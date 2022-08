Diario de Radio Nacional 23/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CASTAGNETO: "Nuestra política es que paguen los que tienen que pagar"

LRA 1 Buenos Aires - Alcanzarán una cifra récord: Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento

LRA 1 Buenos Aires - 50 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW: El relato de la fuga de la cárcel de Rawson desde dentro

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRA GIUSTI: “Desde el Ministerio no recibimos ninguna notificación"

LRA 1 Buenos Aires - YANINA VAZQUEZ: La provincia entregó ambulancias financiadas por el programa Sumar

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: La presidencia de Avellaneda y una canción a Alberti

LRA 20 Las Lomitas - 45 acuerdos firmados en el país: Primer convenio aprobado en el interior de Formosa

LT 12 Paso de los Libres - Alerta Ambiental: Derrame de residuos mineros en Bolivia afectan al Pilcomayo

LRA 1 Buenos Aires - ELSA DRUCAROFF: Su novela "El infierno prometido"

Nacional Folklórica - ENRAMADA: Paco De Lucía, el genio flamenco

LRA 1 Buenos Aires - DUBATTI-VILLAFAÑE: Eloisa Tarruella y el teatro de mujeres

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO MORALES: El concierto de la BBC y los últimos años de Astor

LRA 1 Buenos Aires - DANILO AHUMADA: El derecho a la comunicación en la nueva constitución chilena

LRA 1 Buenos Aires - FEDERICO STORANI: "Nuestra intención es concurrir a elecciones con candidatos propios"

LRA 1 Buenos Aires - 21 de agosto de 1946: Voto femenino

LRA 1 Buenos Aires - EN TODO EL PAIS: YPF aumenta un 7,5% promedio los precios en sus combustibles

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS KREPLAK: "Argentina es uno de los primeros países que logra la cobertura universal"

LRA 14 Santa Fe - MENORES EN EL SERVICIO PENITENCIARIO: “Garantizamos que se preserven los derechos de las infancias”

LRA 13 Bahía Blanca - PABLO MARINANGELI: Alumnos accedieron a becas de estímulo a vocaciones científicas

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

A través de un comunicado, 509 intendentes del interior del país recharon este domingo la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciaron “utilización” del sistema judicial para “estigmatizarla”. Expresaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y denunciaron que un sector de los medios de comunicación, están involucrados en esta operación contra Cristina Kirchner.

La carta de los intendentes alude al escandaloso proceso judicial de la causa Vialidad, que tiena a la vicepresidente como una de las acusadas, y advierte que ese juicio busca “anular políticamente” a Cristina Kirchner.

"Los Intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social. La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente", manifestaron los intendentes en el comunicado.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que “nuestra política es que paguen los que tienen que pagar” con el foco puesto en “fiscalizar por actividades” y que en el tema precios “el objetivo es encontrar los puntos oscuros de las cadenas de distribución para ver dónde se incrementa tanto el valor”.

En un reportaje con el diario Tiempo Argentino, el flamante titular de la AFIP dijo que en el gobierno de Mauricio Macri “hubo gente que le hizo daño al organismo” a través de “gente que ingresó indebidamente en un plan anual de fiscalización a investigar cuentas o personas que no estaban incluidas”.

Sobre los objetivos de su gestión, Castagneto afirmó que, como cuestión primordial, “vamos a erradicar la palabra perseguir”.

LRA 1 Buenos Aires

Las exportaciones de los servicios basados en el conocimiento (SBC) sumaron el año pasado US$ 6.405 millones, con lo que recuperaron los niveles previos a la pandemia y se ubicaron en el tercer lugar entre los sectores que más divisas le aportan al país, con una proyección para 2022 de más de US$ 7.000 millones, que de confirmarse se convertirán en un nuevo récord.

"Estamos potenciando el crecimiento del sector, clave en la generación de divisas y empleo genuino que necesita la Argentina en estos años", indicó el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.

LRA 1 Buenos Aires

La venta de juegos y juguetes para el Día de las Infancias logró superar los niveles del año pasado, al registrar un incremento de 2% en unidades, informó hoy la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En jugueterías con una participación de 50% de juguetes nacionales, el ticket promedio rondó los $1.800 por unidad, mientras que en jugueterías que ofrecen 90% de productos importados, el ticket promedio fue de $6.000, precisó la entidad en un comunicado.

El Día de las Infancias “explica 60% de las ventas para el sector y logró superar levemente los niveles del año pasado”, remarcó la CAIJ.

Según la entidad, 80% de las ventas se concretaron a través del programa Ahora 12 del Gobierno nacional y las promociones bancarias.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de los 50 años de la masacre de Trelew, Pedro Luis Cazes Camarero, quien estuvo en la cárcel de Rawson en el momento en el que se produjo la fuga se refirió a estos acontecimientos.

En este sentido, comenzó a relatar los hechos: “Nosotros estábamos preparando la fuga de alrededor de 130 compañeros durante varios meses antes del 15 de agosto y cuando empezó la fuga fue cuando desde afuera nos avisaron que el avión que venía de Rio Gallegos ya se estaba dirigiendo al aeropuerto de Trelew”.

“Los del primer grupo tomaron la puerta de rejas del pabellón y comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal, detrás de ellos salimos lo que teníamos tareas. Nos apoderamos del ala izquierda, del ala derecha, se escucharon algunos tiros de enfrentamientos de los compañeros que iban de vanguardia”.

LRA 1 Buenos Aires

La docente de la Escuela Nº 11 República de Haití, Alejandra Giusti, se refirió al trágico acontecimiento que sucedió en la misma escuela, cuando el jueves se conoció la muerte de una niña por desnutrición.

En este sentido expresó: “Esta situación se está dando desde hace 6 años. Pensamos que el refuerzo no varía suficiente la situación, pero aun así no les fue renovado el año pasado, igualmente eso no soluciona la situación de esa familia”

“A partir de esto tan terrible que pasó, nos fuimos informando acerca de cuáles son los recursos que tiene el Estado en tanto a ayudar a las familias desprotegidas, sabemos que existen, pero están vaciados y no funcionan” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

La Dra. Yanina Vázquez, referente provincial del Programa SUMAR comentó a Radio Nacional el trabajo realizado desde el programa financiero que permitió la adquisición de dos ambulancias completamente equipadas gracias a la correcta facturación del trabajo de asistencia brindada durante la pandemia. Fueron entregadas por el Gobernador de la Provincia, Lic. Raúl Jalil al SAME en la Casa de Gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

Arnaldo Miranda, historiador y presidente del Instituto Nicolás Avellaneda, habló sobre quien calificó como "el más grande de todos los presidentes argentinos", Nicolás Avellaneda.

"Durante su presidencia se realiza la primera exportación de cereal, la primera exportación de carne congelada. Termina su gobierno con superavit y pide confianza. Fue la persona que empieza a ampliar la red de ferrocarriles. Fue un presidente para todos y gran pacificador", recordó sobre la figura histórica.

En el segundo bloque el periodista José Cuello, habló sobre la localidad de Manuel Alberti en la provincia de Buenos Aires. Cuello además mencionó cómo transformó una canción a su pueblo en himno. "Ya no me pertenece sino que ya es de la Argentina", expresó.

LRA 20 Las Lomitas

Se llevó a cabo una reunión institucional con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas, llevada a cabo en el salón multiusos de la Municipalidad Las Lomitas, donde el intendente Atilio Basualdo suscribió el primer convenio de cooperación, tras el cual quedó formada la Mesa Institucional.

La misma quedó integrada por la Oficina de la Mujer, miembros del Concejo Deliberante, Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, delegaciones zonales, el ANSES, el Poder Judicial, el juzgado de Paz y Menor Cuantía, el hospital Distrital Nº II, el SENASA, y Radio Nacional.

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, Luis María de la Cruz, administrador del Sistema de Monitoreo Participativo y Alerta Temprana del río Pilcomayo, hizo referencia a los estudios de muestreos rápidos que realizaron técnicos bolivianos, quienes recolectaron muestras de aguas del río a la altura de la comunidad de Tabas, observando la presencia de minerales como plata, cobre, cadmio y plomo, además de nitrógeno, nitrito y coliformes fecales en el afluente.

LRA 1 Buenos Aires

La escritora y docente se refirió a las redes de tratas, las cuales explica y visibiliza en su novela “El infierno prometido: una prostituta de la Zwi Migdal”, recientemente reeditada.

En este sentido explicó: “Una red de trata tiene que ver siempre con países pobres y países ricos y con hombres de países pobres que arman redes de explotación para explotar a las mujeres en países ricos”.

“Esto se repite hoy prácticamente de los mismos modos, aquí en la década de los 90 fue el alud de las muchachas dominicanas o paraguayas. Estas cosas siguen ocurriendo” resaltó.

“Parece que en el tema de la explotación de las mujeres las cosas cambian bastante menos” expresó y destacó que a pesar de ser una obra ficticia, su novela “está sostenida en una realidad histórica que investigué bastante”.

Nacional Folklórica

En el flamenco Paco de Lucía lo fue todo: dominó a la perfección la técnica de la guitarra española; fue el responsable de llevar la improvisación al flamenco y la convirtió en su seña de identidad; se arriesgó en cada disco hasta crear el lenguaje flamenco que conocemos hoy; descubrió el cajón peruano y se lo mostró al mundo en forma de cajón flamenco; le dio a la guitarra el protagonismo que hoy tiene separándola del cante; grabó discos y compuso melodías bellísimas que han dado la vuelta al mundo. Esta es la historia de un genio que nunca se cansó de aprender.

LRA 14 Santa Fe

Nacionalmente dialogó con el escritor acerca del proceso creativo de la novela situada en el norte y entrelazada con los recuerdos de la empresa para-estatal La Forestal.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la dramaturga, directora y cineasta Eloisa Tarruella habla de su libro La mujer en escena, publicado por Grupo Editorial Sur, que reúne sus obras “Anais” y “Como el clavel del aire”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Estación Piazzolla”, Víctor Hugo se remontó al año 1988, cuando luego de una gira por Japón y Turquía Astor debe ser sometido a un cuádruple bypass y en consecuencia decide disminuir la intensidad de las presentaciones como así también la disolución del quinteto y fundación del nuevo sexteto, con el que en junio de ese año daría su último concierto en la argentina.

El programa hizo una reseña del recital grabado en Inglaterra el 10 de Julio de 1989 para la BBC de Londres, el contexto de aquellos años, la relación de Astor con ese país y el hito que significó para la cultura argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Danilo Ahumada, comunicador, presidente del Colegio de Periodistas de Chile y director del celebrado largometraje El paso del diablo, conversó con “A las fuentes” acerca de la inclusión del derecho a la comunicación en el nuevo proyecto constitucional de ese país, como así también la utilización política del conflicto mapuche por la derecha chilena en la campaña de rechazo a este nuevo texto.

Política

LRA 1 Buenos Aires

El exdiputado nacional e integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y las denuncias vertidas por Elisa Carrió hacia adentro de dicho espacio.

El también exministro del Interior del gobierno de Fernando De la Rúa, criticó los cuestionamientos de la fundadora de la Coalición Cívica hacia figuras como el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, entre otros, y sostuvo que "si uno estudia el comportamiento de Carrió, tiene un modus operandi permanente, histórico".

LRA 1 Buenos Aires

Hace 76 años, el Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

La petrolera YPF aumentó los precios de combustibles de 7,5% promedio en naftas y gasoil, informó la compañía.

La disposición comenzó a regir a partir de las 0 del domingo en todas las estaciones de servicio de la red de YPF y se adoptó en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles, explicó la empresa.

De esta manera, los nuevos precios de referencia estimados en la Ciudad de Buenos Aires pasarán a ser por litro para la nafta súper de $130,5 (hasta anoche $120,30); nafta premium $159,8 ($147,30); gasoil $135.7 ($128,10) y gasoil premium $185,5 ($175).

A raíz de la evolución de las variables que integran el costo de producción de los combustibles, la petrolera que controla más del 55% del mercado minorista de los combustibles decidió un incremento del 7,5% en todo el país.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, expresó hoy que "Argentina es uno de los primeros países del mundo que logra la cobertura universal en la oferta de vacunas contra el coronavirus" y sostuvo que "gracias a la campaña de inmunización que se implementó en el país, como en la provincia, nos marcó que aún cuando aumentaron los casos no se tradujo en internaciones ni fallecimientos".

"Seguimos inculcando y trabajando para que se vayan a vacunar y que inscriban a los más pequeños que van desde los 6 meses a los 2 años y 11 meses, que es el último grupo etario que se incorporó en la campaña de vacunación", dijo Kreplak a Télam tras participar del Primer Congreso de Derecho del Trabajo que se lleva a cabo en el hotel provincial de Mar del Plata.

Sociedad

LRA 16 La Quiaca

Este fin de semana el servicio general de identificación personal SEGIP estará en localidades de la provincia para que ciudadanos bolivianos tengan la posibilidad de obtener corregir o renovar su documentación. El cónsul de Bolivia en Jujuy Juan Mamani expresó que comenzará el 19 de agosto en San Salvador de Jujuy.

LRA 53 San Martín de los Andes

Visitamos el Parque Nacional Traslasierra, en Córdoba, de la mano del Guardaparque Pablo Fiad. Además, Victoria Campopiano, integrante de Vi Un Abejorro, nos contó sobre este proyecto de Ciencia Ciudadana.

LRA 14 Santa Fe

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo realizó una visita a la Unidad Penal N° 5 de Rosario donde se encuentran viviendo mujeres con menores a cargo a fin de conocer la situación y el entorno en el cual los menores desarrollan su vida.

Al respecto la Secretaría informó que existe una ley donde se “establece que las mujeres con menores a cargo, de hasta 5 años pueden cumplir la prisión domiciliaria”; en caso de ser violada ésta última vuelven a ingresar al penal donde pasarán a convivir con los menores hasta que cumplan 4 años. En este sentido manifestó que realizarán actividades en conjunto con el Centro de Acción Familiar cercano al penal a fin de que los menores puedan realizar actividades recreativas en ese espacio y luego sean devuelto con su mamá.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario general de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (UNS), doctor Pablo Marinángeli, explicó que las becas de estímulo a las vocaciones científicas “sirven para estimular tempranamente a los alumnos que tengan esta vocación o aquellos que les interese probar esta experiencia”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dio a conocer el listado de los 89 alumnos y alumnas de la UNS que fueron aceptados para estas becas.

Laborales

LT 12 Paso de los Libres

Daian Dorrego, una de las trabajadoras que reclamó frente a la Casa de Gobierno de Corrientes, habló de la marcha de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, tras el reclamo del sueldo de julio y su regularización laboral, informando que si no tienen respuestas positivas hasta el próximo miércoles 24 de agosto realizarán una retención de servicio en todos los centros y hogares de la provincia.

Suplemento Cultural

LRA 42 Gualeguaychú

Bosetti destacó el acuerdo entre la Facultad de Bromatología y la de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), para crear el proyecto ´El río en la palabra´, valorando que son dos iniciativas de extensión universitaria que piensa, reflexiona y crea a partir del río.

A su vez, la Radio Pública es parte de esta iniciativa que la vincula con un proyecto educativo trascendente.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso contó la historia del sueco Johan Adam Graaner, único extranjero presente en la firma del acta de independencia en la Casa de Tucumán, el 9 de julio de 1816.

Graaner había sido comisionado por el príncipe sueco Carlos XIV Juan Bernadotte para explorar la Argentina y relevar informaciones y realizar contactos sobre cuestiones políticas y económicas del Río de la Plata.

Sumado a eso, Saborido y Miguez abordaron la historia de la popular expresión “no hay tu tía”, usualmente utilizada para indicar la dificultad o imposibilidad de realizar o conseguir algo.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia recorrió la obra del compositor brasileño Ivan Lins, nacido en Rio de Janeiro en 1945, considerado uno de los músicos más originales de la música popular y el jazz de su país.

Destacado por el desarrollo musical de sus composiciones, merecedor de diversos premios y reconocimientos internacionales, Lins inició su carrera en la década del ´70, fue autor de innumerables éxitos con sus más de treinta discos grabados y su música fue versionada por grandes estrellas internacionales.

Nacional Rock

Un nuevo vuelo de Tripulantes de Cabina, invitamos a Luca Cociuffo.

LRA 1 Buenos Aires

En esta ocasión, "Mujer País" dio inicio con la compositora argentina Claudia Brant, radicada en los Estados Unidos, cuyas obras son popularizadas por grandes estrellas internacionales. Asimismo, la cantante Susan Ferrer, de importante trayectoria a partir de los años ´70 dejó su saludo para Mujer País.

También se hizo un repaso a la trayectoria y actualidad de Valeria Lynch; Cazzu, una de las mayores exponentes del género urbano argentino junto a Lito Vitale, versionando “Alfonsina y el mar”; e Ivonne Guzman, colombiana cantante en la orquesta de cumbia “La Delio Valdez”.

En la segunda parte del programa, una reseña a la carrera de Eva Ayllón, con más de treinta producciones discográficas y múltiples premios; en la columna de Hombres que cantan mujeres, Peteco Carabajal interpretó “Mi pecho” y “María del Rosario de San Nicolás” de Anabella Zoch.

Finalmente, la música de la artista Trans Susy Shock con la presentación de su libro “Crianzas”, y un recuerdo de la colaboración entre Leda Valladares y María Elena Walsh durante el año 1951.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 7 años fallecía el actor y humorista Daniel Rabinovich.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el director teatral Jorge Eines, argentino radicado en España, habla del libro "Una selva de palabras", de Emeterio Diez Puertas, donde recorre su vida. Eines se refiere además a la versión de Quijote que estrenará en el Espacio Experimental Leonidas Barletta.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti acompañó su selección musical con el cuento “Abuela Loba” de la escritora Cecilia Rodríguez, parte del libro Los cuentos de la Abuela loba, en el que recorre seis décadas de historias de encuentros, desencuentros, y pasiones, legados a una nieta por su abuela, donde la extrañeza se funde con lo real.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de los caminos de Pacho, se conmemoró un nuevo aniversario de la primera ejecución de Las Brujas de Salem, ocurrida en la colonia británica del mismo nombre, como una manifestación de la conquista capitalista y patriarcal, ejercida por el poder económico a modo de castigo ejemplificador sobre aquellos que cuestionaran el orden social y religioso de Inglaterra.

Bajo esta herramienta fueron ejecutadas más de doscientas personas, principalmente mujeres, aunque también fueron juzgados trabajadores, esclavos y población originaria.

Asimismo, se repasó el mito argentino de La Salamanca, cueva en la que brujas y demonios agasajan a los asistentes en una celebración donde les son otorgadas habilidades y dones especiales.

LRA 1 Buenos Aires

Primer episodio de un programa doble en el que Litto comparte música de su álbum "Film Music Songbook", que reúne trabajos inéditos realizados para cine y teatro.

Géneros

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Lorena Paredes es víctima de violencia de género. La situación inició en octubre de 2018, luego de graves hechos de violencia la joven lo denunció y recién 5 años después Luis Vidal, el agresor, está preso por el ataque que casi le quita la vida a Lorena. “Desde el fin de semana recibo amenazas desde distintos perfiles de redes sociales, hice la denuncia en la comisaría, pero me dicen que no pueden confirmar que sea él o sus familiares” expresó Lorena en Hoja de Ruta.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El 21 de agosto de 1976 el equipo de fútbol argentino compitió en el mundial femenino de México, derrotando 4 a 1 a Inglaterra. De esta manera se convirtieron en la selección de pioneras del fútbol femenino en el país.

En 2020 la Ley Nacional 27.596, instituyó el 21 de agosto como Día de las Futbolistas Argentinas, a fin de reivindicar a este equipo pionero y a su goleadora histórica: Elba Selva.

LRA 1 Buenos Aires

Las semanas del 26 de septiembre y 3 de octubre se realizarán los dos primeros Womens 15 del año en la Argentina, más precisamente, en El Dorado, Misiones.

La directora de ambos torneos será Mariana Díaz Oliva y al respecto señaló: "Estos torneos con 15 mil dólares en premios son muy necesarios en el país para sumar a más chicas en el ranking WTA

LRA 30 Bariloche

Formando parte del seleccionado argentino que participo del Sudamericano de trail y montaña que se realizó en San Juan, el atleta barilochense, Javier Mariqueo, se quedó con el sexto puesto.

En diálogo con Radio Nacional Bariloche expresó sus sensaciones luego de su primera competencia representando al país, todo lo aprendido y cuestiones a mejorar.

LRA 42 Gualeguaychú

El nuevo entrenador, Matías Minich, junto a quienes integran el cuerpo técnico llegaron a Gualeguaychú y cerraron los detalles contractuales para firmar su vínculo con el club deportivo Juventud Unida, pensando en la decena de partidos que le queda al Torneo Federal A.

El DT manifestó la expectativa positiva ya que se encontró, al menos, un grupo predispuesto a colaborar con el cuerpo técnico.

Minich sostuvo que “se encuentran más que convencidos que es posible que Juventud puede salir de la difícil situación en la que se encuentra por la posición en la tabla de puntos”.

LRA 30 Bariloche

Los cinco barilochenses que viajaron a La Plata para participar del torneo nacional de Jiujitsu regresaron con medallas.

Facundo Bargiela y Dario Vizgarra lograron medalla de oro. Alen Bargiela sumó una de Plata. Rafael Bargiela y Jonathan Rabinovici se quedaron con la de bronce.

Rafael Bargiela, entrenador de la Academia Rafa Team Cobra Brasa Bariloche, hablo con Radio Nacional acerca de todo lo que significó la última competencia.