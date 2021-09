SADOP: “En Jujuy no existen las paritarias, sólo imposiciones año tras año”.

DESCARGAR

Silvia Valverde, secretaria general de la Seccional Jujuy del sindicato de docentes privados, se refirió a la actitud del gobierno provincial en cuanto a la negociación salarial que debe darse con los docentes. Sobre el particular, la dirigente expresó: “Esto no es nuevo, venimos ya con muchos años de atropello. Se siguen pagando sumas en negro, se siguen pagando sumas por persona. En donde cada dia el salario está más deprimido y la condición salarial de los docentes ronda la línea de pobreza. No hubo a lo largo de estos años una recomposición salarial verdadera que pueda llevar a los docentes un alivio ante la gran inflación que hay de manera permanente. Ante esto la respuesta del gobierno es nula. No existen las paritarias, por más que el gobierno diga que hay una reunión paritaria, sólo hay imposiciones año tras año”.

La Mañana de Todos, lunes a viernes de 09.00 a 12.00

con Gustavo Martinez, Luis Paternó y Fabricio León.

Móvil: Marcela Ramirez.