“El futbol del ascenso nos puede llevar en algún momento a Esquel”

Radio Nacional realizó la Entrevista Federal al periodista Victor Hugo Morales, que tuvo lugar horas antes del reinicio del futbol y que marcó el regreso del mejor relator de todos los tiempos a la radio más federal del país. Un total de 15 periodistas de distintas emisoras, entre los que se encontraba Carlos “el Chavo” Ortiz de Radio Nacional Esquel, tomaron parte de este entrevista por Zoom.

Morales, destacó las bondades como persona y los conocimientos sobre el futbol que tiene la periodista Viviana Vila, quien fuera comentarista en el partido que por la Copa Libertadores Boca Juniors le ganó a Libertad de Paraguay por 2 a 0.

El periodista remarcó el apoyo constante sobre la igualdad de género y sus posibilidades de acceder a trabajos que eran primordialmente para hombres.

“Yo tuve la suerte de haber ambientado la carrera, ya internacional, de Viviana Vila. Tuve un programa deportivo donde trabajaban cuatro periodistas mujeres y muchas veces ellas grababan relatos en algún pequeño grabador o trabajaban en alguna radio comunitaria y yo pasaba parte de estos relatos en mi programa vespertino”.

“Yo creo que hay muchas mujeres que saben de futbol, que entienden de futbol y el ejemplo de Viviana es una demostración plena de lo que estoy diciendo”, remarcó además.

EL MERECIDO ESPACIO PARA EL FUTBOL DEL INTERIOR

A pocas horas de regresar al relato deportivo con el partido entre Libertad de Paraguay y Boca Juniors, donde la Cooperativa Relatores se sumó, a partir de esta semana, al grupo de periodistas deportivos de Radio Nacional, se le consultó sobre la posibilidad, si en un futuro inmediato, se pueda llegar a transmitir a través de la misma Cooperativa Relatores o en algunas de las emisoras de Radio Nacional, algún encuentro del fútbol que jueguen equipos del interior, sobre todo Brown de Puerto Madryn (Chubut) quien milita en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino.

Víctor Hugo destacó que “no es fácil por la cantidad inmensa de partidos que hay en todas las divisiones, que se pueda relatar a través de Radio Nacional y que además pueda tener la atención que hoy tiene el fútbol de primera”.

“Pero la plataforma ha relatado muchísimo el futbol del acenso y el futbol del ascenso nos puede llevar en algún momento a Esquel”, señaló además.

Sería muy bueno para Radio Nacional poder transmitir el futbol del interior, claro que hay que ver los tiempos y las posibilidades de las emisoras, en levantar algunos programas que se emitan en esos momentos.

“El futbol avanza sobre todo, se lleva mucho por delante. Todo lo que quepa dentro de la programación de Radio Nacional va a estar seguro”, señaló también.

“Igual considero que sin tener a Radio Nacional Buenos Aires como la cabecera de la transmisión, tal vez la plataforma pueda ir a transmitir partidos en el interior y que algunas emisoras quieran y puedan tomarla, sin la necesidad que sea para toda la cadena de Radio Nacional”, señaló en la entrevista Federal.

A TRAVÉS DEL FUTBOL SE PUEDE EDUCAR

Por otra parte, el relator uruguayo destacó que el futbol tiene un alcance masivo que hay que aprovechar, el futbol llega al más rico y al más pobre; al estudiante y al obrero; al hombre y a la mujer; a los adultos mayores, a los jóvenes y a los niños.

El fútbol para todos, permitió educar a una sociedad en base a la igualdad, a más derechos sobre todo a quienes no tienen la posibilidad de meter la mano en el bolsillo y pagar para ver un partido en la televisión por cable.

“Todo lo que pasa por el futbol es de formidable repercusión y eso hay que aprovecharlo” y remarcó que a través del futbol hay un chance de llegar a todos los niveles.

“El futbol llega a un adulto como yo, o a un joven como vos. Llega a los empresarios, a los discapacitados, llega al obrero, penetra en las villas, penetra en los lugares donde no va nadie, donde ni siquiera se vender un diario. El futbol es esa maravilla”.

Destacó que cuando perdimos el “fútbol para todos”, perdimos mucho.

Muchos recuerdan lo que hizo Víctor Hugo Morales para permitir que muchas personas, sin la capacidad económica de hacerlo, puedan observar el partido entre Boca y Real Madrid, aquella final del Mundo que estaba “encriptada” por el sistema de televisión por cable.

Gran parte del partido lo pasó por la televisión pública, decisión que le produjo más de un dolor de cabeza y perjuicios económicos, determinados por la justicia.

“Era un hecho muy fuerte ese Boca – Real Madrid, donde millones de personas se quedaban afuera”.

“Había una gran cantidad personas que estaban ávidas de ver el partido y ese día había una gran desesperación de la gente para ver el encuentro. El egoísmo de los que lo tenían encriptados y no lo soltaban para todo el mundo”.

Y para colmo no había ningún problema para la empresa, porque esa gente no podía pagar el futbol codificado y por eso no estaban y de haber podido lo hubiera hecho”.