La jefa del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, conversó con Juan Ignacio Guarino al aire de El Ágora en Radio Nacional sobre el comunicado de las y los legisladores provinciales del oficialismo en el que repudian la persecución político-mediática a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Tienen que golpear a quien ha peleado contra los intereses concentrados históricamente. Es contra todos nosotros. Nosotros sabemos lo que hemos vivido durante el gobierno de Macri, durante el gobierno liberal. Es contra el pueblo argentino. Yo imagino que detrás de esto viene reforma previsional, reforma laboral".

"Atrás de todo esto que tiene una espectacularidad de Hollywood hay otros intereses: quieren avanzar sobre el litio y sobre los recursos naturales".

La senadora García señaló que se trata de “un gran show montado” y que durante su alegato, el fiscal Luciani se refirió “en términos que son casi novelescos” dado que “lo que quieren hacer es con Cristina Kirchner es denostarla”.

Además recordó que se “conoce la participación de los fiscales de la causa con el partido PRO en la quinta de Macri jugando al fútbol” y que “los jueces han ido a jugar al paddle” también con el expresidente. “Han convertido en un Club Social y Deportivo una causa que debiera requerir de toda seriedad” criticó y aclaró que “no es que vienen por Cristina solamente”.

“La necesitan a Cristina mansillada para hacer eso” agregó y advirtió: “no la conocen y no nos conocen a nosotros, No nos asustamos con estas cosas, como no se asusta Cristina”

Además, trazó un paralelismo entre la persecución contra CFK y lo sucedido en Brasil con Lula Da Silva: “Es de manual. Es lo que ha hecho Moro en Brasil, lo que le significó a Lula la prisión, y lo que significó luego que Moro fuera Ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora prácticamente esté a punto de ir preso”.