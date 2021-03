“Este maitén tiene la fuerza de la verdad”

En un emotivo acto, este 24 de marzo, Radio Nacional Bariloche se sumó a la campaña nacional #PlantamosMemoria y sembró, junto al mástil de la bandera argentina, un maitén. Pancho García, director de la emisora, señaló “es un momento muy especial, no exento de emoción y de profundo compromiso porque estamos plantando este maitén, tan sencillo, tan nuestro, quizás tan débil se lo ve y sin embargo tiene toda la fuerza de la verdad, la verdad de la tierra, de la savia, de la naturaleza, es la misma verdad que nos empujó a no bajar las banderas, a no bajar los brazos, en 45 años de lucha.”

“Creemos que como parte de un sistema de medios público tenemos que contribuir a que esta memoria no se pierda, con el reclamo siempre vigente de verdad y justicia, que es lo que nos ha movido todos estos años”, expresó el director de Radio Nacional Bariloche.

Por último, agradeció a todos aquellos y aquellas que se acercaron la emisora, y a los y las compañeros y compañeras trabajadores “que han puesto todo de sí para este acto y en especial a la APDH y al Jardín Botánico de Isla Victoria, de Parques Nacionales que nos ha permitido contar con este hermoso ejemplar, que es memoria y es esperanza, por una sociedad inclusiva igualitaria, equitativa, con verdad y con justicia.”

