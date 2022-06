Preocupa la reducción del 20% en la entrega de los cupos mensuales

La preocupación por la falta de gasoil en algunas zonas del país, llega a la patagónia y pone en alerta a las estaciones de servicio de nuestra provincia.

Carlos Mann, Gerente de la firma Autosur, propietaria de las estaciones de servicio que comercializan los combustible YPF, dijo en Radio Nacional que "hasta ayer no estábamos preocupados dado que solo teníamos algunos faltates durante algunas horas; pero hemos recibido el plan del mes con un 20% menos que el mes pasado".

Con este nuevo esquema de entrega, Mann sostiene que "el 20% menos significa que vamos a estar varios días sin gasoil y no vamos a poder cumplir con la entrega". No obstante aseguró que "mientras tengamos, por ahora no vamos a poner cupos y se cargará lo que el cliente pida".