Minería: Piden a Legisladores Nacionales que exijan el respeto a la Ley 5001

Luego de suspender la última marcha por la situación pandémica en Esquel, el movimiento del No a la Mina volverá a las calles para divulgar un documento donde afirman que el gobernador Mariano Arcioni impulsa un “falso debate” a través del proyecto que presentó para zonificar la actividad en la provincia. Al respecto, una de las referentes de la organización, Viviana Moreno explicó que “en la invitación hablaba que era para mejorar el proyecto, nunca se habló de que era cuestionado. Las entidades más prestigiosas se dieron cuenta del engaño y de que iban a ser usadas sus figuras para que se dijera que habían participado de la decisión sobre la aprobación o no del proyecto, por eso hicieron notas explicando que no iban a participar por considerar que no era ni la forma ni el fondo del mismo”.

Ante la situación enviaron una carta documento a los Senadores Afredo Luenzo, Nancy González y a los Diputados Nacionales Gustavo Menna, Santiago Igón, Rosa Muñoz, Ignacio Torres y Estela Hernández para que hagan respetar la Ley 5001. En el documento insistieron en que no “no nos sirven los posicionamientos mediáticos, necesitamos que intervengan desde sus cargos nacionales exigiendo al gobierno nacional que intervenga y retire el proyecto de zonificación”.

Se replicarán diversas marchas en toda la provincia. En Esquel será desde las 20hs este miércoles desde Plaza San Martín con protocolos de recorrido y cuidado colectivo para respetar el distanciamiento.