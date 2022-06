Diario de Radio Nacional 6/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Aumento de los precios internacionales: Proyecto para gravar la Renta Inesperada

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS DEL FRADE: Detuvieron al presidente de Vicentin por disponer de bienes

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Es muy bueno que Matías Kulfas ya no forme parte del Gobierno"

Nacional Rock - DANIEL ARROYO: “No soy amigo de los off”

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO RODRIGUEZ SAA: "La ampliación de la Corte está planteada en el marco de la unión nacional"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Desde el viernes, ¿pasaron cosas?”

LRA 52 Chos Malal - INTERNACIONALES: 100 días de guerra entre Rusia y Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: Peritarán los cuadernos de Centeno por primera vez

LRA 1 Buenos Aires - GASTON MANES: “Macri descalificó la identidad de un sector como el radicalismo”

Nacional Rock - JULIO COBOS: “A Macri le diría que se equivocó y que ese no es el camino”

LT 14 Paraná - Para autónomos y monotributistas: El Frente buscará sancionar el alivio fiscal

LT 14 Paraná - RAMIRO PEREIRA: Macri y el populismo de Yrigoyen

LRA 7 Córdoba - ANTONELLA SANCHEZ MALTESE: "Está en riesgo la libertad de expresión y el sistema democrático"

LV 8 Libertador - OSCAR SAGAS: Argentina es ejemplo en materia de donación de órganos

LT 12 Paso de los Libres - Para consultas durante las 24 horas: Crearon un asistente virtual del Poder Judicial

LRA 1 Buenos Aires - ANA MARIA NIEVAS: "No busqué a los 4 míos, sigo buscando a los 30.000"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: “Hay un sector abrazado a la derecha y otro busca recuperar al peronismo”

LRA 3 Santa Rosa - EUGENIA RODRIGUEZ: "Se necesitan herramientas para frenar el impacto de la suba de precios"

LRA 3 Santa Rosa - EUGENIA PATURLANNE: "Queremos captar más empresas interesadas en exportar"

LV 8 Libertador - SANTIAGO URRIBARRI: "Nos estamos autodestruyendo, hay que salir a salvar al planeta"

LRA 1 Buenos Aires

Acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, la presentación del proyecto de Renta Inesperada para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

LRA 1 Buenos Aires

Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin, fue detenido en la localidad de Avellaneda por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Rosario.

Fue en el marco de la causa penal contra directivos de la firma, que se imputó en octubre pasado. En los próximos días, se le imputará el delito de desobediencia, por "haber intentado vender activos de la empresa Renova que estaban cautelados por orden judicial en la causa Vicentin", se indicó.

También hubo allanamientos en Rosario, en búsqueda de documentación de interés para la causa.

"Empiezan a caer los delincuentes de guante blanco", aseguró Carlos del Frade diputado provincial por el Frente Social y Popular. "Durante el macrismo se cansaron de fugar dinero. Omar Scarel trabaja en vicentín desde la década del 70, fue el contador histórico y es una figura clave en todo el vaciamiento que se realizó".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y titular de la CTA respaldó que el presidente Alberto Fernández le haya pedido la renuncia al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, luego de que se difundiera un informe "en off" atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner.

"Es absolutamente positivo que se le haya pedido la renuncia y que podamos empezar a depurar hacia adentro y el núcleo mismo", afirmó Hugo Yasky.

Tras calificar el accionar de Kulfas como "escandaloso y muy dañino para el Frente de Todos", manifestó que "es imperdonable este tipo de actitudes".

"La oposición utilizó siempre estos off", aseguró, por lo que expresó que "es una reacción saludable que el Presidente haya pedido la renuncia".

En Rosca and Roll hablamos con el diputado nacional Daniel Arroyo, a propósito de la votación en el Congreso del impuesto a la renta extraordinaria.

El ex ministro de Desarrollo Social dijo que si impera la racionalidad debería aprobarse el impuesto a la renta extraordinaria y expresó: “Estamos hablando de quienes han tenido, producto de una guerra, beneficios netos por arriba de mil millones de pesos. Hay que desacoplar el precio interno del precio internacional”.

Sobre las diferencias en la coalición gobernante, Arroyo opinó: “Hay que fortalecer la unidad en el Frente de Todos con un debate sano. Como dijo Massa, los trapitos sucios se limpian en casa”. Y con respecto al pedido de renuncia a Matías Kulfas, dijo: “No soy nada amigo de los off, no sé hacerlos. Los debates que son fuertes hay que darlos internamente, no por los medios ni en on ni en off”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de San Luis consideró necesaria el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese sentido encontró "transformador y revolucionario" que los gobernadores participen en la postulación de magistrados, algo que va, sostuvo, "contra la grieta".

Asimismo, destacó que la propuesta aporta el "derecho de inmediatez" y de "cercanía" de las personas con el máximo tribunal.

Por otra parte, Alberto Rodríguez Saá se expresó en contra del "doble comando" y sostuvo que en el Gobierno hay "excelentes personas" pero "no hay un plan para reconstruir la Argentina" y resolver temas como "el déficit fiscal", y "el medioambiente".

LRA 1 Buenos Aires

Las repercusiones políticas de la participación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner del acto por los 100 años de YPF, el posterior pedido de renuncia por parte del Presidente a Matías Kulfas, y la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo; bajo la mirada de Mario.

LRA 52 Chos Malal

El pasado viernes 3 de junio, se cumplieron los 100 días del conflicto entre los países de Rusia y Ucrania. En este sentido, Nacional Chos Malal dialogó con el periodista y analista internacional Walter Goobar.

Respecto a esto dijo: "Hay intereses particularmente de la OTAM que han apostado a la prolongación del conflicto. Recordarán que al comienzo se abrieron algunas instancias de negociación, una de ellas fue aquella auspiciada por Turquía, donde pareció inclusive que el Presidente ucanianio Zelenski anunció que estaba dispuesto a renunciar a que Ucrania se integrara a la OTAM, una de las exigencias principales de Rusia"

Luego agregó: "En ese momento, Estados Unidos de alguna manera presionó a Zelenski para que continuara la guerra, a que como diera lugar, comenzó un envío masivo de armamentos, porque desde la logica de Estados Unidos la guerra de Ucrania solo debería terminar con una derrota humillante para Vladimir Putin, cosa que no ha ocurrido". Luego agregó que Estados Unidos esperaba que las sanciones económicas afecte a Rusia, sin embargo, no ha sido así.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia federal peritará, por primera vez, varios de los cuadernos supuestamente escritos por el militar retirado y exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, luego de que un empresario mencionado en los textos los hiciera analizar por peritos privados y detectara “gravísimas irregularidades” consistentes en “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas”.

El peritaje oficial fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tras el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal Gerardo Pollicita, en relación a la denuncia presentada hace dos meses por el empresario Armando Loson, expresidente de la firma Albanesi S.A.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que "no es la primera vez" que el radicalismo recibe un "agravio" de Mauricio Macri, quien tildó de "populista" al ex presidente Hipólito Yrigoyen. En ese contexto, el presidente de la Convención nacional de la UCR sostuvo que fue una “imprudencia” la del ex mandatario.

“No me parecieron buenas sus declaraciones porque nosotros apuntamos a la unidad”, declaró Gastón Manes y agregó: “Yrigoyen fue un presidente ejemplar, uno de los grandes hombres de la historia argentina”.

En ese sentido, se refirió al significado que se le atribuye a la palabra “populismo”: “Lo identificamos como alguien propone medidas simples a problemas complejos. Puede ser de derecha o izquierda. Es una forma de resolver los conflictos públicos sin pensar en el largo plazo”.

En Rosca and Roll hablamos con Julio Cobos, ex vicepresidente y actual diputado nacional por el radicalismo. A partir de las declaraciones de Mauricio Macri donde definió como populista al gobierno de Yrigoyen, Cobos expresó: “Estas expresiones de Macri degradan al radicalismo. No hay que confundir entre ser popular y ser populista”. Y agregó: “Son injustas las observaciones sobre Yrigoyen, muy desafortunadas las declaraciones de Macri”.

Sobre la relación interna de Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO, Cobos considera que las declaraciones del ex presidente no ayudan a profundizar la relación y suscribe a las palabras de Gerardo Morales: “Como presidente del partido tiene que conducirnos”. Además, reflexionó que el PRO tiene en este momento internas más fuertes que las que tuvo el radicalismo en Gualeguaychú.

Por último, pidió que el radicalismo encuentre un único candidato y anticipó que ve con más posibilidades a Facundo Manes y a Gerardo Morales. También, recordó que como diputado va a votar en contra del proyecto de la renta extraordinaria.

LT 14 Paraná

El presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), Ramiro Pereira, se refirió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien en un foro ultra liberal realizado en Brasil llamó a luchar contra el ‘populismo generado en Latinoamérica. En Argentina, arrancó primero con Irigoyen, y continuó con Perón y Evita’.

En este sentido, Pereira manifestó: “No podíamos dejar pasar esas declaraciones del ex presidente”.

LRA 2 Viedma

Después de años, se reglamentó la Ley 27.118, que reconoce los derechos de la pequeña producción agrícola en el país. El secretario nacional del área en Río Negro, Fabio Ababile, destacó este paso y resaltó el lugar que ocupan las mujeres en esta actividad.

LRA 13 Bahía Blanca

El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, dijo que “si bien la conciencia individual a la hora de tener un compromiso con el medio ambiente es importante, no es determinante a la hora de definir un rumbo. Es indispensable una política pública persistente y duradera en el tiempo. De poco sirve la conciencia individual si el Estado no define ese perfil”.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental agregó que “el medio ambiente ya está en agenda. Y no es sólo recordar el Día del Medio Ambiente (se conmemoró ayer), hay que incluirlo en las políticas públicas, empezar a producir hechos que detengan la crisis ambiental que es muy potente y profunda… y hoy no hay muchos indicios de que esa tendencia empiece a revertirse”.

Federovisky fue contundente con el cuidado de la fauna en extensión: “Hay un salame que quiere mostrarles a sus amigos un animal que cazó o una señora acaudalada que quiere lucir una piel… eso es tráfico de fauna, uno de los negocios más aberrantes que existen”.

En otro pasaje de la charla, el funcionario nacional también habló sobre la habilitación del proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino.

LRA 19 Puerto Iguazú

El legislador se refirió al tratamiento del alivio fiscal para monotributistas y autónomos: "los trabajadores tienen una menor carga impositiva y al contrario los que tienen renta adicional producto de la guerra, tendrán que pagar un poco mas asique esto es un poco los equilibrios de una sociedad".

LT 14 Paraná

El Frente de Todos buscará sancionar esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de alivio fiscal para más de cuatro millones de monotributistas y unos 140 mil empleados autónomos, el cual es impulsado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, en una sesión especial en la que el oficialismo intentará aprobar también una agenda propia de iniciativas sociales y económicas.

LRA 7 Córdoba

La Red de Comunicadoras de La Rioja denunció el allanamiento del domicilio de una periodista de la provincia y el secuestro de todos sus elementos de trabajo para “impedir que se refiera al caso Arcoíris”, donde se denuncia el abuso sexual a una niña de 6 años por parte de su abuelo paterno y el intento de re vinculación forzosa con el hombre denunciado.

"Se está poniendo en riesgo el libre ejercicio profesional, la libertad de expresión y el resguardo de las fuentes periodísticas", señaló Sánchez Maltese.

LV 8 Libertador

En el Día Internacional del Paciente Trasplantado, el doctor Oscar Sagás se refirió a la declaraciones del diputado Javier Milei, diciendo: “Él habla de la autonomía, y en este sentido queda claro que la decisión de vender un órgano, basado en una problemática económica, no puede considerarse una decisión autónoma”.

LT 12 Paso de los Libres

El jefe del Area Técnica de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, José Luis Busto, y la integrante del sector técnico de ARAPY, Celia Molina, hicieron referencia al funcionamiento de la aplicación online del Ministerio Público y del Poder Judicial de Corrientes.

“ARAPY” es la asistente online del Ministerio y del Poder Judicial, que responde a consultas de manera automática las 24 horas del día durante todo el año, conformando un nuevo servicio virtual para los ciudadanos, los profesionales y los operadores judiciales.

LU 4 Patagonia

La madre de Thiago Huenchillán, Yessica Gómez, se refirió al proyecto presentado en el Concejo Deliberante, señalando: “Seguimos malvinizando con Thiago, mientras esperamos novedades sobre el proyecto de ley que presentamos para los guardapolvos. Este 20 de junio ya los veteranos les tomarán la promesa a la bandera a los chicos”.

LT 12 Paso de los Libres

Sobre el tema, Tabárez comentó que comenzó la colecta de abrigos y accesorios de invierno para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en tanto las prendas deben estar limpias y en buenas condiciones.

A cambio, quienes donen abrigos recibirán un libro de regalo por parte de la Dirección de Derechos Humanos municipal, y los interesados pueden acercarse a Rivadavia 1125, coordinar la entrega llamando al teléfono fijo 3772-427720 o vía Whatsapp al 3772-516287.

LRA 1 Buenos Aires

Ana María “La Tana” Nievas, secuestrada sobreviviente de la dictadura, conversó con Conrado Geiger acerca de su periodo de detención, la desaparición de miembros de su familia y la recuperación de sus sobrinos.

Recordó la vida anterior al golpe militar, su actividad sindical como delegada de los trabajadores en Astillero Río Santiago, algunos de los logros obtenidos en esta función, como así también la posterior persecución, el paso por distintos centros de detención y el exilio en Italia.

Asimismo, se refirió a su declaración en los Juicios por la Verdad a raíz de la cual se produjo la apertura de la causa “Vañek”, correspondiente a la 5° fuerza de tareas donde se determina el funcionamiento como centro clandestino de detención y responsable de desapariciones a la empresa “Propulsora Siderurgica” del grupo Techint , causa finalizada en el año 2015 que reconoce el derecho a la jubilación de los despojados de su trabajo en dictadura como consecuencia de la actividad gremial.

LRA 26 Resistencia

Centeno se refirió al plan de vacunación contra el COVID-19, diciendo: “Estamos en la cuarta ola que, particularmente en el Chaco, presenta un número promedio de 150 casos. Está amesetado igual que las internaciones, las cuales no presentan cuadros graves”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En la visita que esta mañana hizo el gobernador interino Osvaldo Jaldo al Hospital Néstor Kirchner, habló de su posible candidatura a titular del Poder Ejecutivo en 2023. “Tengo tantos problemas que no puedo pensar en el año 2023. ¿Saben quiénes hablan del 2023? Los políticos que están desocupados, los que no aportan nada a la provincia. Temprano tuve una reunión con todos los sectores de la economía regional y ahora me están esperando los gerentes de Refinor porque también me gusta escuchar, hablar y profundizar el tema con ellos. Hoy estamos visitando esta unidad que tiene que ver con el trasplante de médula ósea, que es algo histórico en Tucumán y en la región. Para la Argentina es histórica que una provincia tenga una unidad de estas características. No hay dudas de que lo que decidamos lo vamos a decidir junto con Juan Manzur y como Frente de Todos, como Partido Justicialista. Hoy hablar de candidaturas es estar totalmente fuera de foco”, señaló el gobernador interino.

LRA 7 Córdoba

Carasso reafirmó la línea expuesta por Gerardo Morales respecto de las declaraciones de Mauricio Macri, quien calificó de “populista” a Hipólito Yrigoyen.

"No entendemos cuál es la estrategia de Macri de agredir al radicalismo. Esperemos que sea otro error de Macri, y que no tenga intención de ir en contra el partido. Si Macri quiere jugar con la ultraderecha, tiene que decirnos. Nosotros no tenemos nada que ver con la ultraderecha. Tiene que ser claro", expresó Carasso, quien también es diputado nacional.

LRA 13 Bahía Blanca

Córdoba dijo que “Milei es quien más aumentó en imagen negativa en los últimos tiempos”.

Según el especialista, las declaraciones del principal dirigente de La Libertad Avanza acerca de la venta libre de órganos, la comercialización de armas y el uso de pasajes del Congreso para actividades partidarias fueron 3 claves para que cayera su imagen.

“Se nota mucho su dificultad de comunicar, es un amateur, no tiene narrativa profesional…”, agregó Córdoba sobre Milei.

También manifestó que “hace 2 años Milei era un columnista con un peinado raro. Al crecer el malestar en la gente, se convirtió en uno de los principales protagonistas para el escenario electoral del año que viene”.

En otro pasaje de la entrevista dijo que observa “rituales autocelebratorios” en los políticos y a los que “no les importa mucho lo que opinan los demás. Milei ha obligado a los sectores más conservadores de Juntos por el Cambio a estar cerca de él para no perder espacio. Todo lo que se llevó Milei era de ellos”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político Carlos Caramello, escritor, periodista y docente universitario, reflexionó en torno a los cambios ocurridos este fin de semana en el gabinete con el pedido de renuncia a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, que se formalizará hoy.

En ese marco, consideró que “ni el presidente ni la vicepresidenta tienen entusiasmo en mantener la pelea ni pagar el costo de que se rompa el Frente de Todos”.

Sin embargo, sostuvo que “alrededor de la pelea hay quienes la promueven y las usan”, la definió como una pelea de “tenedores de saco” y señaló que “los medios usufructúan de los desencuentros del FdT para tapar la guerra que en hay en la derecha” por las diferencias que van surgiendo en el espacio opositor.

En ese sentido, planteada la situación del oficialismo y la oposición, Caramello advirtió que “hay un sector de la sociedad que está abrazada a la derecha y otra que busca recuperar al peronismo desesperadamente”, quedando muy pocos votantes en el medio de ambos extremos.

LRA 1 Buenos Aires

Enrique Mosconi fue designado director general de YPF en 1922. Militar e ingeniero, Mosconi estuvo al frente de la empresa durante ocho años para convertirla en la primera petrolera estatal integrada verticalmente en el mundo.

Mosconi consideraba “inexplicable” conceder al capital extranjero la exploración y explotación petrolera en lugar de reservar “tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino”.

El doctor en historia Gabriel Carrizo recordó su figura y aseguró que "se convirtió en un símbolo del nacionalismo petrolero".

LRA 24 Río Grande

Las estaciones de combustible de la Patagonia mostraron preocupación por la reducción de combustible. Mann, que dirige la empresa propietaria de las estaciones de servicio que comercializan YPF, informó que redujeron “el plan del mes con un 20% menos que el mes pasado" y que estarán “varios días sin gasoil”.

LRA 42 GUALEGUAYCHU

María Laura Saad, secretaria de Turismo de Entre Ríos, Pía Gavagnin, titular del Ente Mixto de Turismo dialogaron con prestadores en la Costanera.

Gavagnin, expresó que “encaramos una promoción en redes sociales exclusiva para Uruguay y vamos a cerrar promociones especiales para cuando ellos tienen un fin de semana largo".

Saad en tanto describió que "se busca insertar a Entre Ríos como uno de los destinos del invierno”.

LU 4 Patagonia

El secretario de Medios de Comodoro Rivadavia, Ezequiel Turienzo, confirmó la visita del CEO de la petrolera de bandera a la ciudad, expresando “No sé si se cubre la demanda de la llegada de los actos oficiales, pero para la ciudad era importante hacer actividades, más allá de las programadas por la empresa.

LRA 7 Córdoba

Sobre la actualidad, Novick, quien también es investigadora del CONICET, argumentó que cuando un Estado se encuentra acorralado, endeudado, vaciado de cuadros técnicos y desarticulado como quedó el Estado argentino durante el Gobierno de Macri, el mismo no controla ni regula correctamente.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos anticipó información del anuncio que hará esta tarde el gobierno nacional del proyecto sobre "Renta Inesperada" en el museo Bicentenario. El mismo buscará incrementar la recaudación a partir de una modificación en el Impuesto a las Ganancias para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias, por encima de los 1.000 millones de pesos, como consecuencia del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Este proyecto gravará la renta inesperada de 2022 respecto del año pasado, habrá que ver qué ganancia extraordinaria tuvieron las compañías en relación a 2021, y recién lo estarán pagando en 2023. El acto de hoy es una señal simbólica del gobierno ante la situación en la que está respecto de la inflación, y tiene que mostrar algún tipo de firmeza sobre todo con determinados sectores que se están viendo beneficiados con ganancias extraordinarias", expresó.

LRA 3 Santa Rosa

Rodríguez, analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), observó la situación económica de nuestro país teniendo en cuenta, también, el fuerte impacto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, señalando: "El Gobierno tiene que accionar para evitar que este shock externo, que tiene que ver con la suba de precios, se traslade al mercado interno, porque de lo contrario significaría aceptar que el impacto de los precios vaya directo a la canasta de las familias".

LRA 3 Santa Rosa

La gerenta de Comercio Exterior de la Agencia I-Comex La Pampa, Eugenia Paturlanne, explicó los alcances del programa ´Desafío Exportador´, que se presentó la semana pasada en el marco de la visita del canciller Santiago Cafiero a General Pico.

"Las empresas están en distintas etapas. Algunas ya están en la etapa de exportación y nosotros las acompañamos en promocionar sus productos afuera. Lo que queremos es captar más empresas interesadas en exportar", explicó Paturlanne.

LV 8 Libertador

Tras comentar algunas conductas que se ven a diario en la población y en la presentación y envoltorio de algunos productos, el técnico asesor se refirió a los distintos problemas que enfrenta nuestra tierra tales como el calentamiento global y la contaminación.

En un diálogo ameno pero firme en su compromiso con el medioambiente, Urribarri planteó diferentes maneras de comenzar a involucrarnos más con la tierra, destacando los beneficios de una alimentación saludable, libre de agrotóxicos y de un modelo de economía circular que resultará más beneficioso para los consumidores y menos peligroso para el planeta y todas las especies que lo habitan.

LRA 42 GUALEGUAYCHU

Alexis Neuwirt, martillero público y corredor inmobiliario de la ciudad, indicó que la demanda siempre ha sido superior a la oferta.

Se está trabajando para identificar la cantidad de viviendas que se ofrecen para la venta para luego hacer un relevamiento de las que se encuentran en alquiler.

LRA 26 Resistencia

El evento, organizado por el Ente Cultural NEA, nuclea al Instituto de Cultura del Chaco, al Ministerio de Cultura de Misiones, a la Subsecretaría de Cultura de Formosa y al Instituto de Cultura de Corrientes, junto al Ministerio de Cultura de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional.

En tanto, Romero señaló: "Lo que hicimos a partir del 20 de Abril en Resistencia es constituir el Norte Grande Cultural, y ya tenemos acta fundacional. Reúne a diez provincias de Argentina, seis de ellas del NOA y cuatro del NEA, junto a lo que llamamos la primera posta del gran corredor cultural del Norte Grande, porque del 2 al 4 de junio en Posadas se realizó el “Encuentro de Patrimonio Integral del NEA 2022”, el cual que abarcó lo material, lo cultural y lo natural”.

LRA 5 Santa Fe

Helaguiar participó del Ranking Argentino de Canciones con "Petricor". El cantante y guitarrista del grupo oriundo de Bahía Blanca, Cocho Gatti, rememoró el origen del nombre de la canción y la alegría de integrar el RAC. La banda se formó en 2007 y tras 15 años se presenta en el Teatro Rossini de su ciudad al cual definen como “el templo del rock”.

LRA 7 Córdoba

La Municipalidad capitalina anunció que incorporará la enseñanza del cuarteto como género popular de manera gradual y progresiva.

"Se busca incorporar miradas y ampliar la receptividad sobre los alumnos", dijo Almada, y luego agregó: "Habrá capacitaciones para los docentes, la incorporación será de manera paulatina y se enfocará en la enseñanza de nuestro folklore".

LRA 13 Bahía Blanca

El director de “Llueve”, Sergio Rodríguez, contó detalles del cortometraje que ya se encuentra participando en varios festivales en el mundo.

“Es una historia crudísima y que te incomoda desde el vamos, es movilizador. Te incomoda desde el lado de donde está contada”, dijo Sergio.

“Llueve” es un corto hecho en Bahía Blanca con participación de actores y equipo de producción de nuestra ciudad.

LRA 53 San Martín de los Andes

El cantautor Cris Manzano, líder de la banda Safari, fue entrevistado en el programa Expreso Nacional en el que se refirió a varios momentos importantes de su carrera.

Desde sus comienzos con El grupo de Gastón a mediados de la década del 60, el éxito rotundo que tuvo con Safari, banda que ha dado éxitos que quedaron para siempre en el recuerdo como “Estoy hecho un demonio” y “De boliche en boliche” hasta su posterior carrera como solista, fueron parte de los relatos y anécdotas que el cantante brindó a LRA 53.

Si bien sus trabajos y grabaciones más exitosas lo asocian mucho a los bailes y a las canciones románticas, Manzano contó además que desde su infancia escuchaba mucho tango, género que está entre sus preferidos junto con la música italiana, de la cual tiene una gran influencia.

Silvia González, Presidenta de Estrellas Amarillas, organización civil que desde hace 17 años trabaja por mayor seguridad vial en nuestro país, dialogó con Punto Sur sobre la lucha que llevan adelante, especialmente familiares de víctimas que buscan establecer por ley nacional el alcohol cero al volante.

Entre los diferentes temas que se abordaron, González recordó el fallo “vergonzoso” del Superior Tribunal de Justicia rionegrino en el caso de la niña (años) sanantoniense Ilse Pil, que murió atropellada por un conductor imprudente, pero los jueces la responsabilizaron a ella por no respetar las normas de tránsito. “Con ese fallo el STJ rionegrino dio carta blanca para matar niños en Argentina”.

LRA 29 San Luis

La Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, dictada por la Universidad de La Punta obtuvo el premio de Plata en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que distingue a las políticas innovadoras que se llevan a cabo en todo el mundo.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario se refirió a los operativos de control. “Ya hemos diagramado los distintos puntos de control tanto de vehículos de carga como de pasajeros de carácter interjurisdiccional, tanto en ruta como en la terminal", indicó.

LRA 42 GUALEGUAYCHU

Patricia Pintos, especialista en humedales, manifestó que "en los últimos 50 años en Latinoamérica se perdió un 58 por ciento de los humedales de la región".

Es decir, que disminuye la superficie por los usos del suelo que afectan estos ecosistemas como la incorporación a áreas urbanas o la actividad agropecuaria.

LRA 4 Salta

Lo informó durante una reunión con senadores el ministro de Seguridad de Salta, Abel Cornejo, al anunciar que la Provincia declarará la emergencia en materia carcelaria. El senador comentó las alternativas que analiza el gobierno mientras se construyen nuevos penales.

LRA 25 Tartagal

Los incidentes ocurrieron en horas de la madrugada del domingo 29 de mayo, cuando alojados en la Comisaría 42 de Tartagal sufrieron golpizas y actos denigratorios sobre los que se tomó conocimiento público a través de redes sociales.

LRA 23 San Juan

El Segundo Seminario Internacional presencial "Distorsión, negación y banalización del holocausto y otros genocidios. De la memoria reciente y su utilización en discursos de odio: Recomendaciones y estrategias para contrarrestarlos", se realizará en San Juan. El organizador dio detalles.

LRA 25 Tartagal

Los incidentes ocurrieron en horas de la madrugada del día domingo 29 de mayo, cuando alojados en la Comisaría 42 de Tartagal, habrían sido sometidos a golpizas y actos denigratorios; sobre los cuales se tomó conocimiento público a través de redes sociales. El Jefe de la URN 4, Comisario Fernando Ochoa, manifestó a través de Radio Nacional Tartagal, que confía en el trabajo de los efectivos policiales y esperarán a lo que determine la Justicia.

LRA 9 Esquel

Pintos hizo referencia a las necesidades que tienen los vecinos de Esquel, en el marco de la ola polar que se registró en las últimas semanas, diciendo: "Con el frío extremo la situación es caótica, los servicios están inalcanzables para la gente y no hay ayuda. La ausencia del Estado para con aquellos que la están pasando mal hace que sea todo muy difícil".

LRA 1 Buenos Aires

Walter Olivera es integrante de la agrupación Rodolfo Walsh Chaco que impulsa la colecta de ropa de abrigo para llevar a escuelas rurales de Presidencia Roque Saenz Peña y otras localidades de la provincia chaqueña y dio precisiones de las donaciones de mayor necesidad.

Quienes puedan colaborar con ropa de cama, como mantas y frazadas; además de camperas, buzos, medias, gorros y calzados pueden comunicarse por el Facebook ó Instagram de la agrupación Rodolfo Walsh y de la Dirección Regional Educativa IV A.

Para envíos, señaló que se reciben en el edificio de la Regional educativa ubicado en Superiora Palmira 140, de la ciudad Presidencia Roque Saenz Peña, Chaco, código de Correo Postal 3700.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Catri es analista del Observatorio Argentinos por la Educación que recientemente publicó un informe sobre “Acceso y oferta de jardines de infantes”, elaborado junto a la Doctora en Educación, Melina Furman, el cual da cuenta de un incremento en la matrícula, acceso y oferta tras analizar una serie de quince años, entre 2004 y 2020.

Resaltó la importancia que tiene la escolarización temprana, definió los resultados logrados como “una buena noticia” e hizo hincapié en tres ejes fundamentales de los resultados obtenidos además de destacar "el crecimiento parejo de la oferta estatal y privada".

Por un lado, la sala de 5 “que está universalizada en Argentina” y, por el otro, “la noticia más importante que tiene que ver con la sala de 4 que pasó del 55% al 90%, con especial foco en los chicos de sectores más vulnerables”.

LRA 57 El Bolsón

Prisión en suspenso y tareas comunitarias para los culpables del incendio de Cuesta del Ternero

El juez Bernardo Campana condenó a los seis imputados por los incendios del 2021. Les dió tres años de prisión condicional, 100 horas de trabajo comunitario y una capacitación sobre prevención de incendios de interfase.

LRA 43 Neuquén

El abogado analizó el uso y las consecuencias de las armas en Argentina. También se expresó con preocupación por los mensajes propagandísticos de sectores políticos de la derecha que proponen liberar la portación de armas.

LRA 53 San Martín de los Andes

La funcionaria aseguró que la próxima semana comenzarán a distribuir la leña del programa "Calor Mayor" que asiste a los beneficiarios que calefaccionan y cocinan solo con leña. “La logística de entrega es compleja ya que muchos afiliados viven en zonas rurales”, señaló Ayán.

LRA 52 Chos Malal

La profesional acompaña a las mujeres policías hostigadas, abusadas y acosadas en la institución y conformó la Red de Mujeres Policías de Neuquén con el objetivo de visibilizar la problemática y empezar a trabajar en el rediseño y erradicar estatutos del año 70.

LRA 30 Bariloche

La referente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOyEM) de Bariloche dio detalles de lo acordado en la última asamblea en cuanto a insumos, indumentaria y trabajo edilicio. “Queremos trabajar y que nos den respuestas más serias por eso marchamos el martes”, dijo Morales.

LRA 29 SAN LUIS

El ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Provincial culminó con el reempadronamiento del Plan de Inclusión Social que se realizó durante el mes de mayo en toda la provincia.

En total 26599 se reempadronaron y poco más de 1000 personas decidieron, por distintos motivos, dejar de pertenecer al plan.

Entrevistamos a Laura González jefa del programa políticas públicas y desarrollo humano dio detalles de las tareas realizadas.

LRA 17 Zapala

Se trata de los "espacios críticos" compuestos por trabajadores del horno pirolítico, Defensa Civil, recolectores y servicio de cloacas. Buscan actualizar el estatuto del municipal a través de un Convenio Colectivo de Trabajo. Sobre la medida de fuerza "forzada" dijo que se hizo la presentación ante la subsecretaría de trabajo en base al artículo 115 del estatuto, por carencia de herramientas o ropa de trabajo.

LRA 4 Salta

LRA 4 Salta

Tras quedarse con el título de campeón de peso pluma, luego de enfrentar al experimentado Alan “El Lumbriz” Luques Castillo, Nicolás “El Pítbul” Botelli contó que todos sus vecinos lo esperaron en la entrada del barrio para felicitarlo. En diálogo con la Radio Pública el pugilista aseguró que buscará un título mundial.