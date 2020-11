“Si no te destacás, no llegás a la NBA”

Así lo señaló Osvaldo Bolmaro tras la elección del draft de la NBA, donde su hijo Leandro fue elegido para jugar Minnesota Timberwolves, la organización que tiene en sus filas a otro argentino como asistente técnico, el ex base y también cordobés Pablo Prigioni.

Osvaldo compartió todos los pormenores de la elección del draft y la alegría que provocó semejante logro para un pueblo como Las Varillas, donde se festejó hasta larga horas de la noche.

Con respecto a lo deportivo, toda la familia Bolmaro, incluido Leandro y su representante, coinciden en que, al poder seguir jugando en el Barcelona, tendrá la posibilidad de continuar desarrollándose. En relación a esto, el padre del jugador destaca que, para jugar en la NBA, necesitás mucho más roce y eso lo podrá hacer jugando en la Liga ACB, una de las más importantes de Europa.

Con respecto a la elección en particular, Bolmaro reconoció: “Si no te destacas, no llegás a la NBA”.