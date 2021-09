El Doctor en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, con doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia (UNTREF) se refirió a la falta de comunicación a través de la pandemia y en el panorama electoral, destacando la “falta de comunicación política” para mostrar el éxito del proceso de vacunación.

En este sentido expresó: “Es un problema tremendo que lo hemos vivido fuertemente en estos tiempos pandémicos”. “Esto por también no diferenciar bien lo público de lo privado”.

“Hubo cartas que son publicas pero que parecen privadas, audios que son privados pero que se vuelven públicos”. “Tenes filtraciones por todos lados, hay algunas faltas de cuidado que son muy inverosímiles” destacó.

Se refirió al proceso de vacunación resaltando que: “Lo que se hizo en Argentina con la vacunación fue heroico”. “Somos un país quebrado, empobrecido que consiguió muchísimas vacunas por todos lados y se vacuno en un territorio enorme. Eso uno lo normalizo y me parece que ahí hay una falla de no capitalizarlo políticamente y no mostrar lo heroico que es”