

"Fue histórico y algo que va a generar un antecedente en el festival. Hay que pensar también en las futuras generaciones"

"Se que soy representante de un colectivo disidente. Se que es parte de una lucha de años y años que no es mía nomás, que es de personas que dieron su vida para que el mundo sea mejor" , expresó Ferni.