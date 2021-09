Luky Sandoval: “Armar ese rompecabezas fue maravilloso”

Una mujer con una gran lucha en el fútbol femenino argentino, fue arquera en clubes como All Boys, Boca, River y San Lorenzo, Luky Sandoval, contó la historia de como reunió a las jugadoras del Mundial de México 1971 y su relación con el fútbol desde muy temprana edad.

En este sentido contó: “Cuando fui a fichar en esa época yo jugaba en All Boys y jugábamos para la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, estaba esperando mi turno para fichar y ahí fue cuando casi tiro una foto de la selección femenina que decía Mundial México 71”

“De casualidad me entero y me choco con esta realidad de que cuando yo estaba empezando a caminar, ya había mujeres que jugaban un mundial. Me atravesó una sensación que no podía creer”. “Cuando me retiré en Excursionista le dije a una amiga y empezamos a buscar teléfonos de jugadoras que han jugado con nosotras y empezamos a ir para atrás” explicó.

“En el camino fuimos encontrando pioneras que no jugaron en ese mundial pero que tenían muchísimo para contar, armar ese rompecabezas fue maravilloso”

En tanto a su infancia y el fútbol destacó: “Los muchachos de mi pueblo siempre me hicieron parte de sus partidos de fútbol, este es un pueblo en el que el deporte principal es el básquet, pero a mí me ha fascinado pasar en los potreros jugando al futbol. Las únicas contras que tenia eran las mujeres grandes gritándome ‘anda a tu casa marimacho’”