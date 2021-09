La historia y gran trayectoria del Cholo Pavón

Daniel Severiano Pavón, gran jugador de paso por equipos como Platense, Boca y Espanyol de Barcelona, recordó grandes momentos y compañeros a lo largo de su rica carrera futbolística en dialogo con Alejandro Apo.

Contó cómo tras 4 años sin jugar al fútbol lo animaron a ir a Almirante Brown: “Cuando fui de Chaco a Buenos Aires me puse a trabajar en una pizzería, de ahí volví a Chaco, y al tiempo de nuevo volví a trabajar a la pizzería. No se que había pasado ese día que cerró, me fui a jugar un partido y me vieron de Almirante Brown”

“En el 73 jugué para Almirante Brown y en el 74 pase a Platense”. “Cuando pase fue porque un amigo mío fue a probarse, me vieron del club y cuando me preguntaron si era el que jugaba en Almirante Brown me hicieron cambiarme y entrar a practicar con ellos. Ahí inicio mi carrera”

“Yo llegue a Platense de muy jovencito y había varios jugadores como ‘el toro’ Morelli y ‘el flaco’ Sierra, muy buenos jugadores”. “No llegamos a ascender, pero hicimos una muy buena campaña con muchos chicos” destacó.

En tanto a su pase hacia Boca expresó: “La ilusión mía en ese momento era ir a algún grande y ahí prácticamente se completó el pase”. “Teníamos un gran equipo con mucha gente con experiencia y lo mejor que teníamos era el grupo humano que había”

“Yo supongo que pasar de Platense a Boca y el tener buenos compañeros con experiencia, aprender de ellos fue lo que me hizo mejorar”