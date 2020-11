Macaya Márquez: “Sigo esperando la cuota de liderazgo de Messi”

En el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, un joven Enrique Macaya Márquez soñaba con ser futbolista: no con llegar a Primera, simplemente ser futbolista. Jugaba en las canchas del Bajo Flores, y cuando ya asomaba como un buen futbolista, su padre le recomendó que no firmara para nadie, porque lo iban a ‘colgar’. “No firmé para nadie y me terminé colgando solo”, cuenta.

Ya lejos de la posibilidad de ser profesional, el periodismo tampoco aparecía como una opción. No tenía a quien imitar y el único vínculo que tenía con las transmisiones deportivas era lo que escuchaba por la radio, cuando su padre seguía los partidos.

Sin embargo, terminó siendo, quizás, el máximo referente del periodismo deportivo en Argentina: cubrió 16 mundiales y, a los 86 años, aún sigue trabajando.

En diálogo con Radio Nacional, Macaya despliega todo su conocimiento sobre este deporte, confiesa que le hubiera gustado ser entrenador y habla sobre los ‘cracks’ del fútbol.