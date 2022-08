“A Cristina la acusaron hasta de haber matado a su marido”

El diputado nacional Eduardo Valdés dijo que “fueron construyendo una imagen y armando un sentido común sobre su persona y así se llega a que si no se la condena no será Justicia. Esto lo arman entre la televisión y el Poder Judicial”.

Valdés se refirió a la persecución que está sufriendo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Obra Pública por la que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de condena.

-Ya la quisieron inhabilitar para las elecciones 2019 y no pudieron pero no quiere decir que no lo sigan intentando –agregó el legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Valdés también recordó que “el fiscal juega al fútbol en la casa de Macri y eso se naturaliza. Antes quisieron ensuciar al juez Sebastián Casanello de que se reunía con Cristina, cuando era mentira”.

-Perón tuvo 120 denuncias y Cristina 534, es las que más denuncias ha tenido. La acusaron hasta de haber matado a su marido junto a su hijo Máximo, de que había matado al diputado Olivares, a un secretario… Pero nosotros no nos profugamos, nos presentamos en la Justicia.

En otro pasaje de la charla, el diputado del Frente de Todos opinó sobre el tuit de la diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal en el que escribió “Será justicia”: “¿Qué será Justicia para Vidal?”.

Y también sobre la represión del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a los manifestantes que anoche fueron a apoyar a Cristina Kirchner a su casa en CABA.

Escuchá la nota completa:

Programa: “La mañana de Nacional”

Conductoras: Silvia Tonellotto y Virginia Calzada Frache

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12