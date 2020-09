Diario de Radio Nacional 19/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

SANTIAGO CAFIERO: “La reasignación de fondos es constitucional”

MATIAS KULFAS: Desmintió éxodo de empresas y anuncian créditos

NIETO RECUPERADO 101: Falleció Francisco Madariaga Quintela

RICARDO ALFONSIN: “El Presidente quiere terminar con la grieta”

GUSTAVO BORDET: “Generamos mano de obra”

MARCELO CASARETTO: El Presupuesto llegará el martes al Congreso

DANIEL PASCUAL: “En marzo Chaco era mala palabra”

EDGARDO ESTEBAN: Antes y después de Malvinas

DAVID LEBON: La consagración de una larga carrera

JUAN FALU: Descentralización de la cultura del país en el exterior

ROBERTO ROMANI: Día Nacional del Chamamé, el recuerdo de Cocomarola

ANTONIO TARRAGO ROS: Día Nacional del Chamamé, música con alas

MEDICOS FORMOSEÑOS: Operaron a un paciente de 81 años con COVID-19

CUATRO POSITIVOS: Hogar de Ancianos de Concepción

MIGUEL ANGEL PASTOR: “El jubilado tiene que ganar lo más posible”

JUAN MANUEL LOPEZ: Analizó el rol de la oposición

YPF: Aumentó los combustibles un 3,5% promedio

CONARCOOP: Pidió que se extienda la ayuda económica

MATIAS BREARD: “En un fin de semana no se gana lo perdido”

JULIO PANCERI: “El productor vende a dólar oficial y tiene costos a dólar blue”

VICTORIA VUOTO: “Proyecto de reactivación económica y productiva”

PARANA: Expectativa de ATE tras la convocatoria del Ejecutivo

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Cafiero volvió a defender hoy como una “medida constitucional, justa y legítima” la decisión del Gobierno nacional de reasignar un 1,18% de los fondos coparticipables que percibía la ciudad de Buenos Aires a la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Kulfas negó que haya un “éxodo de empresas”, sino algunos casos puntuales que no tienen que ver solo con el contexto del país sino con “la crisis internacional”, a la vez que aseguró que actualmente “hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina”. El ministro realizó hoy una serie de entrevistas desde Buenos Aires con canales de televisión de las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza, en las que se refirió a un inminente lanzamiento de créditos para pymes por 500 millones de dólares, a la implementación de programas de asistencia y a la reactivación del consumo, al tiempo que defendió las medidas tomadas en búsqueda de una estabilidad cambiaria.

LRA 1 Buenos Aires

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento del nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela, de 43 años, cuya identidad había sido restituida en el año 2010. “Con profunda tristeza, las Abuelas de Plaza de Mayo comunicamos que ayer falleció uno de nuestros nietos, Francisco Madariaga Quintela, restituido el 17 de febrero de 2010 y uno de los pocos en encontrarse con un padre, el único que ha integrado la comisión directiva de Abuelas”, indica un comunicado difundido hoy.

A través de Twitter, el presidente y la vicepresidenta de la Nación manifestaron su pesar por la noticia: “Mi sentido abrazo y mis condolencias a la familia y seres queridos de Francisco Madariaga Quintela, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Le envío fuerzas y mi acompañamiento en este tiempo difícil a su padre, Abel Madariaga, que se encuentra internado con Covid”, escribió el primer mandatario. “Adiós a Fran, que seguro por fin se va a encontrar con su mamá. Un abrazo enorme a Abel, que está internado por COVID… Demasiado dolor”, expresó, por su parte, la presidenta del Senado.

LRA 29 San Luis

Viviana Antonucci habló sobre actualidad nacional con el Dr. Ricardo Alfonsín Embajador de Argentina en España.

LT 14 Paraná

Bordet, al entregar viviendas en el Departamento Concordia, ratificó la asignación de nuevos fondos para el Programa Provincial “Primero tu Casa” y dijo que ”respondemos no sólo a la necesidad de muchas familias entrerrianas sino que generamos mano de obra y desarrollo de la economía local”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, analizó los puntos más importantes del Presupuesto, relacionados con la reactivación económica de la Argentina.

LRA 26 Resistencia

El vicedirector del Hospital Perrando recordó que en marzo, luego de hablar con las autoridades sanitarias nacionales, el gobernador Jorge Capitanich comenzó a ocuparse de la situación generada por la pandemia.

“Lo primero que hizo fue poner en condiciones el Hospital Perrando. Lo único que teníamos entonces eran siete camas de aislamiento a las que les habíamos puesto respiradores viejos, con monitores viejos. Hoy, si llegáramos a necesitar, tendríamos 150 camas, con sus respectivos respiradores“.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Edgardo Esteban, ex combatiente de Malvinas, periodista, escritor y actual director del Museo Malvinas y Atlántico Sur. Una charla sobre su vida e infancia, sus libros, los cambios que atravesó a los 18 años cuando le tocó el alistamiento forzoso y cómo se sucedieron los hechos desde entonces.

LRA 1 Buenos Aires

Después de recibir el premio más importante de la noche, David habló con Maia Sasovsky y Pablo Camaití. Por Radio Nacional, sus primeras sensaciones tras la obtención del Gardel de Oro: “Soy medio infantil, en mi mente tengo 20, mi cuerpo no me acompaña, pero me siento un pibe. Esto me dejó una gran oportunidad para hacer un disquito más”.

LRA 1 Buenos Aires

El músico expresó que asume con “gran responsabilidad” por ser la nuestra “una cultura es vasta y diversa”. En tanto destacó la importancia de descentralizar la mirada del país en el exterior. “Pertenecemos a un país que continúa con una fragmentación entre su centro y su periferia”, sostuvo y señaló que esa centralidad “es lo que se ha mostrado hacia afuera”.

LT 14 Paraná

El Taita del chamamé nació en San Cosme Corrientes y todos los años se lo recuerda en el día de su fallecimiento, el 19 de septiembre de 1974; motivo por el cual se instituyó esa fecha como el Día Nacional del Chamamé. A los 56 años, Mario del Tránsito Cocomarola ya era un músico consagrado y había logrado que la música regional traspasara los límites del litoral y se consolidara en todo el país. “Kilómetro 11”, “Puente Pexoa” y “Las tres Marías”, son sólo algunas de las piezas clásicas de su repertorio.

LRA 1 Buenos Aires

“Me arrepentí de hacer chamamé que no sean bailables. Ese fue un error. El chamamé tiene al alcance de la mano alas, pero tiene que aprender a volar desde su raíz para seguir creciendo”.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

Se llevó a cabo con éxito la primera intervención quirúrgica a un paciente con COVID-19, con el fin de colocarle un marcapaso. Se trata de un hombre de 81 años, que permanece internado en el Hospital Interdistrital Evita.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el Hogar de Ancianos de Concepción, cuatro ancianos dieron positivos de COVID-19 y que uno de ellos se encuentra internado, mientras que otros tres están bien, en cuarentena y son asintomáticos. “Tenemos tres ancianos que han dado positivo, una mujer y tres varones. Uno de ellos está internado en el hospital y hay tres que están en esta casa haciendo la cuarentena. Podemos decir que el resto de los ancianos están bien, como así también los que están en cuarentena, ellos son asintomáticos. Los que están en el Hogar están siendo controlados y monitoreados en su salud y lo mismo el personal, que son 16 personas. Todos se hicieron el hisopado y dieron negativo”, explicó el administrador del Hogar, Arturo Costa.

LU 4 PATAGONIA ARGENTINA

El concejal Ariel Montenegro, del Frente de Todos, confirmó que los análisis que se hizo para determinar si tenía coronavirus dieron positivos; la concejal Ana Clara Romero lo había confirmado ayer.

Política | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

El director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, señaló que “hasta 2015 los jubilados estaban bastante bien” y calificó a la gestión macrista, como “un verdadero desastre”. Mañana se celebrará el Día del Jubilado, en homenaje a la sanción de la primera ley para el sector, sancionada en nuestro país en 1904.

También se refirió a las políticas implementadas en la actualidad y celebró medidas como “la entrega de medicamentos gratuitos de la suspensión del incremento de las tarifas públicas”, entre otras y en este sentido dijo que “este gobierno empezó pensando en los que menos ganan”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador de Juntos por el Cambio, analizó la carta del ex presidente: “Macri en su carta marcó algunas preocupaciones razonables que preocupan. En alguna medida me representa esa carta, creo que tiene derecho un ex presidente de empezar a hablar y poner sobre la mesa su punto de vista”, “Por más que haya diferentes perfiles y formas de pensar en la oposición somos una coalición política con responsabilidades que nos lleva a marca las cosas de distinta manera. Eso no nos divide ni nos tensiona. Podemos convivir y lo veo como una virtud”, aseguró.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se trata del segundo aumento dispuesto por la empresa desde diciembre 2019. El anterior se había concretado el 19 de agosto, con una suba promedio de 4,5%, y es parte de la recomposición de precios en surtidor para el sector.

LRA 1 Buenos Aires

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, pidió al Gobierno nacional que extienda hasta fin de año la ayuda económica, implementada para los trabajadores del sector a través de la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado, debido a la situación de parálisis que atraviesa gran parte de los emprendimientos a causa de la pandemia.

LRA 26 Resistencia

Breard sostuvo que se están realizando controles articulados con diversas secretarías y la policía del Chaco, y luego lamentó la falta de conciencia y compromiso social. “Queremos acompañar al sector empresarial y gastronómico, pero si en un primer fin de semana quieren recuperar lo perdido en tres meses, no podremos avanzar“, expresó el subsecretario.

LV 4 San Rafael

Marcelo Serrano, integrante de la Sociedad Rural de San Rafael, manifestó la preocupación de la entidad, debido a que todavía no se inició el sistema de lucha activa.

LT 14 Paraná

Panceri agregó que “por eso el dólar afecta mucho a este sector”, advirtiendo que con este proceder “se está sacrificando la rentabilidad”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La Legisladora provincial presentó el “Proyecto de reactivación económica y productiva”, con el objetivo de impulsar a los sectores más afectados por la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El gobierno provincial convocó a ATE y UPCN para el próximo jueves 24 de septiembre a las 11 horas para analizar la situación salarial. Oscar Muntes, secretario General de ATE, indicó que el encuentro será presencial y con un representante por gremio. Finalmente, Muntes expresó que se escuchará la propuesta del Ejecutivo, se analizará y luego habrá una devolución.

LT 14 Paraná

Luciana Benetti, una de las organizadoras de la cruzada solidaria que ayuda a trabajadores hoteleros y gastronómicos afectados por la pandemia, contó que hay muchos compañeros que no percibieron el ATP o el IFE, y por tal motivo solicitan donaciones de alimentos no perecederos y productos de primera necesidad.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, anunció que a partir del lunes 21 de septiembre se extiende el decreto presidencial que impide los desalojos durante la pandemia.

Díaz se refirió a un reciente caso en el que una joven inquilina que padece diversas situaciones de abuso por parte de la propietaria que le renta un monoambiente. Lo más grave de este caso es que la policía fue participe de las amenazas que la dueña le profirió.

LRA 29 San Luis

Charla con el Dr. Cristian Niño Jefe de Programa Derechos y Garantías Constitucionales. Gobierno de San Luis.

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa destacó los avances que le han permitido a Paso de los Libres mantenerse en fase 5, y le solicitó a la ciudadanía que se cuide durante este fin de semana, con el fin de evitar mayores contagios en la ciudad.

LRA 20 Las Lomitas

Al destacar la reactivación del Programa ´Aprender Conectados´, Basualdo dijo que “estamos viviendo una situación inesperada en el mundo, y hoy la tecnología es una herramienta de comunicación indispensable. Contamos con una provincia conectada gracias a la fibra óptica”.

LT 14 Paraná

Comenzó el Rosh Hashaná o Año Nuevo judío, la celebración que da inicio al año 5781, que se extenderá hasta mañana. Daniel Soskin, presidente de la Asociación Israelita de Paraná, dijo que se “trata del aniversario de la creación de Adán y Eva, que fueron respectivamente el primer hombre y la primera mujer que existieron”.

LRA 1 Buenos Aires

Briganti habló sobre la experiencia en el armado de huertas en terrazas, de la agroecología y de los proyectos a los que se encaminan.

LRA 6 Mendoza

Un grupo de jóvenes mendocinos, integrantes de La Cámpora, que realizan trabajos solidarios en distintos barrios, elabora viandas para las personas más necesitadas. Luciana Nieto, integrante de la agrupación, dio detalles de la tarea que llevan adelante, la cual permite proveer de 300 raciones de comidas diarias a las familias que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Viajamos a Neuquén a LRA 17 Zapala con Romina Gret, también recorrimos Formosa LRA 20 Las Lomitas con Santiago Giménez y por último Buenos Aires, 88.9 FM Ore Tape de Benito Juárez con Marcos Abrisqueta.

Hoy Cocina La Rioja con Hugo Veliz. Es dueño y cocinero de Orígenes – Sabores de nuestra tierra. Uno de los restaurantes más tradicionales del centro de la provincia.

LV 8 Libertador

Al cumplirse los 45 años de Adiós Sui Generis, Mestre comentó detalles del espectáculo que se presentará el próximo jueves 24 de setiembre. Participarán los artistas que estuvieron en ese evento, y se conocerá cómo se gestó la separación del grupo. “El 24 de setiembre vamos a contar todo. Cómo se organizó la separación y todo lo que ocurrió en la previa de ese día. También, compartiremos lo que ocurrió después, en relación a la película, y a lo que pasó en Latinoamérica. Van a estar León Gieco, Gian Marco y Carlos Vives, entre otros”, explicó Mestre.

LRA 1 Buenos Aires

“La música brasilera tiene un ritmo que la hace parecer todo alegre, pero detrás de esa alegría hay una pobreza enorme”, explica Mintcho Garrammone. Particularmente, el multiinstrumentista argentino, radicado en Brasil, se refiere a la música del nordeste de ese país.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante y compositor, conductor de “De criollos y tangueros”, los viernes a las 23:00 por la Folklórica, recordó su primer encuentro con Piazzolla, en Estados Unidos. Además, contó cómo atraviesa el confinamiento y adelantó “Sur, Gardel y después”, su próximo show en vivo, que brindará, vía streaming, el próximo 3 de octubre.

LRA 29 San Luis

Charla con el periodista de LV8 Radio Nacional Libertador Mendoza, Ariel Robert. Habló sobre comunicación y pandemia, medios y periodismo destituyente.

LRA 1 Buenos Aires

“Domingo Faustino Sarmiento hizo maravillas con la escritura. Pensaba que los libros eran capaces de transformar la realidad. Escribió el “Facundo” en 1845, cuando ya estaba en Chile. Los primeros trabajos que realizó fue como crítico de teatro. También había sido minero y tiene un desempeño como oficial de ingeniero”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Una obra que indaga en el misterio de los vínculos que nos constituyen: “A los protagonistas de la novela les pasa que no pueden ser del todo algo que deberían ser. Es como que siempre están en la mitad. Hay un momento en el que también uno de los personajes reflexiona sobre la tradición familiar”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se quedó parado al lado de la red. Con los brazos en alto. Ante un Foro Itálico vacío. En silencio. Apenas con un par de gritos. El argentino derrotó en los cuartos de final del M1000 de Roma al número dos del mundo, el español Rafael Nadal (le había ganado los 9 partidos previos) por 6-2 y 7-5. De esta manera, Schwartzman jugará este domingo su semifinal ante el canadiense Denis Shapovalov.

LRA 9 Esquel

En el marco de la Entrevista federal, realizada por periodistas de distintas emisoras que el sistema de Nacional tiene en todo el país, Víctor Hugo Morales repasó su trayectoria y puntualizó sobre su llegada a Nacional, junto al grupo Relatores, ponderando las consecuencias sociales que tiene el fútbol. “Llega al más rico y al más pobre, al estudiante y al obrero, al hombre y a la mujer. A los adultos mayores, a los jóvenes y a los niños. El fútbol llega a los empresarios, a los discapacitados, llega al obrero, penetra en las villas, penetra en los lugares donde no va nadie, donde ni siquiera se vende un diario. El futbol es esa maravilla”, señaló Víctor Hugo.

LRA 4 Salta

La comentarista deportiva y primera mujer en participar de la transmisión de partidos en un mundial de fútbol, Viviana Vila, contó cómo es trabajar en un ambiente que sigue siendo altamente machista. “Inconvenientes hay en todos lados, el tema es que haya espacios que puedan dar (las mujeres) esa posibilidad de trabajo. Yo la tuve hace 20 años y pasé por situaciones muy jodidas también para comentar fútbol y estar en la televisión, pero bueno resistí, le puse el cuerpo y me enfermé también”.

LRA 1 Buenos Aires

A los 12 años, a Norberto Verea le encantaba jugar al fútbol. Grandote, morrudo, el “Ruso” jugaba de 9, pero su físico no lo ayudaba. “Me llevaba todo por delante”, cuenta. Todavía lejos de las inferiores de un club, fue el profesor Campos el que le cambió el rumbo. ‘¿Por qué no va al arco?’, le dijo. Días después, Verea vio a Hugo Gatti en la cancha de River y tomó una drástica decisión: “El “Loco” Gatti hizo de todo. Y me volví a mi casa, en el auto de mi viejo, con la única misión en mi vida de ser Gatti. No pensé en otra cosa, de ahí en más, que no fuera ser Gatti”.

LRA 1 Buenos Aires

El 8 de diciembre de 1985, en el Estadio Nacional de la ciudad de Tokio, en Japón. Argentinos Juniors disputaba la Copa Intercontinental. Del otro lado, estaba la Juventus de Platini, Laudrup y Serena, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

Su nombre está asociado al buen fútbol. Fue figura en Ferro, Toulouse y Boca, Alberto Márcico es, quizás, uno de los mejores enganches de la historia del fútbol argentino, una posición que hoy parece olvidada. http://www.radionacional.com.ar/alberto-marcico-el-ferro-de-griguol-toulouse-y-el-futbol-europeo/

Humor | Volver al inicio

HORA DE APERTURAS

Me refiero a la apertura de créditos bancarios. No se ustedes, pero yo recibo no menos de 18 correos electrónicos por día, ofreciéndome plata para cambiar el auto, refaccionar la casa, renovar electrodomésticos, etc.

¿Esto será para reactivar la economía o para profundizar mis deudas? Los otros días un amigo que me notaba preocupado, me pregunto qué me pasaba. Le dije que tenía que ver con mis deudas. Entonces me preguntó, ¿en cuánto estimas tus deudas? Mi respuesta fue concreta: “Que estimar, ni estimar… Les tengo una bronca bárbara”.

La realidad es que contraer deudas tiene un lado muy positivo en esta cuarentena: nunca te sentís solo, lo digo porque dejó de cumplir con un vencimiento y los de las tarjetas de crédito me llaman a cada rato por teléfono. Al menos hablás con alguien…

CHOCOLATE