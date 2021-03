Diario de Radio Nacional 24/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA: Fernández recordó a las víctimas y pidió “castigo” para los responsables

LRA 1 Buenos Aires – CRISTINA FERNANDEZ-AXEL KICILLOF: Encabezaron un acto por Día de la Memoria en Las Flores

LRA 1 Buenos Aires – ESTELA DE CARLOTTO: “Plantar es afianzar algo en la tierra, para que de sus frutos”

LRA 1 Buenos Aires – ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: “Democracia y derechos humanos son valores indivisibles”

LRA 1 Buenos Aires – TATY ALMEIDA: “A 45 años del golpe, estamos sembrando memoria”

Nacional Rock – NORA CORTIÑAS: “Videla murió en una cárcel común producto de la lucha popular”

LRA 1 Buenos Aires – ENRICO CALAMAI: El diplomático que salvó a decenas de personas en la dictadura

LRA 27 Catamarca – Semana de la Memoria: La radio se sumó a la campaña “Plantamos Memoria”

LRA 27 Catamarca – DELIA GIOVANOLA: “Comenzamos esta búsqueda en una soledad absoluta”

LRA 7 Córdoba – EMILIANO FESSIA: “Seguimos con la lucha para que continúen los juicios”

LRA 7 Córdoba – AGUSTIN DI TOFFINO: “Hay políticas de DDHH que sobrevivieron a cuatro años de neoliberalismo”

LRA 7 Córdoba – CLAUDIO MORESI: “Emociona ver a deportistas involucrados en campañas por la memoria”

LRA 42 Gualeguaychú – SILVIA GARNIER: “Cada vez que aparecía un nieto, las esperanzas renacían”

LT 14 Paraná – Hijo de desaparecidos: Pide testigos sobre vuelos de la muerte en el Delta entrerriano

LT 14 Paraná – JOSEFA PRADA: “Los delitos sexuales en la dictadura eran considerados una cuestión menor”

LRA 30 Bariloche – JUAN MARCO CANDELORO: “Soy un fiel exponente de lo que llamamos los hijos del proceso”

LRA 2 Viedma – ESTELA DE CARLOTTO: “Sigamos transformando a la sociedad sin violencia”

LRA 43 Neuquén – LUCAS ASENJO: Declaró un Hijo en el juicio de La Escuelita

LRA 53 San Martín de los Andes – FERNANDO FORMIGO: Repintarán los pañuelos blancos de la Plaza San Martín

LRA 25 Tartagal – VICTOR HEREDIA: Entrevista con Víctor Heredia por la Verdad, Memoria y Justicia

LRA 6 Mendoza – CLAUDIA DOMINGUEZ: “Ahora siento la necesidad de comprometerme”

LRA 30 Bariloche – CESAR MIGUEL: El relato de César Miguel sobre sus 23 meses como preso político

LRA 53 San Martín de los Andes – CONRADO GEIGER: “En los medios se hablaba de derechos humanos con sordina”

LRA 15 Tucumán – JOSEFINA MOLINA: La megacausa Jefatura III ya tiene fecha de inicio del juicio

LRA 30 Bariloche – PANCHO GARCIA: “Este maitén tiene la fuerza de la verdad”

LU 4 Patagonia – OTHAR MACHARASHVILI: “Un día para recordar, pedir justicia y decir ¡Nunca Más!”

LRA 7 Córdoba – SILVIA PLAZA: “Lo que pasó fue una experiencia humana y política de aniquilación”

LRA 7 Córdoba – JAIME DIAZ GAVIER: “Los juicios ayudaron a la toma de conciencia sobre lo sucedido”

LT 12 Paso de los Libres – EDGAR GIMENEZ: “La militancia de los Derechos Humanos es todos los días”

LRA 42 Gualeguaychú – A través de dos periodistas: Homenaje de LRA 42 a los detenidos desaparecidos de la ciudad

LT 14 Paraná – En el Barrio 33 Orientales: Un merendero organizó una actividad por el 24 de Marzo

LRA 3 Santa Rosa – RAQUEL BARABASCHI: “Si no incomodo, mi lucha no sirve para nada”

LRA 3 Santa Rosa – Sucedió en 1986: La historia de ELENA GALLINARI, la primera nieta recuperada

LRA 6 Mendoza – OMAR PALERMO: “Negar el terrorismo de Estado y el genocidio es negar el Estado de Derecho”

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: El golpe de Estado y la creación de sentido

LRA 1 Buenos Aires – VICTORIA GINZBERG: Usaron la identidad de desaparecidos para generar cuentas falsas de Twitter

LRA 6 Mendoza – Por sus dichos misóginos: Alfredo Cornejo fue declarado persona no grata en Santa Rosa

LRA 29 San Luis – ALBERTO RODRIGUEZ SAA: Presentó el Plan Integral de Seguridad 2021

LT 14 Paraná – CARLA VIZZOTTI: “Se buscará reducir la circulación por franjas horarias”

LT 12 Paso de los Libres – RICARDO MARTURET: “Sólo ingresan argentinos con doble control sanitario”

LT 14 Paraná – GUSTAVO BORDET: “En la provincia se aplicaron casi 80 mil dosis de vacunas”

LRA 1 Buenos Aires – ATILIO BORON: “El único objetivo del Grupo de Lima es atacar al gobierno de Venezuela”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recordó que “hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de la Argentina”, dijo que abraza “con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia”, y pidió “castigo para quienes causaron semejante daño”.

A través de la red social Twitter, el mandatario recordó el 45 aniversario del inicio del último golpe cívico militar y se hizo eco de una intervención fotográfica y lumínica que la agencia pública de noticias Télam realizó anoche en la Plaza de Mayo en homenaje a la histórica lucha de las Madres y las Abuelas.

“Hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de la Argentina. Honro a las víctimas en mi memoria. Abrazo con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Pido castigo para quienes causaron semejante daño. #NuncaMas”, escribió el mandatario esta mañana en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que es “una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas”, y aludió, sin mencionarla, a la familia Macri, durante un acto en Las Flores en el marco del Día de la Memoria junto al gobernador, Axel Kicillof.

LRA 1 Buenos Aires

En el aniversario del Golpe de Estado de 1976, Estela de Carlotto habló con Darío Villarruel sobre la actualidad de los organismos de Derechos Humanos y recordó lo ocurrido durante la administración de Mauricio Macri.

“Recuerdo que Macri me mandó una carta en la que decía que no tenía tiempo para recibirnos y por lo tanto desde ese momento habría que dirigirse a la Secretaría de Derechos Humanos”

“Al poco tiempo varias personalidades de diferentes partes del mundo comenzaron a llegar a Buenos aires y nos reuníamos y arrojábamos flores al río y participábamos de diversos actos Macri nos llamó a la Quinta de Olivos pero fue una cosa muy triste, y ahora escribe libros”.

“Es un delincuente y esto está demostrado y los delincuentes tienen que estar en la cárcel, nadie pide revancha, no hay odio, ni venganza, nos robaron, destruyeron el país y ahora quieren volver para seguir robando”.

LRA 1 Buenos Aires

Adolfo Pérez Esquivel participó de la Entrevista Federal junto a periodistas de varias emisoras de Radio Nacional en diferentes puntos del país.

El activista, escultor y pintor argentino Premio Nobel de la Paz en 1980 habló de la importancia de mantener la memoria activa, reflexionó sobre el gran dañado provocado por las dictaduras militares en Sudamérica durante la década del 70, el rol de los organismos internacionales.

Se refirió no sólo a los Derechos Humanos sino a los derechos de los pueblos, el derecho al territorio, el derecho al agua y las luchas de los pueblos originarios.

Habló de las nuevas formas de los Golpes de Estado a través del lawfare y los emblemáticos casos de Honduras contra Manuel Zelaya, en Brasil contra Lula y Bolivia contra Evo Morales con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación.

LRA 1 Buenos Aires

La referente de Madres de Plaza de Mayo se mostró profundamente conmovida por las “expresiones que veo a 45 años del golpe cívico-militar”.

En diálogo con el equipo de Radio País Taty Almeida, recordó la desaparición de su hijo Alejandro, a los 20 años.

“Vengo de una familia de fuerte tradición militar, se llevaron a Alejandro cuando yo tenía 45 años y ahí me di cuenta que viví 45 años en una burbuja y al primero que fui a ver fue a Harguindegui que me dijo -no podemos hacer nada, la culpa la tienen los peronistas-, y mirá como terminé”

Almeida destacó el lema que en este 24 de marzo impulsaron los organismos de Derechos Humanos.

Nacional Rock

Eddie Babenco y Juan Manuel Karg conversaron en Mucha Data con la referente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas: “Mi hijo hace 44 años que fue secuestrado. Levantamos esas banderas de ellos, esas banderas de lucha, para que la justicia social reine en nuestro país. Con la fuerza que tenemos vamos a lograr que el país levante”.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 45 años del último golpe de estado cívico militar, en el Panorama de noticias de la Radio Pública, Marcelo Ayala y Ramiro Poce, entrevistaron al ex cónsul italiano en la Argentina durante 1976 hasta mayo de 1977, Enrico Calamai, quien salvó a cientos de argentinos de las desapariciones y los campos de exterminio de la dictadura escondiéndolos y haciéndolos viajar a Italia con pasaportes italianos: “Lo que yo comprendí eran dos cosas, primero, es que si venían al consulado, es porque habían estado en la embajada (de Italia) donde los habían echado, no los habían dejado entrar; y segundo, que paradójicamente, a pesar de estar en el consulado, yo tenía la posibilidad de ayudar a estos chicos a dejar el país, porque tenía la responsabilidad de emitir pasaportes y podía pagarles un billete de avión de repatriación para volver a Italia, aunque nunca hubiesen estado en Italia”.

LRA 27 Catamarca

En el marco de la Semana de la Memoria, LRA 27 Radio Nacional Catamarca se sumó a la campaña ´Plantamos Memoria´, la cual tiene el objetivo de plantar 30 mil árboles para conmemorar y homenajear a los 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976.

En este contexto, las mujeres que todos los lunes realizan el programa El Reino del Revés decidieron unirse a esta iniciativa y dialogar con referentes y representantes de organismos de Derechos Humanos y demás personalidades que experimentaron los episodios provocados por el último golpe de Estado en nuestro país.

LRA 27 Catamarca

Delia tiene 95 años, es una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y recuperó a su nieto después de 39 años. Durante 2020 siempre asistió a las reuniones semanales de la Comisión de las Abuelas y en 2021 se mantiene activa mediante las redes sociales.

“Empezamos esta búsqueda de nuestros hijos y nuestros nietos en una soledad absoluta. Ahora estamos acompañadas por todo un país y más, porque la repercusión que ha tenido el daño que ha hecho el gobierno de aquel momento traspasó las fronteras”, señaló Delia.

LRA 7 Córdoba

Fessia expresó que “luchamos mucho por juzgar a los genocidas, que es la punta del iceberg más atroz. Pero el plan de acción psicológica, las campañas mediáticas, la bajada de línea en las escuelas, lejos de terminarse en 1983 siguen vigentes”.

LRA 7 Córdoba

Di Toffino explicó el trabajo en conjunto de la Secretaría con organismos de DDHH para lograr una solución creativa a la imposibilidad de hacer una marcha multitudinaria debido a la pandemia.

“Salvamos la situación gracias a la inventiva de los organismos de los DDHH, por eso en este contexto ´Plantar Memoria´ es una gran iniciativa”, indicó Di Toffino.

LRA 7 Córdoba

Morresi destacó la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, y señaló que “es importante que los juicios por delitos de Lesa Humanidad continúen llevándose a cabo para que los autores de las torturas y robo de bebés cumplan las condenas en cárcel común”.

Luego, el ex volante de Huracán y River dijo que “sobre el final de la dictadura se fue tomando conciencia de lo ocurrido. Cuando en el gobierno de Mauricio Macri se quiso instalar el dos por uno para los torturadores, la gente salió en la calle. Hay fuerte conciencia en el pueblo, y esto hará que nunca se repita esta tragedia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Adriana Garnier Ortolani es hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, quien fue secuestrada embarazada de ocho meses a fines de 1976 en La Plata. El papá de Adriana también fue secuestrado en la misma ciudad, un año después, cuando las estaba buscando.

En tanto, Silvia Garnier, tía de Adriana, la nieta recuperada 126, contó detalles de la búsqueda y la historia detrás de esta lucha.

LT 14 Paraná

El secretario de Derechos Humanos de Gualeguaychú e hijo de desaparecidos, Matías Ayastuy, dijo que en el marco de la investigación que realiza la Justicia Federal sobre los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano durante la última dictadura militar, impulsaron una campaña de búsqueda de testigos.

“El objetivo es que aporten datos sobre esa modalidad que se utilizaba para desaparecer personas”, informó Ayastuy.

LT 14 Paraná

Prada, ex detenida en la ESMA, fue torturada y abusada sexualmente durante la privación ilegítima de su libertad.

“Los delitos sexuales acontecieron en los centros de detención ilegales y legales”, sostuvo Prada y agregó que “también hubo hombres que fueron violados. En aquellos años los delitos sexuales, comparados con los casos de tortura y muerte, eran considerados una cuestión menor, a pesar de lo aberrante que era padecerlos”.

LRA 30 Bariloche

El encargado de prensa y comunicación de Madres de Plaza de Mayo filial Mar del Plata contó la historia de sus padres, secuestrados en Neuquén en 1976. Su madre, liberada seis meses después, recibió recientemente la vacuna contra el coronavirus y vivió un momento especial que incluye a Juan Marco y a Jorge, su esposo.

LRA 2 Viedma

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo habló en el aniversario 45 del golpe militar cívico en la Argentina e instó a las nuevas generaciones a transformar a la sociedad con mensajes “sin violencia”.

LRA 43 Neuquén

“Creo que es la única oportunidad que tenés de decir todo lo que te pasó, de contarlo. Uno como que se desnuda también y expone muchas cosas que tenía guardadas. Es absolutamente necesario y reparador”, dijo Asenjo.

LRA 53 San Martín de los Andes

Acto conmemorativo en la Plaza San Martín en el aniversario 45 del golpe cívico militar que ocurrió en la Argentina.

LRA 25 Tartagal

El popular músico realizó una nueva versión de “Una canción posible” para Radio Nacional, acompañado de grandes artistas, y habló de la inspiración de un tema que homenajea a los y las desaparecidas en la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983.

LRA 6 Mendoza

Claudia contó cómo vive cada 24 de marzo desde que recuperó su identidad y su historia en 2015, diciendo que “antes de ese año no sabía el significado real de este día, y menos aún de tanta gente movilizándose en la calle. Recuperar la identidad es poder tomar conciencia, es poder haber puesto en acción un montón de cosas que tenía guardadas y sentía, que no eran arbitrarias. Ahora siento la necesidad de comprometerme”.

LRA 30 Bariloche

El militante y exintendente relató sus vivencias de cuando lo metieron preso en Bahía Blanca en 1975. “Los días eran monótonos en la cárcel, pero el 24 de marzo de 1976 se notó un movimiento muy fuerte”, dijo Miguel quien recobró la libertad en 1977.

LRA 53 San Martín de los Andes

Una mirada sobre el rol de los medios a fines del siglo pasado y cuál fue una de las mejores acciones en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante sus presidencias.

LRA 15 Tucumán

“Está faltando que todavía se eleven varias causas, pero por ahora ya tenemos la fecha fija de lo que es la causa Jefatura III, que comenzará en julio”, dijo la hija del exvicegobernador detenido desaparecido en la última dictadura cívico militar.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche se sumó a la campaña nacional “Plantamos memoria” y sembró, junto al mástil de la bandera argentina, un maitén. “Creemos que como parte de un sistema de medios público tenemos que contribuir a que esta memoria no se pierda, con el reclamo siempre vigente de verdad y justicia”, dijo García.

LU 4 Patagonia

Macharashvili fue el encargado de plantar el árbol de la Memoria, la Verdad y Justicia en el Jardín Municipal, donde aseguró que “hoy es una jornada de lucha para recordar, seguir pidiendo justicia y decir ¡Nunca Más!”.

LRA 7 Córdoba

Con la reapertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, y a partir de la desaparición de Julio López en 2007, se reglamentó el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia integral a los querellantes y testigos de víctimas del terrorismo de Estado.

La coordinadora del equipo de acompañamiento psicológico a testigos, víctimas y familiares, Silvia Plaza, dijo que “acompañamos ese proceso de recordar, y ese proceso vuelve a pasar no sólo por el corazón, sino por el cuerpo, ya que se activan vivencias y sensaciones que exigen un acompañamiento humano y psicológico del testigo y también de quienes escuchan. Es decir, de sus familiares y vecinos”.

LRA 7 Córdoba

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el juez Federal Jaime Díaz Gavier consideró que “los episodios que tuvieron lugar durante la dictadura no afectaron sólo a las víctimas, sino que el pueblo argentino tomo conciencia que el daño y el horror fueron sobre todo colectivos”.

El magistrado, que participó de los principales procesos orales que se abrieron tras la derogación de las leyes de impunidad, advirtió que “los juicios cumplieron un papel muy importante en el proceso de toma de conciencia por parte de la sociedad”.

LT 12 Paso de los Libres

Giménez recordó su paso por el Colegio de Abogados, y explicó cómo se realizó el reconocimiento de todas las personas que sufrieron la conducta de la dictadura genocida.

“La militancia de los Derechos Humanos es todos los días, al igual que el hecho de reconocer a los 30 mil desaparecidos que dieron su vida por la defensa de la libertad”, manifestó finalmente Giménez.

LRA 42 Gualeguaychú

Los periodistas de LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú, Juan Schroll y Débora García, le pusieron voz a la lista de detenidos desaparecidos de la ciudad.

LT 14 Paraná

En la Plaza del barrio 33 Orientales de Paraná se brindó un desayuno para familias de la zona y se realizaron actividades alusivas a un nuevo aniversario del último golpe de Estado.

La colaboradora del Merendero Sorpresitas y miembro de la Agrupación Identidad, Brenda Burgos, contó que “se les enseñó a los chicos lo que se conmemora, y posteriormente se leyeron poemas referidos al Día de la Memoria”.

LRA 3 Santa Rosa

Raquel dijo que “hoy destaco las grandes deudas que tiene la democracia para con nosotros, que tiene la Justicia, que no se animó a juzgar a los responsables civiles y tampoco consideró abuso sexual a lo que las mujeres padecimos en cautiverio, y lo tomó como apremios ilegales. Entonces, ahora vamos por un tercer juicio que, para mí, tiene gusto a poco”.

LRA 3 Santa Rosa

La primera nieta restituida, Elena Gallinari, nacida durante la detención y secuestro de su madre, María Leonor Abinet, contó sus sensaciones al llegar a La Pampa, su historia y el afecto recibido,

tras haber sido localizada en 1986 cuando apenas tenía diez años.

“La llegada a La Pampa es una mezcla de sensaciones. Es reencontrarme un poco con el territorio de mi padre. Estoy asombrada, porque fui recibida con mucho cariño y afecto”, indicó Elena.

LRA 6 Mendoza

El miembro de la Suprema Corte de Mendoza y ex fiscal Federal para crímenes de lesa humanidad, Omar Palermo, repasó el rol de la justicia en la búsqueda de la verdad, diciendo que “fue un proceso muy duro y muy difícil, porque cuando llegamos a la fiscalía estaba todo estancado y la responsabilidad era del Estado. Nosotros fuimos la parte del Ministerio Público Fiscal que tuvo una política muy clara de la mano del ex procurador Esteban Righi, y lo que en principio era impunidad terminó siendo juicio y condena a los responsables de los hechos más aberrantes que han pasado en nuestra historia”.

LRA 6 Mendoza

Claudia contó cómo vive cada 24 de marzo desde que recuperó su identidad y su historia en 2015, diciendo que “antes de ese año no sabía el significado real de este día, y menos aún de tanta gente movilizándose en la calle. Recuperar la identidad es poder tomar conciencia, es poder haber puesto en acción un montón de cosas que tenía guardadas y sentía, que no eran arbitrarias. Ahora siento la necesidad de comprometerme”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor dialogó con Luisa Valmaggia y Horacio Embón a 45 años del golpe de Estado de 1976, período en el que perdió a sus tres hermanos, junto a sus compañeros y compañeras, y su padre. Bruschtein se refirió a la importancia de la creación de sentido popular y antihegemónico, en el marco del uso de la identidad de los desaparecidos para generar perfiles falsos en las redes sociales.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista habló sobre el hallazgo en Twitter de su madre Irene Bruschtein, secuestrada en 1977. Su identidad, junto a la de otros desaparecidos, fue usada para generar cuentas falsas (o trolls) que operan para manipular la opinión pública.

LRA 6 Mendoza

El Concejo Deliberante de Santa Rosa declaró al diputado nacional Alfredo Cornejo como persona no grata, luego de que el ex gobernador de Mendoza expresará en una reunión partidaria que a la intendenta Flor Destéfanis “la maneja el marido”.

Si bien se trata de una postura simbólica que no tiene implicancias jurídicas, el Concejo consideró necesario manifestar su repudio por los dichos misóginos de Cornejo, junto con una subestimación dle pueblo de Santa Rosa.

LRA 29 San Luis

“Sueño que la policía de San Luis abrace los derechos humanos. Para eso estamos en la pista. Nuestra organización constitucional, el Estado moderno, no solo San Luis y la Argentina, hace un pacto social. Dice ‘naciste con todos los derechos’ e indica cada uno de los derechos humanos y para custodiarlos el Estado toma el monopolio de la fuerza. La única fuerza que cuida a los ciudadanos y vela por sus derechos es la Policía, en nuestro caso, la Policía de San Luis”, dijo Rodríguez Saa.

LT 14 Paraná

Vizzotti adelantó que si continúan en aumento los casos de coronavirus se buscará “reducir la circulación de personas por franjas horarias”, aunque descartó una nueva cuarentena estricta.

“Si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo más temprano posible, disminuyendo la circulación de personas por franjas horarias, pero no apuntar a un confinamiento”, explicó la funcionaria sobre las restricciones que evalúa el gobierno ante una nueva ola de COVID-19.

LT 12 Paso de los Libres

Marturet comentó la grave situación que está atravesando de Brasil, “motivo por el cual las Fuerzas de Seguridad federales y provinciales trabajan en conjunto en los pasos internacionales para controlar el paso de personas”, expresó.

“Migraciones provee la infraestructura para los controles. Hoy en día las restricciones desde Brasil y Paraguay son muy fuertes, ya que sólo ingresan argentinos a los que se les realiza un doble control sanitario. El único paso habilitado para el tránsito de personas desde Brasil es Paso de los Libres, y para carga también Santo Tomé”, agregó el funcionario.

LT 14 Paraná

Bordet visitó el Centro de Salud Fleni, en el Departamento Victoria, para acompañar el operativo de vacunación contra el COVID-19 que se realiza con adultos mayores.

“En la provincia se aplicaron casi 80 mil dosis de vacunas, y en la medida que vayamos teniendo dosis seguiremos aplicándolas rápidamente”, informó el gobernador.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo, politólogo, analista internacional, escritor y periodista; Atilio Borón se refirió a la salida de la Argentina del Grupo de Lima.

El especialista explicó cuáles son los objetivos de icho grupo, cuya creación fue impulsada por la gestión de Donald Trump, y elaboró un recorrido histórico, desde el apoyo de los Estados Unidos a los golpes militares de la región durante los ’70, a esta parte.