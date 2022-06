Marcos Carasso, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, reafirmó la línea expuesta por Gerardo Morales respecto de las declaraciones de Mauricio Macri, quien calificó de “populista” a Hipólito Yrigoyen.

"Cayó mal. No entendemos cuál es la estrategia de Macri de agredir al radicalismo. Esperemos que sea otro error de Macri y que no tenga intención de ir en contra el partido", explicó en declaraciones a Nacional Córdoba. "Si Macri quiere jugar con la ultraderecha, tiene que decirnos. Nosotros no tenemos nada que ver con la ultraderecha. Tiene que ser claro", disparó el también diputado nacional.

"Nosotros estamos seguros que queremos seguir con Juntos por el cambio. Queremos creer que fue un error de Macri. No queremos la antidemocracia”, finalizó.

