Diario de Radio Nacional 18/9/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Encuentro con ocho gobernadores

LRA 1 Buenos Aires – JAIME PERCZYK: “Lo importante es planificar, para recuperar lo perdido en la pandemia”

LRA 1 Buenos Aires – JORGE CAPITANICH: “Manzur reúne todos los requisitos para aportar una contribución muy importante”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO FORSTER: “La democracia no es que pensemos igual, es que podamos vivir en diversidad”

LRA 1 Buenos Aires – Juan Manzur, nuevo jefe de Gabinete: Ocupará el cargo de Santiago Cafiero

LRA 1 Buenos Aires – En lugar de Sabina Frederic: Aníbal Fernández, regresa al Ministerio de Seguridad

LRA 1 Buenos Aires – Ministro de Ciencia y Tecnología: Daniel Filmus vuelve a formar parte del Gabinete Nacional

LRA 1 Buenos Aires – JAIME PERCZYK: Docente especializado en políticas socio educativas



LRA 1 Buenos Aires – Reemplazará Luis Basterra: Julián Domínguez ministro de Agricultura Ganadería y Pesca

LRA 7 Córdoba – JORGE ELBAUM: “La voz de Cristina es un antes y un después”

50 en 50 – Desde todo el país: La actualidad de toda la Argentina en las voces de sus protagonistas

LRA 1 Buenos Aires – ROBERTO FELETTI: Analizó el proyecto de presupuesto

LRA 1 Buenos Aires – CARLOS DEL FRADE: Las amenazas y violencia por la investigación del narcotráfico

RA 4 Salta – Buscan hacer efectiva la titularización: Comunidades Kollas de Orán luchan por la tierra

LRA 1 Buenos Aires – Espacio para la memoria: Jorge Julio López, a 15 años de su desaparición

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión de trabajo con gobernadores de todo el país en la provincia de La Rioja, donde hace de anfitrión el mandatario local, Ricardo Quintela.

Ocho gobernadores participan en forma presencial del encuentro con el presidente Alberto Fernández en La Rioja, en la residencia del mandatario provincial Ricardo Quintela, en tanto que otros cinco lo hacen de manera virtual.

En forma presencial participan el Presidente y el designado jefe de Gabinete Juan Manzur, los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut).

De forma virtual están los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Alberto Fernández llegó minutos antes de las 14 a la provincia de La Rioja. En el aeropuerto lo recibieron el gobernador Quintela y el designado jefe de Gabinete Juan Manzur.

LRA 1 Buenos Aires

El designado ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró esta mañana que “con la pandemia no solo se han perdido contenidos, sino la oportunidad de aprender con otros” y destacó que “lo importante ahora es planificar para ver como lo podemos recuperar”.

“Lo que hemos perdido en la pandemia fue en términos personales, sociales, económicos y educativos y culturales también; hemos perdido contenidos de la manera más amplia, hemos perdido la oportunidad de aprender con otros, de jugar con otros, de leer con otros, y no hay manera de volver para atrás. Lo que hay que hacer es planificar y volver a poner el tema en discusión a ver si recuperamos algo”, afirmó Perczyk.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Chaco dijo hoy que el designado jefe de Gabinete, Juan Manzur, “reúne todos los requisitos para aportar una contribución muy importante en esta etapa” del Gobierno nacional y consideró que “ha sido muy buena la resolución de la integración del nuevo gabinete en virtud de un proceso de reorganización”.

“Manzur reúne todos los requisitos para aportar una contribución muy importante en esta etapa”, porque “es una persona muy experimentada, fue ministro de Salud, dos veces gobernador y fue legitimado con gran cantidad de votos en su provincia en las últimas elecciones”, dijo Capitanich esta mañana.

El gobernador chaqueño destacó asimismo que Manzur “tiene mucha capacidad de gestión y ejerce el liderazgo”, y agregó: “Creo que va a ser un colaborador extremadamente importante y de confianza del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner”.

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo, profesor y ensayista se refirió a la perdida de la metáfora y del daño que se le ha hecho al lenguaje de diversas formas, destacando que debemos “empezar a pensar de otro modo, saliéndonos de lo binario”.

En este sentido expresó: “Las palabras están cada vez más chatas y hay una sensación de como si el lenguaje se fuera vaciando”. “Estamos perdiendo el relato, la riqueza del lenguaje que es justamente ser abiertos y diversos”

Forster resaltó que este problema “viene desde antes de la pandemia”: “Hace tiempo que la industria de la cultura, de la información se ha constituido en una gran máquina de homogeneizar, de separar en si algo es blanco o es negro”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, designado nuevo jefe de Gabinete, acuña una frondosa trayectoria en la política, que se inició por su condición de médico especializado en administración de sistemas sanitarios y que lo llevó a asumir diversos cargos en el área de Salud en varios puntos del país, incluso como ministro nacional, entre el 2009 y el 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

Con su regreso a la cartera de Seguridad, el abogado y contador Aníbal Fernández vuelve a la gestión del Estado con un rol que conoce bien, la conducción política de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA, un área sensible en la que deberá actuar frente a una demanda social de primer orden, según muestran todas las encuestas.

LRA 1 Buenos Aires

El designado ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, se desempeñaba actualmente como secretario de Malvinas, dentro del ámbito de la Cancillería y fue ministro de Educación del Gobierno de Néstor Kirchner, entre otros cargos en la función pública.

LRA 1 Buenos Aires

Jaime Perczyk, el nuevo ministro de Educación de la Nación, posee una trayectoria de más de 25 años como docente en todos los niveles del sistema educativo, y luego en la función pública en la cartera educativa nacional donde se desempeñó como secretario de Educación, jefe de gabinete y viceministro de Alberto Sileoni entre 2011 y el 2015.

Licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Perzcyk desempeñó un papel fundamental en la política socio educativa desde la cartera, donde tuvo una activa participación en la implementación del programa Conectar Igualdad.

También aportó su experiencia en el área de enseñanza cuando fue vicepresidente del directorio Educ.Ar, un portal oficial dedicado a dar herramientas a docentes para la innovación.

Antes fue jefe de Asesores de Gabinete del ministro de Educación (2009-2011) y director Nacional de Políticas Socioeducativas (2007-2009) mientras que desde 2010 fue viceministro de Educación.

LRA 1 Buenos Aires

Político peronista de vasta trayectoria que se desempeñó en cargos legislativos y ejecutivos, nacionales y provinciales, durante su carrera política, que comenzó en 1995, cuando fue elegido intendente de Chacabuco, localidad bonaerense en la que nació.

Su último rol fue como presidente de la Cámara de Diputados, desde el 2011 hasta el 2015, por la provincia de Buenos Aires y presidió la Cámara de Diputados, convirtiéndose así en el cuarto lugar en la línea de sucesión presidencial.

LRA 7 Córdoba

El periodista y sociólogo, Jorge Elbaum expresó: “Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política más importante de la Argentina desde hace dos o tres décadas. Sus intervenciones cambian el tablero político de nuestro país por la capacidad de incomodar, de poner una palabra en el marco de cierta naturalización de las cosas que va a tener efectos enormes. La voz de Cristina es un antes y un después. La autoridad política de Cristina es inmensa. Esto implica un cambio y si hay alguien que tenía que decir lo que Cristina dijo, es Cristina”.

50 en 50

Un programa realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional en todo el país.

Una recorrida virtual que te propone conocer, hoy desde LRA 28 Radio Nacional LA Rioja, la actualidad de todo nuestro país con 50 informes de 50 segundos, las voces de los protagonistas y el aporte de todos los trabajadores de la Radio Pública.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastian Premici, se comunicaron con el ex. Viceministro de economía y actual secretario administrativo del Senado de la provincia de buenos aires, Roberto Feletti, quien analizó el proyecto de presupuesto para el 2022 presentado por el ministerio de economía.

Al respecto indica que sin duda el presupuesto debe contener factores de política monetaria y política fiscal expansiva ya que acumulando los cuatro años del gobierno anterior sumados al año de pandemia, hubo una caída de la economía de casi el 14% y este año las estimaciones indican que se puede recuperar aproximadamente un 7%, por lo que se necesitarían dos años más para alcanzar la economía del 2015 apuntalándola para recuperar la caída producida por el macrismo y la pandemia.

Manifiesta que el primer semestre de este año el desequilibrio fiscal era de apenas el 0,6% del PBI, por lo que prácticamente estamos trabajando con equilibrio fiscal y en la segunda mitad del año es necesario apuntalar la recuperación económica con audacia, con una política expansiva principalmente en obra pública y materia tarifaria, tal como surge de lo expresado por Cristina Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el asesinato de Carlos Argüelles, testigo protegido en la causa contra el jefe narco detenido, Esteban Lindor Alvarado, Carlos Del Frade habló acerca de las amenazas sufridas por investigar el negocio de la droga clandestina y la violencia.

El diputado provincial por el Frente Social y Popular en la Provincia de Santa Fe expresó: “Es una situación muy difícil que pone en tela de juicio una serie de cuestiones, pero principalmente te mete mucha preocupación en tanto a tu familia”

“Alvarado siempre manejo el lugar de mayor circulación de dinero que es el centro de Rosario”. “Él se define como vendedor de sabanas y colchones, pero en realidad estuvo tres años preso en una cárcel de Buenos Aires por ser vendedor de autopartes robadas de coches de primera gama” explicó.

LRA 4 Salta

Comunidades de Río Blanquito, San Andrés y Los Naranjos de Oran-Salta, se reunieron ayer viernes en Asamblea para tratar el tema TERRITORIO COMUNITARIO INDÍGENA. para esa reunión, fueron invitadas las diputadas nacionales Alcira Figueroa y Verónica Caliva y otras autoridades de Comunidades Indígenas.

LRA 1 Buenos Aires

El 18 de septiembre de 2006, el albañil y militante peronista debía asistir a la sede municipal para presenciar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata seguía al represor Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.

Había sido secuestrado en 1977, había estado detenido hasta mediados de 1979 en cinco centros clandestinos de detención y, al brindar testimonio en el juicio, identificó a Etchecolatz como el hombre que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con picana en la sede policial platense.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, con doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia (UNTREF) se refirió a la falta de comunicación a través de la pandemia y en el panorama electoral, destacando la “falta de comunicación política” para mostrar el éxito del proceso de vacunación.

LT 14 Paraná

Se confirmaron tres casos positivos de la variante Delta en viajeros que retornaron desde el extranjero. A la fecha, todos recibieron el alta y tuvieron sintomatología leve. De la investigación epidemiológica se determinó que no existieron contactos estrechos durante el período de enfermedad de las personas y se trata de un mismo núcleo familiar perteneciente a la ciudad de Paraná, que regresó al país la última semana de agosto y se ajustó a los protocolos de control y aislamiento.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Ricardo Rouvier & Asociados y analista políticó, se refirió a la reciente renuncia indeclinable del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi y aseguró que “ayuda a descomprimir, pero no es suficiente”.

“El presidente se manejó con un vocero que no tuvo actividad alguna, eso mencionó Cristina en su carta, es un vocero que no se le conoce la voz”

Asimismo, habló sobre el menudo contexto político actual y explicó que, “vamos y deberían ir un gabinete que represente a los distintos sectores del frente, con personas de su confianza y que respondan a todas las partes del Frente de Todos”.

“Creo que la Argentina se está “balcanizando”, en el sentido que, por razones socioeconómicas, políticas y por la pandemia, nos estamos distanciando”, expresó y agregó, “la concentración económica favorece esto”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El concejal, Juan Carlos Pino dialogó en Radio Nacional Ushuaia sobre las elecciones PASO y manifestó que “Carolina Yutrovic sacó más de 30 mil, históricamente no se dieron estos votos en las Primarias” a pesar de esto consideró que “debemos buscar a aquellos que están enojados con la unidad, convencerlos y que estos votos vuelvan al peronismo”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, lanzó el programa ´Catamarca con vos´, con el fin de llevar a cabo algunas de las reuniones de Gabinete en distintos municipios de la provincia. Esta iniciativa estará encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, y los secretarios de Asuntos Municipales, Nicolás Verón; de Asuntos Institucionales, Roberto Perrotta, y demás funcionarios.

LT 14 Paraná

El inicio de obras en accesos con financiamiento nacional, en las que se invertirán más de 2.000 millones de pesos, fue analizado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con la titular de Vialidad, Alicia Benítez. Además, dialogaron sobre distintas obras viales que se ejecutan en la actualidad junto a otras que se proyectan.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario siguió analizando los resultados de las PASO y las consecuencias. Habló sobre la reacción de Alberto Fernández tras el ofrecimiento de renuncia de varios de sus ministros. Por otro lado, Cristina Fernández escribió una carta.

“En la derrota surgen reacciones difíciles de controlar para buscar responsables internos. El Gobierno tiene que cambiar de políticas y relanzarlas. Los cambios de figuras son inevitables”, aseguró el conductor.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la crisis en la coalición del Gobierno a partir de los “ofrecimientos” de renuncias. Primero lo hizo “Wado” de Pedro y después diversos funcionarios e integrantes del Gabinete. “Muchas figuras kirchneristas ofrecieron sus renuncias. El Presidente puede remover a cualquiera”, destacó el conductor.

“El Gobierno dejó pasar mucho tiempo sin emitir ninguna información. El Presidente dijo que se siente garante de la unidad y que no quiere caer en provocaciones para garantizar la unidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la derrota del Frente de Todos en las PASO y también se refirió a los posibles cambios en el Gabinete.

LRA 1 Buenos Aires

Mario contó de algunos acontecimientos que sucedieron durante las PASO y habló sobre la importancia de ir a votar. Un joven oriundo de Trelew, se presentó a votar. En el momento en que la fiscal de mesa le requirió sus datos personales para dirigirse luego al cuarto oscuro, descubrieron que tenía dos pedidos de captura activos emitidos por la Oficina Judicial de Trelew y Puerto Madryn.

LRA 1 Buenos Aires

La derrota del oficialismo en las PASO motivó la reflexión del analista político, quien abordó los motivos y razones del resultado de estas primarias, de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

La economía, el manejo de la pandemia y sus efectos en los procesos eleccionarios celebrados alrededor de todo el globo, el fracaso de las encuestas y los boca de urna, y el crecimiento, por un lado de la ultraderecha en la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Javier Milei, y el buen desempeño del Frente de Izquierda en todo el país; algunos de los ejes.

“Al Gobierno ahora le queda hacer política en dos sentidos: atender el bolsillo de la población y hacer campaña, porque a esta le faltó calor. Además tiene que escuchar, e ir a buscar a votantes que no se expresaron”, consideró.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En apenas tres días tras la habilitación de la carga de facturas, el programa PreViaje del Ministerio de Turismo y Deportes ya movilizó más de $4000 millones en concepto de compra anticipada de servicios turísticos. Más de 250 mil turistas ya lo utilizaron, superando los 85 mil comprobantes ingresados. Hasta el momento, más de diez mil prestadores se inscribieron para poder operar con este beneficio.

Las ciudades más elegidas por los y las turistas en esta primera semana fueron Bariloche, Mar del Plata y El Calafate. En cuanto a las provincias, la mayor demanda se registró hasta el momento en Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza, Salta, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Córdoba y Chubut.

LT 14 Paraná

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) presentó por medio de un seminario web un estudio inédito en el que 45 científicos argentinos analizaron la sustentabilidad de la actividad ganadera en Argentina. Al respecto, el jefe del Departamento de Promoción Interna IPCVA, Adrián Bifaretti, sostuvo que se buscó hacer conocer que la ganadería argentina “con los sistemas de producción basados fundamentalmente en pastizales naturales y praderas tiene un enorme potencial para la captura de carbono, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta en las metodologías de medición, y que nos permitiría demostrar que nuestros sistemas son sustentables”.

LT 14 Paraná

El inicio de obras en accesos con financiamiento nacional, en las que se invertirán más de 2.000 millones de pesos, fue analizado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con la titular de Vialidad, Alicia Benítez. Además, dialogaron sobre distintas obras viales que se ejecutan en la actualidad junto a otras que se proyectan.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“En este lugar atendemos todo lo que tiene que ver con el conocimiento de derechos y reclamos que los usuarios pueden efectuar. Hacemos asesoramiento en diferentes temas y las denuncias deben hacerse en el tercer piso de Casa de Gobierno o en Ameghino 150, de Resistencia. Los rubros en los que más denuncias hay son los referidos a la atención de los Bancos, de los planes de ahorro de autos y de diversos comercios”, dijo Gabriela Lezcano, referente de Defensa del Consumidor.

LRA 29 San Luis

Bajo el lema “Tiempo de Innovar” del 23 al 25 de septiembre en la provincia de Catamarca se realizará la primera edición del Hackathon.

Ing.Romina Argañaraz, secretaria de Modernización del Estado comenta en Punto de Encuentro esta iniciativa.

LT 14 Paraná

Hasta mañana, domingo 19 d septiembre, se realizará la 5º edición de la Feria del Centro, la cual reúne 120 emprendimientos del diseño de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, participó de la apertura del evento y en ese marco destacó que la Feria pone en valor el trabajo de los emprendedores, resaltando luego que en el encuentro “se articulan el trabajo, la cultura, la creatividad, la innovación y las decisiones políticas”.

LRA 3 Santa Rosa

Laura Ramborger, directora General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales del ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, explicó en qué consiste el Programa de Educación Alimentaria.

LV 19 Malargüe

La Fuerza Aérea Nacional eligió el Departamento de Malargüe para realizar el operativo ´Glaciar 2021´, que consiste en ejercicios de simulación ya que las condiciones climáticas son similares a las que los tripulantes y el personal de apoyo se van a encontrar en la Antártida cuando lleguen y desplieguen las fuerzas.

El vicecomodoro Matías Orefice, a cargo del operativo y perteneciente a la 4° Brigada Aérea de Mendoza, indicó: “Cumplimos con nuestro operativo pre antártico, pero además al comenzar a trabajar con las fuerzas vivas de Malargüe, nos planteamos el objetivo de trabajar integradamente”.

LRA 26 Resistencia

Fernanda Carlen explicó el funcionamiento del programa “Chaco con todos, el Estado donde vos estás”, integrado por diferentes organismos provinciales y nacionales, diciendo: “Pertenecemos a la subsecretaría de Participación Ciudadana y a la subsecretaría de Ministerio de Desarrollo Social y hacemos inscripciones a grupos de vecinos que están trabajando para el bien de la comunidad, como son las ONG. Además, se inscriben a Fundaciones y a organizaciones civiles y lo que pedimos son requisitos mínimos: que completen los formularios, que traigan dos cuadernos y conformar un grupo de trabajo que quiera realizar algo para el bien de la comunidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Los Bichos conversaron con uno de los mayores exponentes de la radio, su recorrido por el éter, las matemáticas, el pensamiento lateral y su reciente libro “Matemática y fascinación”.

“No hay un consenso aceptado de lo que significa ser inteligente, yo no tengo claro lo que es la inteligencia”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Silvia Valverde, secretaria General de la Seccional Jujuy del sindicato de Docentes Privados, se refirió a la actitud del gobierno provincial en la negociación salarial que debe darse con los docentes, diciendo: “Esto no es nuevo, venimos ya con muchos años de atropello. No existen las paritarias, por más que el gobierno diga que hay una reunión paritaria. Sólo hay imposiciones año tras año”.

LU 4 Patagonia Argentina

Raúl Belcastro, dirigente de SITRAJUCH relató en diálogo con el móvil de LU4 Nacional Patagonia que permanece el reclamo por actualización salarial. “Estamos reclamando lo que nos deben porque hace siete meses deberíamos haber iniciado la discusión salarial, ya no se puede esperar más, perdimos un 60 por ciento del poder adquisitivo. Van sumando seis las actualizaciones que la Corte hizo, en julio debían pagar las actualizaciones porque el Poder Judicial tiene presupuesto. El presupuesto alcanza para pagar las actualizaciones”-

En este punto detalló: “nos deben la de noviembre, diciembre, marzo, mayo, julio y septiembre”

Respecto a la continuidad de las medidas de fuerza, dijo: “estamos haciendo paro en todos los edificios, habrá movilización en Rawson, en las ciudades nos concentramos en los tribunales. Tenemos guardias activas. Y la semana que viene se analizan 48 horas de paro”.

LT 14 Paraná

El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió la convocatoria a elecciones tanto del gremio como de los representantes docentes en el Consejo General de Educación. A su vez, definió la Junta Electoral Provincial para tales comicios y le exigió al gobierno provincial la inmediata apertura a paritarias para discutir salarios.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Naciones Unidas seleccionó un proyecto que promueve la inserción laboral de mujeres en la construcción. El mismo fue presentado por la concejala y presidenta del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Belky Pennise Zavaley. Al respecto, la edil comentó: “La verdad que estoy muy feliz porque es un gran logro. Este es el primer proyecto que fue gestionado de manera personal, nada más y nada menos que antes Naciones Unidas, fue seleccionado hace dos semanas y esta semana me llamaron para comunicarme que íbamos a recibir financiamiento”.

AREA DE GENEROS

Lucas Pitman, Juan Cruz Villalba y Tomás Jaime son los acusados de violar en manada a una adolescente de 14 años, el 1 de enero de 2019 en el camping El Durazno, en la localidad bonaerense de Miramar. Ayer culminó el juicio en la Ciudad de Mar del Plata, que resolvió la absolución de los acusados.

LRA 3 Santa Rosa

En el espacio de Educación Sexual Integral conversamos con la psicóloga Meri Gambuli sobre una propuesta para implementar en el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa y encarar esta etapa de presencialidad plena. “Nuestra primera intención es habilitar las voces y que sean elles quienes digan, pero a veces no es fácil hablar de la nada. Entonces, la idea es entrar desde el arte y el juego como motor de descubrimiento, porque con la palabra a veces nos quedamos cortas”, explicó.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

En julio de este año Roque Narvaja publicó su último disco, ´Mar de tranquilidad´, un trabajo con 11 canciones nuevas, las cuales rememoran el sonido que siempre ha definido a uno de nuestros cantautores fundamentales, que además es pionero de nuestro rock.

LT 14 Paraná

Héctor Fischbach, presidente de la Asociación Argentina Luxemburguesa, comentó que el próximo viernes se hará la presentación de “Luxemburgueses en la Argentina. Historia de una migración”, un libro de la editorial de la Asociación Argentina Luxemburguesa escrito por el periodista Pablo Russo. Fischbach dijo que en el evento, el cual se realizará desde las 20.30 horas en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, contarán con la presencia del intendente de Paraná, Adán Bahl, y de la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

LRA 1 Buenos Aires

En un programa dedicado especialmente a la música, Pacho cuenta la historia de aquellas canciones que a lo largo de la historia han sido censuradas, sufrido sustituciones en sus letras o alterado su sentido de acuerdo a los intereses actuantes, deteniéndose particularmente en la “Zamba de Vargas”, interpretada por conocidos grupos como Los Fronterizos o Los Chalchaleros, la cual reflejaba la historia de la batalla del pozo de Vargas de 1837 cuya letra fue modificada en detrimento de su sentido federal original, para adaptarla al interés de las fuerzas de Mitre.

En la segunda parte del programa, para seguir desarrollando este tema, Pacho conversa con el director teatral Pablo Gorlero, quien se refiere a distintas composiciones de la historia que se encuentran presentes en famosas obras teatrales y tratan temas como la discriminación racial, sexual y otros abusos. Gorlero también cuenta acerca de su espectáculo “De eso no se canta” en cual desarrolla esta temática.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogaron con el director Gastón Marioni sobre el estreno (sábado 18 de setiembre 2021), a las 20.00, de la conferencia performativa “María Velasco y Arias, una mujer de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA”, protagonizada por Mercedes Morán (Cervantes Online).

Marioni además habló de su libro Teatro para Niños y Niñas y la actividad escénica en la ciudad de La Plata.

LT 14 Paraná

En homenaje al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, que murió un 19 de septiembre de 1974, se recordará mañana, domingo 19 de septiembre, el Día Nacional del Chamamé. El asesor cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani, dijo que la fecha es una oportunidad para homenajear a “todos los hombres y mujeres que a través del chamamé hicieron un aporte tan valioso a la cultura de Entre Ríos, Argentina y el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe conversaron con el director Daniel Veronese sobre dos espectáculos que presenta en la sala independiente Timbre 4 (México 3554): Otoño e invierno, del sueco Lars Norén, y La noche devora a sus hijos, del mismo Veronese.

Además Veronese habló de su relación con el cine y la poesía y a su toma de distancia del teatro comercial.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna y el periodista especializado en el mundo del Rock, Alfredo Rosso, conversan acerca de los orígenes de este género cuyas raíces se remontan a los principios del blues rural interpretado por descendientes de esclavos del área del Misisipi en los Estados Unidos.

Rosso cuenta como tras la segunda guerra mundial estas familias se trasladan a las grandes ciudades industriales en busca de mejores condiciones laborales y el paso del instrumento acústico al eléctrico genera las fusiones musicales que darían origen a esta nueva corriente logrando la identificación con el mismo por parte de los adolescentes blancos y el surgimiento del primer Rock and Roll con figuras como Elvis Presley, Little Richard o Chuck Berry.

Se desarrolla el cruce de fronteras del movimiento, el nuevo foco centrado en Gran Bretaña con el surgimiento de nuevos subgéneros como el Pop y el Beat, el ascenso de las grandes figuras internacionales y su influencia en nuestro país con el surgimiento del Rock Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Rebecca Solnit es una escritora estadounidense nacida en la década del ’60 y desde su el comienzo de su carrera, ha escrito sobre una amplia variedad de temas, incluyendo el medio ambiente, la política y el arte, incluyendo además numerosas campañas por la lucha de los derechos humanos.

Una Guía Sobre el Arte de Perderse fue publicado originalmente en inglés en 2005 y ahora está disponible en español tanto en la versión papel como digital, publicada por Fiordo Editorial. Un libro que embarca al lector en una travesía afectiva e intelectual por las muchas formas de la perdición y, sin brújula aparente, lo insta a encontrar imágenes a cada paso imágenes.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Una mujer con una gran lucha en el fútbol femenino argentino, fue arquera en clubes como All Boys, Boca, River y San Lorenzo, Luky Sandoval, contó la historia de como reunió a las jugadoras del Mundial de México 1971 y su relación con el fútbol desde muy temprana edad.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Severiano Pavón, gran jugador de paso por equipos como Platense, Boca y Espanyol de Barcelona, recordó grandes momentos y compañeros a lo largo de su rica carrera futbolística en dialogo con Alejandro Apo.

Humor | Volver al inicio

Para pedir un turno

Muchas quejas por la demora en los turnos de las obras sociales. El día que mi hermana se enteró que estaba embarazada, pidió un turno, para hacerse el primer control. Ya nació el bebé y todavía no sabemos el sexo…

CHOCOLATE POR LA NOTICIA