Jaldo advirtió que hablará de candidaturas con Manzur en 2023

En la visita que esta mañana hizo el gobernador interino Osvaldo Jaldo al Hospital Néstor Kirchner, habló de su posible candidatura a titular del Poder Ejecutivo en 2023. “Tengo tantos problemas que no puedo pensar en el año 2023. ¿Saben quiénes hablan del 2023? Los políticos que están desocupados, los que no aportan nada a la provincia. Temprano tuve una reunión con todos los sectores de la economía regional y ahora me están esperando los gerentes de Refinor porque también me gusta escuchar, hablar y profundizar el tema con ellos. Hoy estamos visitando esta unidad que tiene que ver con el trasplante de médula ósea, que es algo histórico en Tucumán y en la región. Para la Argentina es histórica que una provincia tenga una unidad de estas características. No hay dudas de que lo que decidamos lo vamos a decidir junto con Juan Manzur y como Frente de Todos, como Partido Justicialista. Hoy hablar de candidaturas es estar totalmente fuera de foco”, señaló el gobernador interino.

