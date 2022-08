Proponen un proyecto para congelar productos de la canasta básica

Ante la escalada de precios, un legislador se puso en campaña para juntar firmas y presentar un proyecto para cuidar el bolsillo de los más golpeados por la inflación. “El artículo 39 y a su vez la Ley 24747 plantea que, si uno junta un mínimo de un millón de firmas a lo largo y ancho del país, puede presentar como ciudadano o como organización un proyecto en el Congreso. En este caso nosotros planteamos el congelamiento de los alimentos de la canasta básica alimentaria y también el congelamiento de las tarifas. Hace cinco meses, antes de que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, planteábamos cuál iba a ser la realidad una vez que esté firmado el acuerdo y no nos equivocamos. Se vive una situación muy difícil en lo social y en lo económico, a lo que hay que agregarle que este Gobierno no tiene la fortaleza de sentar en esa mesa tan importante de la Casa Rosada a los formadores de precios. La inflación no se detiene y ha devorado el poder adquisitivo de los argentinos y por ende de los tucumanos”, señaló el legislador Federico Masso.

