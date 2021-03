César Miguel y el relato de sus 23 meses como preso político

En diálogo con Radio Nacional Bariloche, César Miguel, ex preso político, militante, ex concejal, ex intendente de Bariloche y ex Legislador de Río Negro por el Frente para la Victoria, recordó cómo fue que lo llevaron preso por sus ideas en octubre de 1975.

“A fines de octubre de 1975 me meten preso en Bahía Blanca y me agarra el 24 de marzo ya preso” relató Miguel y detalló que “en la cárcel los días eran muy monótonos pero que ese día (24 de marzo de 1976) se notó un movimiento muy fuerte.”

“Estuve 23 meses preso, casi dos años. Ten ponían a disposición del Poder Ejecutivo, con un simple Decreto firmado, y por el tiempo que ellos decidieran” contó.

Y con dolor, expresó que “cuando salgo en el año 77 ya estaba desaparecido Juan (Marcos Hermann), fue durísimo, porque me duró un rato la felicidad porque me habían largado, ahí uno tomaba conciencia de los compañeros que no estaban, entre ellos Juancito.”

La entrevista completa: