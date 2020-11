Diario de Radio Nacional 21/11/2020

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Cambiemos el modo en que el mundo funciona”

Buenos Aires – Cumbre del G20: Piden una respuesta unificada ante el coronavirus

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: Aseguró que “no hay condicionamientos del FMI”

Buenos Aires – MILAGRO SALA: “Gerardo Morales nos tiene como un botín de guerra”

Formosa – GILDO INSFRAN: “Les propongo seguir protegiendo el estatus sanitario de Formosa”

Rosario – BUSATTO: “En noviembre Vicentin recibió más créditos que días hábiles del mes”

La Quiaca – Periodista argentino preso en Bolivia: Se agrava la situación de Facundo Morales

Buenos Aires – “El cable cortó la cola del helicóptero”: El ministro de Salta y la muerte de Brito

Tucumán – Eventos en diciembre: Expectativas de propietarios de salones de fiestas

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Jubilaciones con mirada panorámica

Patagonia – “Poder evangélico”: El rol de la Iglesia Evangélica en los gobiernos americanos

Buenos Aires – JAVIER DE LUCA: “El Legislativo no puede cogobernar”

Paraná – Inversión de 250 millones de pesos: Serán dragados los puertos de Diamante e Ibicuy

Paso de los Libres – Convocatoria abierta: Llega el Festival Virtual por Libres Transfeminista

Mendoza – ALEJANDRO MONCADA: “No se toma en cuenta que somos la cara del turismo”

Paraná – Aumentará su personal: Empresa entrerriana proyecta inversiones

Catamarca – Para los trabajadores de la capital provincial: Posible bono de fin de año

Buenos Aires – CEP: Producción industrial registró una importante mejora en septiembre

Paraná – PABLO FONTANINI, de la Bolsa de Cereales: “La mayoría del área agrícola padece sequía”

Paraná – LUIS ZUBIZARRETA: “No sólo las retenciones afectan la rentabilidad de la soja”

Santiago del Estero – “Triduo en su honor”: Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa

Esquel – GABRIELA CUAL: “Al gobernador le diría que sea un poquito más humano”

La Quiaca – Vecinos autoconvocados: Presentarán un mapa de conflictos socioambientales

Chos Malal – RAC: Sandra Núñez: “Fue una sorpresa para mí y una alegría muy grande”

Paso de los Libres – OFELIA LEIVA: “Cuando canto parece que canté ayer”

Ushuaia e Islas Malvinas: Cobra Rock de Poseidotica: Cumple 20 años de trayectoria

Buenos Aires – Presentan “Pandemiargentina”: “RS POSITIVO”, Alejandro Sanz y Rudy

Buenos Aires – JORGE SABORIDO: “La Rusia de Putin”, su próximo libro

Buenos Aires – FLORAL ZU: Presentó su libro “Japón desde mi bicicleta”

Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Visitamos Chaco, Tierra del Fuego y La Pampa

Ushuaia e Islas Malvinas – Mes de la Feria del libro: El encuentro cumple 25 años

Rosario – Automovilismo en Radio Nacional: Turismo Nacional C2 y C3

Tucumán Mercedes Sosa: RICARDO NOIR: Derrota de San Martín de Tucumán en un amistoso

Buenos Aires – ENRIQUE MACAYA MARQUEZ: “Sigo esperando la cuota de liderazgo de Messi”

Córdoba – OSVALDO BOLMARO: “Si no te destacás, no llegás a la NBA”

Córdoba – 56 historias deportivas: Hugo Caric presenta “Titulares”

Buenos Aires – PATRICIO LOUSTAU: “A veces, el ojo humano le sigue ganando a las cámaras”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente sostuvo al hablar en la cumbre de líderes del G20, que “en marzo propusimos generar un pacto de solidaridad global y crear un fondo mundial de emergencia humanitaria”, destacó el mandatario en un discurso de nueve minutos que pronunció por videoconferencia desde la residencia oficial de Chapadmalal, acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán y el director ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos, según informaron fuentes oficiales.

Fernández ratificó, ante los líderes del G20, la “firme decisión” del Gobierno argentino de “implementar políticas públicas activas para contener, apoyar e impulsar la economía” así como “mantener la estabilidad financiera”.

“Nosotros tenemos la firme decisión de implementar políticas públicas activas para contener, para apoyar, para impulsar la economía y mantener la estabilidad financiera. Y para eso vamos a utilizar todas las herramientas, fiscales, monetarias y regulatorias que estén a nuestro alcance”, dijo.

Consideró además que “el mundo transita hacia niveles alarmantes de desigualdad interna, hacia el interior de nuestros países, y desigualdad global”.

LRA 1 Buenos Aires

El Grupo de los 20 (G20) comenzó hoy una cumbre virtual organizada por Arabia Saudita con llamados de sus líderes a coordinar las respuestas al coronavirus y sus devastadoras consecuencias económicas. La pandemia, que ya le causó la muerte a más de 1,37 millones de personas, brindó al G20 una oportunidad de demostrar que tales organizaciones pueden facilitar la cooperación internacional ante la crisis, aunque también expuso sus limitaciones.

LRA 1 Buenos Aires

Cafiero remarcó que “no hay condicionamientos” para la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que el organismo “no nos vienen a decir cómo tenemos que manejar el país o la economía, porque no lo aceptamos y eso no existe”.

De esta forma, se refirió a la misión del Fondo que cerró el viernes su visita en Buenos Aires tras diez días de trabajo ininterrumpido con las autoridades.

LRA 1 Buenos Aires

La titular de la organización barrial Túpac Amaru, Milagro Sala dialogó en exclusiva con Ximena Tordini y Mario Santucho sobre la situación que viven en Jujuy y el rol de la justicia.

“Estamos viviendo un hostigamiento de forma constante. Aquí muchos dicen que soy delincuente y narcotraficante pero nuestras obras se miran y se tocan”, destacó Milagro Sala por Radio Nacional.

“Aquí hay una corrupción grande, el jefe de fiscales que me acusa armó todo e incluso tiene causas por violencia de género y otro también es denunciado por violación”, explicó. También sostuvo que “la Justicia de Jujuy tienen ojos para uno y no para otros. Hace más de cuatro años seguimos presos y la justicia mira para otro lado”.

LRA 8 Formosa

Insfrán anunció que el gobierno provincial “cumplirá con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dispondrá, en el plazo de 15 días, el ingreso a la provincia de 8.321 personas, a través del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, para lo cual se relevarán los alojamientos disponibles en el territorio formoseño, y se reforzará la tarea sanitaria tanto en logística como en la realización masiva de hisopados”.

LRA 5 Rosario

Este sábado 21 de noviembre a las 23.30 horas se estrenará la película documental Vicentin: de gran empresa a gran estafa. Se trata de un trabajo de investigación testimonial sobre la historia y el desarrollo de la compañía Vicentin, desde sus inicios “hasta llegar a la defraudación y estafa cometida en los últimos años”.

LRA 16 La Quiaca

Hugo Molares, padre del fotoperiodista Facundo Molares, preso en Bolivia desde el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, se refirió al agravamiento del estado de salud de su hijo.

“La médica lo encontró con un líquido en los pulmones y determinó que debía quedar internado. Ya habíamos gestionado una orden de internación en Santa Cruz de la Sierra, pero hasta que esa orden llegaba a La Paz iba a tardar como tres días, porque tenía que mandarla por correo y tenían que firmarla tres funcionarios en el camino. Todo dentro de una burocracia increíble”, informó preocupado el padre de Facundo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, dio nuevos detalles del trágico accidente en el que murieron el banquero Jorge Brito y su copiloto, Santiago Beauden. Con un helicóptero de la gobernación realizaron el mismo recorrido sobre la zona del Dique Cabra Corral, a 85 kilómetros de Salta capital y reconoció que fue difícil ver los cables de la tirolesa. “El cable partió la cola del helicóptero, se quedó sin el motor, el rotor de cola, y eso hizo que se desplomen instantáneamente”, afirmó el funcionario aunque remarcó que la investigación la realiza la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Propietarios de salones de fiestas están a la expectativa ya que en unas semanas el COE (Comité Operativo de Emergencia) dio luz verde para que el Gobierno provincial autorice los eventos, aunque con una capacidad reducida y con todos los protocolos que se deben cumplir a rajatabla. “Todavía no hemos recibido ningún protocolo. Nos estamos preparando para lo que será el 1 de diciembre, al 50% de capacidad, y evaluando la situación. En realidad es un poco absurdo por la cantidad de fiestas clandestinas que hay. Es mejor hacer un evento en un salón de fiestas que cuenta con las medidas de seguridad y no algo clandestino”, indicó Julio Heredia, referente de los propietarios de salones de fiestas.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la nueva fórmula para la movilidad jubilatoria planteada por el gobierno nacional, y realizó un repaso por la historia del sistema previsional y contributivo en la Argentina.

LU 4 Patagonia

Ariel Goldstein presenta el entramado que existe detrás del crecimiento exponencial de la comunidad evangélica en países como Brasil, y especialmente en su alianza con Jair Bolsonaro, con quien se advierte una trama político-religiosa.

“Estoy enfocado hace tiempo en estudiar el caso de Brasil por las alianzas políticas que se tejieron desde 2018 entre el gobierno de Bolsonaro y los pastores evangélicos”, indicó Goldstein.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia conversó en Juego de Damas con el Dr. Javier De Luca, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal sobre el avance del Senado en el dictamen de la ley del Ministerio Público que se trataría la próxima semana, para designar a un nuevo Procurador General de la Nación.

De Luca manifestó la complejidad de esta tarea y describió las características del Poder Judicial actual. Aclaró también que el proyecto busca modificar el mecanismo de remoción, tanto para el Procurador como para el Defensor General, al entender que por las características de estos ministerios deben tener un proceso propio y mantener las mayorías que se exigen para su designación.

LT 14 Paraná

Durante la visita a Entre Ríos de Mario Meoni, ministro de Transporte, y de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, firmó convenios para dragar los puertos de Ibicuy y Diamante por $ 250 millones.

En el caso de puerto de Diamante, con una inversión de obra de $ 50 millones, el trabajo prevé la asistencia técnica y económica a la provincia para el dragado integral, conformado por su acceso acuático desde la vía de navegación troncal hasta la terminal pública.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Moncada se refirió a la situación que padecen por la falta de actividad desde hace siete meses y el olvido del gobierno provincial.

“Lo único que se ha hecho es aprobar un protocolo, y no se toma en cuenta que somos la cara del turismo en Mendoza”, afirmó Moncada.

LT 14 Paraná

Mirco Bombieri es un joven ingeniero entrerriano, propietario de una empresa tecnológica de innovación digital.

El empresario anunció que el próximo año duplicará su planta de personal, incorporando a 30 científicos de datos, desarrolladores de distintas tecnologías y diseñadores de experiencia de usuario, previendo incrementar sus ventas por encima de U$S 1 millón.

LRA 27 Catamarca

Gustavo Saadi, intendente de San Francisco del Valle de Catamarca, no descartó la posibilidad de entregar un bono de fin de año para los trabajadores municipales.

En este sentido, Saadi aseguró que “hay pocos municipios en el país que den un aumento a principio de año, porque cuando comenzó la pandemia hubo una paritaria de $ 2 mil. Además, mejoramos la situación de los becados y hemos incorporado múltiples beneficios para el trabajador”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo, la producción industrial registró un crecimiento del 4,3% en el mes de septiembre -con respecto a los datos de agosto-. Asimismo, la mejora interanual alcanzó al 3,4%.

De acuerdo al informe, los sectores que mostraron mayores subas fueron el rubro maquinarias y equipos; muebles y colchones; sustancias y productos químicos; y el sector automotriz.

LT 14 Paraná

“La falta de lluvias afecta a una gran parte de Entre Ríos y esta situación perjudica a distintos cultivos”. Así lo informó Fontanini, explicando que se necesitan al menos 100 milímetros de lluvias para las próximas dos semanas.

Luego, el integrante de la Bolsa dijo que hay un 20 o 30 % del área agrícola que aún no está en situación de sequía, pero que tiene una reserva escasa, por lo que estimó que en breve el total de los suelos sembrados estarán afectados por la falta de lluvias.

LT 14 Paraná

Zubizarreta, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA), sostuvo que la logística y la sustentabilidad también inciden en la falta de rentabilidad de la soja.

Respecto a las retenciones, afirmó que “el potencial de crecimiento es tan grande, que si bajáramos la alícuota y tuviéramos un esquema previsible de baja de retenciones, podríamos incrementar la producción de modo tal que la recaudación, aun con la alícuota más baja, sea mayor”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

Se llevará a cabo un “Triduo en su honor” en el marco de las actividades como parte de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, el 21, 22 y 23 de noviembre, también se realizará una serenata virtual en honor a la “Patrona de la Cultura Santiagueña”. Con la organización del sacerdote de la parroquia de Sumampa, Mario Monge y bajo el asesoramiento de Matilde Bonzini (cultura) y Dardo del Valle Gómez h. (cultura y territorialidad) con acompañamiento oficial de la iglesia, realizará la “Serenata Anual a la Virgen” manera remota y contará con la participación de religiosos, artistas santiagueños, historiadores y distintas instituciones provinciales.

LRA 9 ESQUEL

Gabriela integrante de la Comunidad Mapuche “Mallín de los Cual”, se refirió a la presentación virtual que hizo el pasado jueves el Gobernador Mariano Arcioni ante el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, funcionarios y legisladores provinciales, intendentes y empresarios en la que expuso su idea de avanzar con una zonificación minera. La comunera expresó en Radio Nacional Esquel, que “ellos fueron elegidos para respetar al pueblo, nos tienen que respetar y es lo que queremos, seguir viviendo en nuestro lugar con nuestra agua. Al gobernador le diría que sea un poquito más humano porque tenemos derecho a vivir como queremos”.

LRA 16 La Quiaca

La Licenciada Rosario Dassen, integrante del Observatorio de Conflictos Socioambientales de Quebrada y Puna de Jujuy, comentó la próxima presentación del informe que realizó su equipo, y dijo que “se trata del trabajo realizado durante un año y medio por un grupo de vecinos autoconvocados, profesionales interesados en las cuestiones ambientales”.

Géneros | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

“Somos una colectiva autogestionada, que viene militando en Paso de los Libres desde 2018, llevando a cabo actividades territoriales. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género, y desde nuestra agrupación queremos transformarlo en un Festival Virtual lleno de arte para generar un impacto, a través de pilares fundamentales como son el arte y la cultura”, expresó Cecilia, quien forma parte del Colectivo Libre Trans Feminista, luego de la convocatoria abierta para la realización del Festival Virtual por Libres Transfeminista.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

La cantautora del norte neuquino, es una de las artistas que integra el Ranking Argentino de Canciones (RAC) que se emite en las 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país.

LT 12 Paso de los Libres

Ofelia Leiva, artista reconocida a nivel nacional y chamamecera, dialogó con Radio Nacional LT12 en el programa “Magazine12” y realizó un recorrido de su vida, obra y carrera. “Mi salud me ha retirado, pero cuando canto parece que canté ayer”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La Cruza dialogo con Martín Rodríguez el líder de la Banda nos cuenta que la se viene un nuevo material discográfico.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo 4 de diciembre, vía streaming, el humorista Rudy y el músico Alejandro Sanz (el argentino), que juntos forman “RS Positivo”, presentarán “Pandemiargentina”, su nuevo y renovado espectáculo.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de “Soltando Pájaros”, Atilia Bleta dialogó con Jorge Saborido, quien desarrolló una larga carrera en universidades del interior y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Pampa. Presentó lo que será su próximo libro: “La Rusia de Putín”. “Luego de la caída del Muro de Berlín se produce el derrumbamiento de la Unión Soviética, fue la peor caída de un país sin haberse producido por una Guerra”, expresó Saborido.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de La Muralla y los Libros dialogamos con Floral Zu, fotógrafa, diseñadora gráfica y docente de la UBA, autora de Bicicletas en foco. Por Radio Nacional presentó su nuevo libro Japón desde mi bicicleta.

“Japón era un país que quería conocer y fui sin saber demasiado de ese país. Esa ignorancia tuvo su lado bueno y cuando volví arranqué a indagar y me enamoré de esos lugares”, contó Floral Zu.

“Propongo recrear en imágenes y palabras la sensación que tuve al ir a Japón en ese lugar con otros códigos diferentes a todo lo que había conocido”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa recorrimos Chaco, La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Tierra del Fuego. Visitamos LRA 26 AM 620 y FM 96.7 Nacional Resistencia, Chaco, con Patricia Leguiza. Luego recorrimos LRA 10 AM 780 y FM 92.1 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Tierra del Fuego, con Carlos Ruiz Díaz y por último Radio 37 AM 980 y FM 97.3 desde Gral. Pico, La Pampa, con Daniel Depaulo.

Hoy Cocina Buenos Aires desde Baradero con Salvador Sabatellia y una entraña a la parrilla con papas fritas. También dialogamos con Armando Escalante, nacido en la comunidad de “La Hoyada” (Catamarca), donde viven 160 personas. Fue Jefe Comunal del lugar entre 2011 y 2015.

El nombre del campo familiar es “Suriara”, que significa casa o nido de Suri. Por Radio Nacional nos contó los secretos para la cría de llamas. “De ahí obtenemos la materia prima, también trabajamos con la producción de ovejas”, explicó. “La llama produce fibra y nosotros elaboramos distintos tipos de artesanías. También produce la carne”, expresó en diálogo con Quique Pesoa en Estudio País.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Diálogo con Sandra Iserre, en “De regreso en Nacional”. Nos contó que la Feria comenzará el día lunes 23 hasta el día 27 de noviembre.

Deportes | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

Nacional Rosario será protagonista en la nueva doble fecha del Turismo Nacional, que se correrá éste fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Fernando Di Gaetano y Miguel Grossi, relator y productor del equipo de Puesta a Punto Automovilismo en Vivo, repasaron algunos detalles de la transmisión que el próximo domingo realizarán desde las 8.30 horas por AM 1300, FM 104.5 y vía streaming por www.nacionalrosario.com.ar.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

San Martín de Tucumán cayó por 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy en el segundo amistoso preparatorio de cara al inicio de la Primera Nacional, que será el próximo fin de semana, ante Tigre. “Dejando de lado el resultado que obviamente perdimos 2 a 0, hicimos mejores cosas que el otro partido, nos juntamos a jugar más y por momentos en el primer tiempo presionamos un poco más. Este es el segundo amistoso y nos sentimos más sueltos. Si bien ellos arrancaron mucho antes que nosotros, creo que vamos a llegar bien al fin de semana. Me sentí bien, cambié el aire a las 30 o 40. Obviamente que uno siempre quiere ganar, aunque sea un amistoso, pero es un partido de preparación. Esto nos hace saber que el torneo es duro, pero no hay que dramatizar”, comentó Ricardo Noir, uno de los refuerzos del Santo tucumano.

LRA 1 Buenos Aires

En el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, un joven Enrique Macaya Márquez soñaba con ser futbolista: no con llegar a Primera, simplemente ser futbolista. Jugaba en las canchas del Bajo Flores, y cuando ya asomaba como un buen futbolista, su padre le recomendó que no firmara para nadie, porque lo iban a ‘colgar’. “No firmé para nadie y me terminé colgando solo”, cuenta.

LRA 7 Córdoba

Tras la elección del draft de la NBA, donde su hijo Leandro fue elegido para jugar en Minnesota Timberwolves, Osvaldo detalló los pormenores de la elección y la alegría que provocó semejante logro para un pueblo como Las Varillas.

Con respecto a lo deportivo, Leandro, su familia y su representante coincidieron en que, al poder seguir jugando en el Barcelona, tendrá posibilidades de continuar su desarrollo profesional.

LRA 7 Córdoba

El periodista cordobés, también docente y escritor, se refirió a su tercer libro, denominado “Tutulares”, una obra que consta de 56 historias publicadas entre 2014 y 2020 en el diario Perfil Córdoba, y en las revistas El Sur y Deporte Total.

LRA 1 Buenos Aires

Apasionado del fútbol -la pelota y Maradona son los primeros recuerdos que se le vienen a la cabeza cuando le preguntan por la relación entre su infancia y este deporte-, Patricio Loustau, un zurdo habilidoso que llegó a jugar en la Novena de Racing, se ha convertido en uno de los mejores árbitros de su generación.