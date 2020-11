Patricio Loustau: “A veces, el ojo humano le sigue ganando a las cámaras”

Apasionado del fútbol -la pelota y Maradona son los primeros recuerdos que se le vienen a la cabeza cuando le preguntan por la relación entre su infancia y este deporte-, Patricio Loustau, un zurdo habilidoso que llegó a jugar en la Novena de Racing, se ha convertido en uno de los mejores árbitros de su generación.

Hijo de Juan Carlos Loustau (también árbitro), a los 19 años se decidió por esta carrera y hoy se encarga de impartir justicia en el campo de juego, pero no deja de disfrutar este deporte.

En diálogo con la Radio Pública, el colegiado habla sobre la profesión, analiza la implementación del VAR y la tecnología en el fútbol, y opina sobre el impacto de los fallos arbitrales en el desarrollo de un partido.

“Soy de los que creen que el que no hace no se equivoca. Soy de los que creen que no definitivamente los árbitros cambian con sus fallos el rumbo de un juego. Pueden cometer un error, de la misma manera que el número 9, cinco minutos antes, la tiró por arriba del travesaño sin arquero”, sostiene.