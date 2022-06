Daniel Arroyo: “No soy amigo de los off”

En Rosca and Roll hablamos con el diputado nacional Daniel Arroyo, a propósito de la votación en el Congreso del impuesto a la renta extraordinaria.

El ex ministro de Desarrollo Social dijo que si impera la racionalidad debería aprobarse el impuesto a la renta extraordinaria y expresó: “Estamos hablando de quienes han tenido, producto de una guerra, beneficios netos por arriba de mil millones de pesos. Hay que desacoplar el precio interno del precio internacional”.

Sobre las diferencias en la coalición gobernante, Arroyo opinó: “Hay que fortalecer la unidad en el Frente de Todos con un debate sano. Como dijo Massa, los trapitos sucios se limpian en casa”. Y con respecto al pedido de renuncia a Matías Kulfas, dijo: “No soy nada amigo de los off, no sé hacerlos. Los debates que son fuertes hay que darlos internamente, no por los medios ni en on ni en off”.

Por último, se mostró optimista con la llegada de Scioli al ministerio de Desarrollo Productivo: “Le puede dar una dinámica muy fuerte y tiene cabeza productiva”.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

