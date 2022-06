“Macri descalificó la identidad de un sector como el radicalismo”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que "no es la primera vez" que el radicalismo recibe un "agravio" de Mauricio Macri, quien tildó de "populista" al ex presidente Hipólito Yrigoyen. En ese contexto, el presidente de la Convención nacional de la UCR sostuvo que fue una “imprudencia” la del ex mandatario.

“No me parecieron buenas sus declaraciones porque nosotros apuntamos a la unidad”, declaró Gastón Manes y agregó: “Yrigoyen fue un presidente ejemplar, uno de los grandes hombres de la historia argentina”.

En ese sentido, se refirió al significado que se le atribuye a la palabra “populismo”: “Lo identificamos como alguien propone medidas simples a problemas complejos. Puede ser de derecha o izquierda. Es una forma de resolver los conflictos públicos sin pensar en el largo plazo”.

Al respecto de la carta abierta que presentó Morales, aseguró que “tiene un consenso amplio del partido” y que el objetivo fue “difundir el malestar que no ayuda a la unidad”.

“El radicalismo está alineado en el desarrollo productivo como motivador del país. Es cierto que hay un debate de ideas, pero es sano, no lo veo como un problema. Es democrático”, concluyó.

