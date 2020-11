Visitamos Chaco, Tierra del Fuego y La Pampa

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa recorrimos Chaco, La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Tierra del Fuego.

Visitamos LRA 26 AM 620 y FM 96.7 Nacional Resistencia, Chaco, con Patricia Leguiza. Luego recorrimos LRA 10 AM 780 y FM 92.1 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Tierra del Fuego, con Carlos Ruiz Díaz y por último Radio 37 AM 980 y FM 97.3 desde Gral. Pico, La Pampa, con Daniel Depaulo.

Hoy Cocina Buenos Aires desde Baradero con Salvador Sabatellia y una entraña a la parrilla con papas fritas.

También dialogamos con Armando Escalante quien nació en la comunidad de “La Hoyada” (Catamarca), donde viven 160 personas. Fue Jefe Comunal del lugar entre 2011 y 2015.

El nombre del campo familiar es “Suriara”, que significa casa o nido de Suri. Por Radio Nacional nos contó los secretos para la cría de llamas. “De ahí obtenemos la materia prima, también trabajamos con la producción de ovejas”, explicó.

“La llama produce fibra y nosotros elaboramos distintas tipos de artesanías. También produce la carne”, expresó en diálogo con Quique Pesoa en Estudio País.