Diario de Radio Nacional 26/01/2021

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Afirmó que la unidad de la región “nos hace invencibles”

Patagonia – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente convocó al intendente de Comodoro Rivadavia

San Luis – El gobernador Rodríguez Saá: Recibió la primera dosis de la vacuna

Río Turbio – NICOLAS TROTTA: “La presencialidad segura vuelva a ser el organizador”

Tucumán – JUAN PABLO LICHTMAJER: “El horizonte es la presencialidad en las aulas”

Rosario – RENATA GHILOTTI: Buscan que el Concejo se exprese a favor de la vuelta a las aulas

Catamarca – YANINA VAZQUEZ: “Tristemente el Malbrán está al límite”



Mendoza – Para tratar el COVID-19: Corrientes se suma al uso de la Ivermectina

Puerto Iguazú – RUBEN CABALLERO: Gremios advireten que el regreso a las aulas no será masivo

Bariloche: LUIS PILQUIMAN: “La pandemia ha generado mayor desigualdad”

San Martín de Los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: La importancia del hospital modular

Santa Rosa – FERNANDA RAVERTA: “Cumplir con el compromiso con las y los jubilados”

Libertador – SANTIAGO FRASCHINA: “En un año volvimos a financiar políticas públicas”

Buenos Aires – NOEMI BRENTA: “Es importante el rol de Alemania, un socio influyente del FMI”

Buenos Aires – PAULA ESPAÑOL: “La idea es sostener los acuerdos en el año”

Buenos Aires – GUSTAVO LOPEZ: “Cablevisión debe devolver el aumento del 20%”

Paraná – Por aplicar un aumento del 20%: ENACOM abrió un sumario a Cablevisión

Buenos Aires – MARTIN MARINUCI: Ramal Ciudad de Buenos Aires-Pinamar

Libertador – Creatividad en pandemia: Zuhair Jury cineasta y escritor



Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

En su visita a Chile, y al exponer junto al presidente del país vecino Sebastián Piñera, el presidente Fernandez citó a Juan Domingo Perón al sostener que el futuro encontrará a los latinoamericanos “unidos o dominados”.

En ese sentido remarcó la importancia de la unión regional y destacó la importancia de que la Argentina, Brasil y Chile trabajen mancomunadamente.

En tanto, llamó a poner de pie a nuestros países y al continente tras la pandemia, y abogó por la coordinación entre los Estados.

“Tenemos el ejemplo de O’higgins y San Martín”dijo. “Nuestra unidad nos hace invencibles”, agregó.

LU 4 Patagonia

El intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, se refirió al encuentro mantenido con Alberto Fernández, y en especial al tratamiento del tema minero.

En este sentido, Luque ratificó la postura que viene manteniendo la ciudad y sus dirigentes donde no se rechazó la actividad, pero si la celeridad y desprolijidad con la cual pretenden avanzar el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

LRA 29 San Luis

El primer mandatario recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus. “No duele nada, ya no es más una vacuna rusa o italiana, es la vacuna, que hace bien y es para todos”, dijo Alberto Rodríguez Saa.

LRA 18 Río Turbio

Luego de recorrer obras y establecimientos educativos en la ciudad de Río Gallegos, el ministro Trotta brindó una conferencia de prensa y se refirió al ciclo lectivo 2020 . Sostuvo que es necesario “garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa pero también el garantizar el derecho a la educación en el marco a la pandemia de covid-19”.

LRA 15 Tucumán

El funcionario provincial celebró la decisión del Gobierno Nacional de incorporar a docentes en el grupo prioritario de la vacunación con miras al regreso de la presencialidad en las aulas en este 2021. “Hay acuerdos federales que Tucumán votó junto a las otras 24 jurisdicciones”, indicó.

LRA 5 Rosario

Los referentes de Juntos por el Cambio, Renata Ghilotti y Lucas Incicco se reunieron con el grupo de Padres por la Educación y elaboraron una propuesta para que el Concejo Municipal adhiera a la declaración de la educación como un servicio esencial y el regreso a la presencialidad.

LRA 27 Catamarca

La cardióloga e integrante del Comité Operativo de Emergencia (COE), Yanina Vázquez, informó sobre la actualidad del coronavirus en Catamarca, diciendo que “tristemente nuestro Malbrán está al límite. Probablemente siga creciendo el número de contagios y los más afectados siguen siendo los mayores. Esto es alarmante, porque la mayoría de ellos no se exponen y están encerrados, pero también hay muchos adolescentes contagiados”.

LRA 6 Mendoza

El médico Julio Vallejos, director del Instituto Cardiológico de Corrientes, se refirió al uso de la Ivermectina para tratar a personas contagiadas con coronavirus, afirmando que el fármaco “está aprobado por la ANMAT como antiparasitario disponible para uso humano y veterinario, y lleva muchos años en vigencia desde que se descubrió”.

Luego, Vallejos dijo que la Ivermectina “es el antiparasitario más usado a nivel mundial y ha sido declarado como una de las 20 drogas esenciales por la Organización Mundial de la Salud”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Representantes de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones (UDPM) participaron de la reunión con el Ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta, para definir la vuelta a la presencialidad en Misiones. Caballero opinó que “el retorno no será masivo” por la situación edilicia y estructural de muchas escuelas.

LRA 30 Bariloche

El funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) e integrante del Parlamento Mapuche habló sobre el “Encuentro de los Pueblos y Organizaciones del Abya Yala para la construcción de una América Plurinacional”. Además, se refirió a la pandemia y dijo que “hay situaciones estructurales que se han agravado”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El funcionario destacó la importancia que tiene el Centro Sanitario modular que se está armando en San Martín de Los Andes. El centro sanitario comenzó a ensamblarse este lunes con los módulos que el Estado Nacional dispuso para zonas de turismo en varias localidades del país.

LRA 3 Santa Rosa

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, llegó a La Pampa junto una comitiva integrada por ministros y funcionarios nacionales, para participar, de la firma del convenio “ANSES Compensación del Déficit de la Caja Previsional 2018”.

Al hacer referencia de su visita a la provincia, dijo que va en la misma línea de lo que el presidente Alberto Fernández ha manifestado: “la firme convicción de construir una metodología de trabajo federal”.

Respecto al uso del Fondo de Garantías para financiar el funcionamiento de PyMEs, Raverta aseguró que “como organismo tenemos la responsabilidad de que el Fondo de Garantías de los jubilados constituya una parte de su dinero para proyecto productivos. Porque justamente cuando se invierte en proyectos productivos, se genera trabajo. Y cuando se genera trabajo, hay más ingresos. Y así, jubilados y jubiladas cobran mejores jubilaciones”.

LV 8 Libertador

Lo aseguró en el programa Muchas Gracias, Santiago Fraschina, Secretario General de la ANSES quien por otra parte explicó que “a través de ANSES el presidente Alberto Fernández implementó políticas públicas que permitieron hacer frente a la pandemia”, afirmó el funcionario.

Fraschina aseguró que “el IFE mostró la crisis social de una gran parte de la población, al estar destinado al sector social más vulnerable de la argentina y nos dio una radiografía de la situación social de la Argentina más clara y cuáles fueron los efectos de los 4 años de Macri en términos sociales”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente Alberto Fernández agradeció ayer a la canciller alemana Angela Merkel el apoyo que el país europeo brindó en la negociación que lleva adelante Argentina con el Fondo Monetario Internacional. “Es muy importante porque dicho país, en el Club del París, es el acreedor principal y en el FMI es un socio muy importante e influyente”, contó la economista Noemí Brenta.

“La negociación con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, es distinta, más profesional y centrado en las finanzas. La deuda con Mauricio Macri creció mucho y el Fondo aprobó el acuerdo. Fue muy inmoral lo que hicieron”, declaró la especialista con respecto a la gestión anterior.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno anunció la rebaja de hasta 30% en los precios de los cortes más representativos de carne vacuna, entre los que se encuentran la tira de asado, el vacío, el matambre, la tapa de asado, bola de lomo y carnaza. El convenio con las cámaras tendrá vigencia hasta el 31 de marzo. Sin embargo, la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, remarcó que “la idea es sostener los acuerdos en el año para mejorar la productividad y competitividad”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado por demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan. En Verano 2021, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, señaló que la intimación es para que la empresa no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior. “Tienen 10 días hábiles para presentar todos los papeles en el Enacom demostrando que a todos los clientes le devolvieron la plata”, remarcó y agregó: “Es insólito que exista esta rebeldía legal por parte de una empresa”.

LT 14 Paraná

Juan Claudio Muga, delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), confirmó que el gobierno nacional intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado en las últimas dos facturas, ya que la empresa aplicó un incremento del 20% cuando el autorizado fue de un 5%.

“Ahora resulta que esta misma empresa no sólo que no quiere devolver el 15% que cobró de más, sino que vuelve a facturar en febrero con el mismo 20% de incremento”, cuestionó Muga.

LRA 1 Buenos Aires

Ayer salió el primer servicio con pasajeros que va entre la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. “Cada vez que el tren dejó de llegar a una ciudad, ese territorio se desvaneció”, declaró el Presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y agregó: “Tenemos el compromiso de conectar muchas localidades que hace tiempo no ven el ferrocarril”.

“A toda esa zona costera le generó un medio de transporte económico, con un tiempo de viaje muy competitivo”, dijo el funcionario y remarcó que tanto los usuarios como los vecinos “expresaron su alegría” al llegar a destino tras 100 kilómetros.

Por otra parte, Marinucci relató cómo encontró las vías mientras estaban trabajando en el restablecimiento del servicio: “Se cortaban mucho por la maleza, la tierra y el alambrado. Nos sorprendimos cuando lo vimos. Hubo un Estado ausente, charlamos con los propietarios para liberar los tramos y se hizo un trabajo muy intenso”.

LV 8 Libertador

Durante el programa Muchas Gracias, el hermano de Leonardo Fabio, relató en por qué elige historias simples para sus relatos. “Un pocero, uno que hace pozos ciegos, yo conocí uno que maravillosamente perdió la razón en una forma mágica y feliz para él. Yo lo conocí y siempre andaba pidiendo una pala y convivía entre alcohólicos y como estaban hartos de que le pidieran lo mismo el contaba que siempre presentía que iba a encontrar un tesoro. Un hecho sencillísimo como ese puede mostrar lo trascendente”.

El autor de la película “El fantástico mundo de la María Montiel” y del documental de Miguel Angel Estrella denominado “El piano mudo” habló también sobre el radioteatro y el protagonismo de su madre, quien hizo alrededor de 60 obras.

Coronavirus

LT 14 Paraná

El gobierno de La Pampa comenzará a utilizar Ivermectina contra el coronavirus, aunque este antiparasitario de uso animal no está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como tratamiento para el COVID-19.

El ministro de Salud pampeano, Mario Kohan, indicó que “llamó la atención la repercusión de la decisión, cuando en realidad será una herramienta más para luchar contra la pandemia”. De esta manera, La Pampa se suma a Misiones, Chaco y Corrientes en el empleo de esta droga de uso médico y veterinario.

LRA 27 Catamarca

En relación al control del dengue en Catamarca, la doctora Daniela Carrizo, directora Provincial de Salud y Medioambiente y miembro activo del COE Catamarca, dijo que “este verano, tenemos una calma epidemiológica, pero esa calma no tiene que dejarnos tranquilos sino que hay que intensificar las acciones porque el vector, que es el mosquito, sigue estando presente”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, trató cuestiones vinculadas a la seguridad de la navegación, control de pesca y normativas en el marco de la pandemia con el director de Prefectura de la Región Centro, prefecto General Rogelio Pellegrino, y el jefe de Prefectura de Paraná, prefecto Principal Julio Santana.

En ese marco, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, comentó que “el gobernador planteó como eje de los temas los controles conjuntos que hacemos los Estados nacional y provincial con motivo de la pandemia, y especialmente se refirió a la prevención para evitar las reuniones no autorizadas que a veces se hacen en las islas”.

LRA 27 Catamarca

El licenciado en Ciencias Políticas e Investigador del CONICET, Horacio Machado Aráoz, se refirió al valor de la Ecología Política, la disciplina que se encarga de estudiar las irregularidades del medio ambiente generadas por el ser humano.

“La ecología política es un nuevo campo del conocimiento, que se empieza a gestar en la década del setenta. Es una nueva ciencia que nace a partir de la crisis ecológica global. El modelo de vida que se ha mundializado y que conocemos como la sociedad urbana, industrial y moderna de los últimos siglos ha generado todo tipo de desequilibrios”, expresó Machado Aráoz.

Política

LRA 4 Salta

El secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, informó el cronograma para las elecciones legislativas provinciales, que se fijaron para el 4 de julio.

LRA 23 San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, integra la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández, en un viaje a Chile. También participan los gobernadores de La Rioja, Catamarca y Salta. El tema principal para San Juan es el Túnel de Agua Negra. Un proyecto estratégico para la comunicación vial y comercial entre Brasil, Argentina y Chile con salida al Pacífico.

Economía

LT 11 Concepción del Uruguay

Luciana Rodríguez Valdez es integrante en Entre Ríos del grupo de personas que se han visto damnificadas por los aumentos de los créditos UVA.

Rodríguez Valdez indicó que son 1.500 las familias afectadas en la provincia, y explicó que existen diferentes líneas de créditos, entre ellas, UVA procrear, hipotecario y automotor.

LV 8 Libertador

José Rizzo, referente de los empresarios de la carne en Mendoza, explicó que no llegaría a las carnicerías barriales los cortes de carne vacuna alcanzados por el acuerdo entre el gobierno nacional y representantes de frigoríficos exportadores de todo el país.

Finalmente, referentes de cadenas de supermercados confirmaron que este fin de semana ya estarán disponibles los cortes con los precios anunciados en sus distintas bocas de expendio.

Laborales

LT 14 Paraná

Autoridades del gobierno de Entre Ríos se reunieron en la Secretaría de Trabajo con representantes de ATE y UPCN. Durante el encuentro, no hubo un ofrecimiento salarial aunque se ratificó que, tal como ocurre desde octubre, habrá montos no remunerativos en enero de 3.000, 3.500 y 4.000 pesos para los estatales, hecho que incluye a los jubilados.

El secretario de Hacienda de Entre Ríos, Gustavo Labriola, dijo que en el encuentro se informó a los sindicatos que se avanzará con el pase a planta de contratados para ocupar cargos vacantes, y que habrá un incremento de los contratos de obra, los cuales pasarán a 27 mil pesos desde enero, más una duplicación en los montos de los viáticos.

LRA 6 Mendoza

Licenciados en Enfermería continúan reclamando el pase a planta y un aumento de sueldos por sus servicios.

Tras esto, la enfermera Uma Flores contó que la semana pasada en el Hospital Humberto Notti les adelantaron que les iban a incrementar el salario, pero sin ningún aviso previo decidieron suspender ese aumento. “Sin embargo, cuando fueron a presentar la factura de enero se encontraron con que habían dado marcha atrás con el aumento que pasaba de 24 mil a 30 mil pesos mensuales, y por eso decidimos a partir del próximo jueves a las 9 horas iniciar un plan de lucha en la explanada del hospital”, informó Flores.

LRA 9 Esquel

“Hay anuncios de que sería el 1° de marzo, pero tienen que acondicionar escuelas y pagar los salarios atrasados. Todo es una promesa, no están las partidas regularizadas, dicen que no hay dinero, entonces no sé cómo van a generar las condiciones para poder empezar las clases”, expresó el secretario General de Asociación de los Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), Martín Pena.

LRA 42 Gualeguaychú

Benedetti se refirió a la realidad docente en el marco del inicio de la discusión paritaria.

Al respecto, la referente de AGMER dijo que “el aula es el espacio natural para los vínculos con los alumnos”, aunque explicó que para el regreso a la presencialidad se deben dar ciertas condiciones de bioseguridad.

LRA 6 Mendoza

Carolina Montivero, secretaria Administrativa de UTHGRA Mendoza, indicó que pese al repunte turístico que se ha registrado en la provincia, las últimas contrataciones de personal se han dado en negro.

“Han aumentado las fuentes de empleo, han abierto establecimientos gastronómicos, pero no se ven reflejados en la formalidad, ya que todos los nuevos empleos que hay son trabajos no registrados”, afirmó Montivero.

LT 14 Paraná

El Programa de Recuperación Productiva (REPRO II), está destinado para el pago de salarios de las empresas que se encuentran aún en condición crítica ante la pandemia, y prevé aportes de parte del Estado de hasta nueve mil pesos por cada trabajador y trabajadora.

“Hasta el 28 de enero inclusive, hay plazo para que empresas y clubes se inscriban para el pago de los salarios de enero”, señaló Ivana Pérez, de la agencia territorial Paraná.

Sociedad

LRA 57 El Bolsón

Romairone, explicó que el fuego sigue “fuera de control” con un área de afectación de miles de

Hectáreas. Las llamas amenazan con cruzar la frontera hacia Chubut. Un centenar de bomberos y brigadistas trabajan a contrarreloj para contener las llamas.

LRA 21 Santiago del Estero

La Municipalidad de la capital y la Asociación de Guardavidas de Rescate de Santiago del Estero firmaron un convenio con el objetivo de brindar seguridad a las personas que se acerquen durante la semana a las orillas del Río Dulce.

LRA 57 El Bolsón

Arabela Carreras dijo que “la situación es compleja y el incendio no está controlado” por lo que estará en El Bolsón para monitorear la situación. Además, dijo que están investigando la causa.

LRA 9 Esquel

Luego de suspender la última marcha por la situación pandémica en Esquel, el movimiento del “No a la Mina” volverá mañana, miércoles, a las calles para divulgar un documento donde afirman que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, impulsa un falso debate, a través del proyecto que presentó para zonificar la actividad en la provincia.

Al respecto, una de las referentes de la organización, Viviana Moreno explicó que “en la invitación a las fuerzas políticas y sociales para dialogar sobre el proyecto se explica que es para mejorarlo, pero nunca se habló de que era cuestionado. Las entidades más prestigiosas se dieron cuenta del engaño y de que iban a ser usadas sus figuras para que se dijera que habían participado de la decisión sobre la aprobación o no del proyecto”.

LU 4 Patagonia

Lada, también referente de la Unión de Asambleas Chubutenses, se refirió a la posibilidad de que el proyecto de zonificación minera sea tratado en el marco de una sesión legislativa extraordinaria, indicando que “estamos viendo una desesperación para sacar un proyecto minero muy mal presentado, que no tiene licencia social alguna”.

LU 4 Patagonia

Pagliaroni analizó la posibilidad de que la zonificación minera en Chubut conduzca a su tratamiento mediante una sesión legislativa especial, diciendo que “nuestro bloque no ha sido informado, ni ha sido convocada la Comisión de receso para tratar una eventual convocatoria a sesión extraordinaria. Esto requerirá que el gobernador haga la convocatoria, que luego la remita a la Legislatura para que la Comisión pueda evaluar y eventualmente incorporar algún tema a los que proponga el gobernador”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

José Mazzei, director de Defensa Civil del Chubut, reportó varios focos de incendio que tienen en alerta a la provincia.

Uno de ellos, está activo entre las localidades de Esquel y Trevelin, donde “se hizo un trabajo de prevención, porque uno de los flancos estaba a 500 metros de una serie de casas”, relató Mazzei.

LT 14 Paraná

Protección Civil, junto a la Policía y la Secretaría de Servicios Públicos, trabajó en la zona del Túnel Subfluvial, donde hubo un desmoronamiento de la barranca tras el temporal desatado en la capital entrerriana.

“A partir de los más de 100 llamados recepcionados, se asistió a más de 40 familias que requirieron bombas para retirar el agua de sus domicilios, y se entregaron más de 40 cortes de agrotileno”, indicó Sebastián Miccelli, de Protección Civil de Paraná.

Géneros

LRA 7 Córdoba

Con la entrada en vigencia de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las clínicas y sanatorios privados cordobeses se alistan para garantizar la práctica.

El titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (ACLISA), Juan Grass, afirmó que “ya hay pacientes que han consultado, y estamos tratando de armar los protocolos necesarios para poder cumplir con la ley”.

LRA 4 Salta

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, Ana Pérez Declerq, celebró el compromiso del ministro de Salud, Juan José Esteban, con la aplicación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (IVE). Fue luego de la reunión que mantuvo con el funcionario y en la que ofreció una guía de procedimiento que -aunque no es obligatoria- resulta útil para la organización del sistema sanitario. Agregó que en 2019 hubo 443 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en la provincia de Salta, de las cuales 102 se concretaron en centros de salud.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La comunidad de Ingeniero Jacobacci se movilizó para acompañar la búsqueda de Reina, la adolescente de 16 años. Días atrás, Reina subió un video a las redes sociales y afirmó que no está retenida en contra de su voluntad. “Ellos saben muy bien cómo es la ley gitana”, expresó la chica en referencia a sus padres. La madre denunció que su hija había sido secuestrada por una red de trata de personas de Mendoza.

Suplemento Cultural

LT 14 Paraná

“Adriana en la niebla” se presentará el viernes próximo a las 21 horas en el Centro Cultural La Hendija, de Paraná. La obra es una versión de un texto de “autores reconocidos dentro del teatro nacional, y trata de la apropiación de niños durante la última dictadura cívico militar”, explicó la directora de la puesta, Claudia Zaragoza.

LRA 1 Buenos Aires

Los Colifates, la murga de El Calafate con 22 años de historia, pasó el el RAC (Ranking Argentino de Canciones) Flavia Tapia, integrante de “Los Colifates” contó la historia del grupo.

Entre los planes a corto plazo existe la idea de realizar entre artistas locales algunas actividades para festejar el 22º aniversario de la murga.

Los Colifates se reúnen miércoles y sábados a las 18 horas en la Plaza Perito Moreno de la localidad, con distanciamiento y al aire libre e invitan a sumarse a quien desee hacerlo.

Humor

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia como comedia… ¿tradicional?

El gobierno anunció un acuerdo para la venta de diez cortes de carne a precios populares, porque la carne está más cara que llenar el tanque de nafta comiendo queso rallado.

La carne está tan cara que ser vegetariano califica como plan de ahorro.

El objetivo del Gobierno es frenar el avance de la inflación en uno de los rubros alimenticios que se vio más afectado por las subas en los últimos meses y ver si es posible que la gente pueda comprar un kilo de carne sin sentir que le están embargando el sueldo.

El otro día se me quemó un bife de chorizo y fue como si se me quemara un campo. La pérdida económica fue tan grande que vino un desarrollista inmobiliario a querer comprarme el bife quemado a precio vil para hacer un country.

La mayoría de los cortes tendrá una baja de precios de entre un 15 y un 30 por ciento respecto de los valores de diciembre. Siempre y cuando los mercados y carnicerías acaten las medidas y no sean como el Grupo Clarín.

Entre otros productos, se estableció un valor de 399 por el kilo de la tira de asado. No 400. 399. Vos dirás: Ponele que el carnicero tenga la moneda de un peso y me la de… ¿para qué me sirve? Tranqulie: siempre hay un radical en oferta. Hay que tener paciencia.

Se acordó también un precio de 499 pesos por el kilo vacío; por lo que quizá termine el calvario de quienes para ver un vacío teníamos que poner La Nación más.

El acuerdo para bajar el precio de la carne fue firmado por Alberto Fernández y representantes de las cámaras de frigoríficos, carnicerías y supermercados. Ahora quiero un mural para Alberto que diga “Bajando un cuadril formaste miles”.

Los cortes se comercializarán todos los días en el Mercado Central y los fines de semana y los primeros tres miércoles de cada mes en supermercados y cadenas de carnicerías. El último miércoles del mes, no… porque si comés carne a fin de mes ya calificás como clase privilegiada. Una costeleta en día 27 es un arma de seducción. Onda… ¿sabés lo que tengo en casa? Una costeleta….

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba, para Radio Nacional, la radio pública.