Julio Cobos: “A Macri le diría que se equivocó y que ese no es el camino”

En Rosca and Roll hablamos con Julio Cobos, ex vicepresidente y actual diputado nacional por el radicalismo. A partir de las declaraciones de Mauricio Macri donde definió como populista al gobierno de Yrigoyen, Cobos expresó: “Estas expresiones de Macri degradan al radicalismo. No hay que confundir entre ser popular y ser populista”. Y agregó: “Son injustas las observaciones sobre Yrigoyen, muy desafortunadas las declaraciones de Macri”.

Sobre la relación interna de Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO, Cobos considera que las declaraciones del ex presidente no ayudan a profundizar la relación y suscribe a las palabras de Gerardo Morales: “Como presidente del partido tiene que conducirnos”. Además, reflexionó que el PRO tiene en este momento internas más fuertes que las que tuvo el radicalismo en Gualeguaychú.

Por último, pidió que el radicalismo encuentre un único candidato y anticipó que ve con más posibilidades a Facundo Manes y a Gerardo Morales. También, recordó que como diputado va a votar en contra del proyecto de la renta extraordinaria.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

