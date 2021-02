Diario de Radio Nacional 12/02/21

Agenda: Buenos Aires – Aterrizó el avión de Aerolíneas: 400 mil nuevas dosis de la vacuna rusa Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Nada más importante que la educación y la salud” Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “El regreso a una presencialidad cuidada y segura” Buenos Aires – MATIAS KULFAS: “Círculo virtuoso entre producción, inversión y consumo” Buenos Aires – EDUARDO VALDES: “Casación Penal juega a que no se investigue” Buenos Aires – LEOPOLDO MOREAU: “Comodoro Py protege a Macri, pero también a sí mismo” Resistencia – Plan de Organización Escolar: Preparativos para el inicio de clases Catamarca – CLAUDIA PALLADINO: La vacunación aún no contempla a los docentes Resistencia – ANTONIETA CAIRE: Amplia cobertura del plan de vacunaciones en el Chaco Santa Fe – MARIA EVA BELLINI: “En Santa Fe dejarían de pagar Ganancias 98 mil personas” Buenos Aires – Control de precios: Comercio realizó 174 inspecciones y determinó 22 clausuras

Esquel – Marcha del No a la Mina: Piden que se frene el proyecto de zonaficación

Santiago del Estero – PABLO MIROLO: La ciudad trabaja con Nación en “Municipios de Pie”

Buenos Aires – JUAN SASTURAIN: “Pusimos en funcionamiento la editorial desactivada por el macrismo”

Buenos Aires – VICTOR HUGO MORALES: Las transmisiones deportivas de Radio Nacional

Buenos Aires – PABLO STEFANONI: “La derecha se apropia de la idea de libertad de expresión”

Buenos Aires – ERNESTO ESPECHE: “La dictadura nos pasa cada día, en la falta de nuestros seres queridos”

Buenos Aires -NURI RIBOTTA: Otro ejemplo del mal funcionamiento de la Justicia

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo desde la Federación Rusia una partida de 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus aterrizó a las 19.08 de hoy en el aeropuerto de Ezeiza.

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1065, había partido a las 2.02 (hora argentina) de hoy desde la estación aérea rusa luego de una pronunciada demora como consecuencia de una intensa nevada que cayó sobre esa zona de Moscú.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente sostuvo hoy que “sin salud, no hay presente, y, sin educación, no hay futuro”, al clausurar este mediodía la reunión del Consejo Federal de Educación que se desarrolló en la residencia de Olivos, en la que se analizó el regreso de las clases presenciales con protocolo en todos los niveles educativos del país, en el contexto de la pandemia.

“Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible”, afirmó el Presidente, acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

LRA 1 Buenos Aires

Luego que el Gobierno nacional expresara su “grave preocupación” por la navegación en el Atlántico Sur de un submarino estadounidense, Taiana aseguró que este tipo de operaciones, comprenden un intento de “avanzar un paso más en la militarización del Atlántico Sur”.

En diálogo con Radio Nacional, el ex canciller afirmó que “llevar submarinos nucleares al Atlántico Sur es insistir y avanzar un paso más en la militarización del Atlántico Sur” y sostuvo que se trata de otro hecho que apunta a “legitimar la presencia británica” en las Islas Malvinas.

Cabe recordar que hace pocos días, el Comité de Descolonización de la ONU reiteró “en forma unánime” su “apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo Federal de Educación (CFE) se reunió en la residencia presidencial de Olivos para analizar la vuelta a clases en las escuelas con protocolos especiales por la pandemia de coronavirus, y el encuentro será cerrado por el presidente Alberto Fernández. En conferencia de prensa, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, señaló que “están dadas las condiciones para tener una presencialidad en nuestras escuelas” y expresó: “Reafirmamos el compromiso del regreso a una presencialidad cuidada y segura”. En ese marco, destacó: “Hemos avanzado en acuerdos que tuvieron la unanimidad de las 24 jurisdicciones”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dialogó con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, acerca de los objetivos del gobierno nacional en materia económica para este año, el reordenamiento de la macroeconomía, el crecimiento y la baja de la inflación. La charla se da en el marco de las reuniones del Gobierno con trabajadores y empresarios, de cara a “una ley de presupuesto que establezca parámetros con una inflación cercana al 30 por ciento y salarios por encima” de ella para así generar un “círculo virtuoso entre producción, inversión y consumo”.

LRA 1 Buenos Aires

En Pase lo que pase, Darío Villarruel dialogó con el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, acerca de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que la investigación por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri siga en los tribunales de Comodoro Py, al declarar la competencia del fuero porteño por sobre el de Lomas de Zamora.

En ese sentido Valdés se preguntó cómo se posicionarán los propios integrantes del PRO que fueron espiados durante la gestión de Gustavo Arribas tras su designación par parte del entonces presidente Mauricio Macri al frente de la Agencia Federal de Inteligencia.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la comisión bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau, acerca de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri siga en los tribunales de Comodoro Py, al declarar la competencia del fuero porteño por sobre el de Lomas de Zamora.

En ese sentido, Moreau sostuvo que se trata de un hecho “gravísimo pero esperable” por los reiterados intentos de trasladar la causa, y porque “Comodoro Py está muy activo para proteger a Macri y sus cómplices, pero también para protegerse a sí mismo”, ya que “estuvieron involucrados en los hechos de espionaje y de persecución política”.

LRA 26 Resistencia

En comunicación con Radio Nacional Resistencia, la subsecretaria de Educación del Chaco, Rosana Cisneros, habló sobre el inicio de clases 2021: “Estamos trabajando en la documentación orientadora para gestionar la presencialidad y cada escuela deberá presentar un plan de organización escolar para determinar cómo manejarán la alternancia”, afirmó.

La funcionaria detalló el posible cronograma de actividades: “el 1 de marzo, comenzaría el primer grado de la primaria y primer año de la secundaria; el 9 de marzo el nivel inicial, el 22 de marzo segundo a séptimo de la primaria y segundo a quinto de la secundaria, de manera que el 1 de abril el alumnado esté en las escuelas”, informó.

LRA 27 Catamarca

Palladino se refirió a la continuidad de la vacunación, a los picos en los casos, al regreso de clases, entre otros aspectos.

La titular de la cartera sanitaria, en principio, hizo énfasis en que Catamarca continúa inserta en la primera ola de casos de Coronavirus. En este sentido, señaló: “Estamos atravesando todavía la primera ola. Una de nuestras metas era ir amesetando los casos para evitar picos en el verano con saturación del sistema y muchos fallecidos como en otras localidades”.

Por otra parte, mencionó que mientras el personal de salud sigue bloqueando casos, la responsabilidad de los ciudadanos es fundamental. “Estamos en una meseta. Había una tendencia con menos de 100 pero hay que ser cautos. La responsabilidad social de todos es clave. Así se va a bajar, si no es muy difícil. Nosotros seguimos bloqueando y detectando estrechos. Agradecemos a los que se cuidan. Queremos llegar al invierno con más vacunados”, explicó en esa línea.

LRA 26 Resistencia

Caire se refirió a las acciones de vacunación que se efectúan en la provincia: “El año pasado con la pandemia, las coberturas de vacunación se vieron afectadas y hoy intentamos recuperarlas. A pesar de los inconvenientes se pudo continuar con las tareas, recordando que a los 5 y a los 11 años de edad, debe realizarse la aplicación de refuerzos, y ahora tratamos de identificar a quienes por diversos motivos no lo hicieron en el 2020”.

LRA 14 Santa Fe

Bellini se refirió al nuevo proyecto de ley, impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el que el Gobierno busca subir a $150.000 el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

En caso de que la iniciativa prospere, 1.267.000 de personas dejarían de pagar este tributo en comparación con quienes sí lo hicieron en 2020 y en Santa Fe serían 98 mil trabajadores y jubilados los beneficiados.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo realizó en lo que va del año más de 1500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados para controlar el cumplimiento de precios y el normal abastecimiento de productos que compran las y los argentinos. Solo desde el lunes al jueves de esta semana se realizaron 174 inspecciones, que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos.

LRA 9 Esquel

El No a la Mina volvió a marchar por las calles de Esquel luego de conocerse que la Justicia rechazó el pedido de nulidad sobre el proyecto de zonificación impulsado por el gobernador Mariano Arcioni. En una nueva concentración, leyeron un documento donde criticaron el accionar de la Jueza Arbilla: “apelaremos la decisión por contradictoria. Sostendremos esta lucha en las calles con la misma dignidad que hace 18 años”, expresaron.

Cabe destacar que con la decisión de la Justicia, queda habilitado el tratamiento del proyecto en la Legislatura Provincial que todavía no tiene dictamen ni nueva fecha confirmada de sesión.

LRA 21 Santiago del Estero

Detalles del encuentro entre Mirolo y el secretario de Relaciones Municipales de la Nación, Pablo Giles, en busca de la implementación del programa “Municipios de Pie” para fomentar las ferias como espacios de comercialización.

LRA 1 Buenos Aires

Sasturain detalló lo realizado en el primer año de su gestión y destacó los avances que se pudieron concretar, pese a la pandemia de coronavirus. En comunicación con Ahí vamos, cuestionó lo realizado durante el gobierno de Mauricio Macri y expresó: “Hicimos las cosas que pensábamos hacer en términos estructurales y en términos de incorporación y reincorporación”. En ese marco, subrayó que “la editorial quedó desactivada durante la gestión macrista” y manifestó: “Volvimos a poner en funcionamiento la editorial. No pudimos hacer publicaciones en versión papel, pero sí a través de la publicación virtual”. En tanto, adelantó: “Este año volvemos al papel”.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Hugo conversó con Darío Villarruel y contó detalles de cómo serán en esta nueva temporada loas transmisiones deportivas de Radio Nacional

Encabezando el colectivo de Relatores, que también integran Alejandro Apo, Viviana Vila y Alejandro Fabri entre otros, se unirán al equipo de Radio Nacional, integrado, entre otros por Jorge Godoy, Eladio Arregui, Santiago Lucía, Gustavo Ger, Agustín Domper y Nicolás Alvarez.

LRA 1 Buenos Aires

Stefanoni brindó detalles de su nuevo libro: “¿La rebeldía se volvió derecha?” en Ahí vamos. “Dicha ideología hoy adopta un discurso más disruptivo e invierte los papeles y a veces el progresismo termina defendiendo el statu quo, y desde la llegada de Donald Trump, parece que la derecha viene a cambiar las cosas, según su discurso”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld conversó con Ernesto Espeche, hijo de desaparecidos y actual Concejal por Unidad Ciudadana en Mendoza capital.

Espeche contó detalles de la desaparición de sus padres en la década del 70 y de cómo fue notificado del hallazgo de los restos de su padre en el Pozo de Vargas, un lugar ubicado entre las ciudades de San Miguel de Tucumán y Tafí viejo.

El, ahora, funcionario, autor de del libro “39 metros” cuenta cómo escribió esa novela en la que relata parte de la historia de sus padres y de lo ocurrido en los tormentosos años de la dictadura militar en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Irina Hauser entrevistó a Nuri Ribotta, madre de Paula Toledo, la joven asesinada en San Rafael, Mendoza. Ribotta, quien esperó 17 años para que el único imputado en la causa reciba una condena de 11 años, se mostró decepcionada por el accionar de la Justicia.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 24 Río Grande

Cómo se realizarán los festejos de carnaval en Río Grande, mientras se mantienen los protocolos por la pandemia de coronavirus. Se intentará que no haya gran concentración de personas en un evento que año a año convoca a multitudes.

LRA 56 Perito Moreno

Un informe estadístico de la situación epidemiológica de Perito Moreno.

LRA 19 Puerto Iguazú

Cuáles son los beneficios de la vacunación a embarazadas e inmunosuprimidos. “La idea es poder ampliar la cobertura de vacunación contra el coronavirus, no solamente al personal de salud”, dijo Méndez.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que el Gobierno incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar y que las nuevas cifras rigen ya desde este mes.

En diálogo con Encuentro Nacional, el funcionario detalló que “las madres con un hijo menor a 6 años percibirán 6000 pesos; y a las madres con dos o hijos o más se les comenzará a acreditar 9000 pesos por mes; buscamos incrementar el consumo de leche frutas, carnes y verduras.

LRA 1 Buenos Aires

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, se refirió a las elecciones y al gobernador de dicha provincia: “Lo que todos queremos es que Gerardo Zamora se presente, es el que garantiza la continuidad de un proyecto político”.

Por otra parte, adelantó que este año legislativo, las sesiones serán virtuales y aclaró que “se garantizó a todos la participación y conexión con presencia de la virtualidad de cada uno de los diputados en cada una de las sesiones ordinarias”.

LRA 1 Buenos Aires

“En todos subyace el modo dialoguista de Alberto Fernández, cualidad que recibe halagos y también críticas de carácter multilateral por aquello de que para hacer la tortilla hay que romper algunos huevos. Pero el encuentro con los responsables de la Lucha contra el Hambre, se destaca porque no solo incluye el diálogo gubernamental sino que acompaña con acciones que vienen desde antes de la asunción del propio gobierno. Como nos decía Victoria Tolosa Paz, la tarjeta Alimentar fue concebida desde antes del 10 de diciembre de 2019, y hoy es una herramienta fundamental para que la injusticia del hambre y la pobreza no se transformen en la crónica de una nueva tragedia”, expresó Giorgi sobre uno de los mítines que tuvo Fernández en los últimos días.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente del Partido Justicialista, que se encuentra transitando el COVID19, señaló que su provincia “no anduvo bien con la pandemia. Se trata de cumplir con los protocolos. Se está desparramado el bicho por todos lados y nos estamos cuidando mucho. No hay que darle ni una ventajita”.

Respecto a las PASO, manifestó que dentro del Partido Justicialista “se está hablando, no hay definiciones. No hay una unanimidad. Yo voté las PASO cuando era senador nacional cuando había una crisis de representatividad política. Se democratizaron los partidos políticos. Fue el pueblo votando el que eligió los candidatos de los partidos políticos. Hay que tener en cuenta todo, pero yo voté las PASO y es una herramienta que sirve”.

LRA 5 Rosario

Crece el debate entre el oficialismo y la oposición, sobre la modificación del calendario electoral en función de las Paso, en el marco de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país. Eduardo Barcesat explicó: “Creo que sí, pero tiene que ser por ley de la Nación, no es un tema que pueda disponerse por vía de un decreto presidencial. Las Paso están reguladas por una ley del Congreso, el Ejecutivo lo que hace es poner en marcha el calendario electoral. Pero tendría un enorme respaldo una decisión de postergación o suspensión en función de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución de abril de 2020, donde frente a la pandemia se impone el adoptar medidas que impidan circulación y previsibles contagios”.

LRA 4 Salta

Presentación del Plan de Desarrollo Humano Integral elaborado por trabajadores de movimientos sociales, organizaciones ambientales y sindicatos.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político, Raúl Timerman, planteó que “el Gobierno tiene dos desafíos, las vacunas y los precios” y afirmó que “se está ocupando de ambas”. “Se reúne con la mesa de enlace, por un lado, y busca vacunas por el otro. Así es como sienta agenda, y así la oposición desaparece”, sostuvo.

En esa misma línea, aseguró que el Gobierno es fuerte cuando impone su agenda, un reflejo de su liderazgo, pero “es débil cuando sigue la agenda de la oposición”, enfatizando una pérdida de rumbo por parte del oficialismo.

Economía | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Diferentes organizaciones sociales anunciaron que se sumarán a la campaña de control de precios en hipermercados que promueve el gobierno, a través de voluntarios que concurrirán a sucursales de grandes cadenas en todo el país.

Desde el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC informaron que participarán activamente de la iniciativa.

LRA 30 Bariloche

“El presidente Alberto Fernández nos pidió que recorramos el país para promocionar, desarrollar distintos atractivos turísticos y Bariloche es uno de los destinos más importantes”, dijo Martínez.

LRA 17 Zapala

Las expectativas del centro turístico del norte neuquino para el fin de semana largo que incluye la celebración por el carnaval. Qué actividades pueden realizar los turistas.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

“Esto se da para poder generar las condiciones para que los incrementos se den por encima de la inflación y que posibilite y amplíe el poder adquisitivo de los argentinos y argentinas”, dijo Navarro.

LRA 29 San Luis

Cómo resultó la primera parte de la temporada de vacaciones en Potrero de los Funes durante la pandemia de coronavirus y qué tipo de turismo ocupó cabañas.

LRA 52 Chos Malal

La diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Martínez junto al bloque, presentó un proyecto para retomar la realización del Trasandino del Sur, que pone en valor la gestión nacional, uniendo el puerto de Talcahuano (Chile) con el de Bahía Blanca.

En este sentido, la diputada comentó a Radio Nacional Chos Malal, que el proyecto de generar un sistema de conexión ferroviaria en el país tiene más de 100 años. La comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacífico traería consigo enormes ventajas. “Se entiende que es un proyecto que puede potenciar el desarrollo de las regiones que atraviesa, e impulsaría la actividad económica”.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Ana Delaloye, dijo que el congreso de la entidad definió un paro para este viernes y el miércoles próximo en reclamo de mejoras salariales y de una convocatoria a discutir infraestructura y condiciones sanitarias. Explicó que esperan un ofrecimiento que permita recuperar el 36,1 por ciento perdido en 2020, lo perdido durante el macrismo y que acompañe el proceso inflacionario de 2021. “Para analizar el retorno queremos analizar la situación epidemiológica escuela por escuela”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las universidades públicas, aseguró que la virtualidad “llegó para quedarse” y que de esta manera queda garantizado el ciclo lectivo 2021, el cual se desarrollará de forma mixta entre clases on line y presenciales, en la medida que las condiciones de salud de la población lo permitan. El rector de la Universidad Nacional de Jujuy y vicepresidente del CIN, Rodolfo Tecchi, dialogó con Radio país y explicó: “Vamos a empezar el calendario académico de forma virtual, y paulatinamente y gradualmente se irán recuperando algunas actividades de manera presencial con todos los protocolos sanitarios”. En ese marco, subrayó que “en las universidades hay una gran cantidad de actividades que seguirán siendo virtuales después de la pandemia”.

LRA 14 Santa Fe

Jorge Unamuno, Presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe, fue entrevistado en La Radio Pública santafesina y destacó que las cabañas de la Provincia tendrán ocupación plena durante el fin de semana largo de Carnaval.

LRA 53 San Martín de los Andes

Una fuerte tormenta causó anegamientos e ingreso de agua en viviendas, en Chos Malal.

El agua se desplazó por los cañadones de las bardas que rodean la ciudad. y provocó una importante subida del río Curi Leuvú.

Se debió cortar la ruta 40 por prevención y en el puente en el acceso a Chos Malal se debió interrumpir el paso vehicular debido a la cantidad de agua que corría por el lugar.

La tormenta se centró en el paraje denominado La Salada durante 20 minutos en los que cayó una importante cantidad de agua.

Hector RodrÍguez, periodista de LRA 52, Radio Nacional Chos Malal dio más detalles de la situación por la que pasó la localidad.

LRA 29 San Luis

Muchos encuentros previstos para el año pasado, se podrán realizar este año bajo estrictos protocolos elaborados por el comité de crisis.

LRA 1 Buenos Aires

Montañas, valles verdes, vinos, chacras, termas y lagos son la base de la propuesta de Catamarca para el fin de semana largo venidero, para realizar turismo aventura, histórico cultural, actividades náuticas o de relax en amplios espacios abiertos, en una provincia que integra la gran burbuja del Noroeste Argentino que permite el turismo interprovincial. En Radio país, la periodista de Radio Nacional Catamarca Sonia Luna describió algunos de los atractivos que ofrece la provincia, entre los que destacó La Silleta.

LRA 1 Buenos Aires

Aedes Albifasciatus es el nombre del mosquito que están rondando a gran escala en la zona del AMBA por estos días. El biólogo, investigador del Conicet y profesor de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Nicolás Schweigmann, brindó detalles sobre las características del insecto y cómo está la situación con respecto al dengue.

“No le hace nada al frío y tiene una estrategia de poner los huevos en la tierra, en los bordes de los charcos”, explicó el especialista y agregó: “Cuando coincide en situaciones particulares en las que hay una sequía y después lluvias, se van acumulando y generan explosiones poblacionales”.

LRA 5 Rosario

“La ola de mosquitos se produjo por las últimas precipitaciones de fines de enero y principios de febrero con temperaturas moderadas. Estas condiciones ambientales que se presentan promediando el verano propicia esta explosión poblacional de un grupo de mosquitos que no tiene nada que ver con el dengue”, afirmó Tasinato.

LRA 52 Chos Malal

Un panorama de la difícil situación que atraviesa Chos Malal luego de una fuerte tormenta que ocasionó alud y destrozos con cinco familias gravemente perjudicadas.

LRA 53 San Martín de los Andes

El referente de nutrición de la zona sanitaria IV explica con detalles qué hábitos alimenticios y de vida en general debemos adoptar para ayudar en la prevención de la enfermedad.

Géneros | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

La presidenta de la “Fundación Volviendo a Casa”, Isabel Soria manifestó que volverá a estar en funcionamiento, el refugio de mujeres de la ciudad de Tartagal. Tras conocerse la información de que el refugio, que está paralizado desde hace más de un año, fue desvalijado completamente por desconocidos hace unas semanas, Soria enfatizó que tendrán que comenzar de cero. Está previsto que en el mes de marzo el refugio pueda ponerse en marcha.

LRA 5 Rosario

La entidad local que nuclea a instituciones deportivas de barrios lanzó un nuevo espacio “que apunte a la igualdad” y que sume “capacitaciones en perspectiva de género”, según destacó Carla López, referente de la flamante Mesa de Género y Diversidad, en diálogo con Nacional Rosario.

La también integrante del Club Banco de Santa Fe aseguró en el programa Club Deportivo Nacional (13 a 15 hs.) que “los clubes tienen que ser un espacio para todos, todas y todes, que no sea sólo un lugar de contención para niños, niñas y adolescentes, sino que tiene que ser un lugar que apunte a la igualdad, por eso la idea es que haya capacitaciones en perspectiva de género, para erradicar la violencia de género. Ese es nuestro objetivo principal”.

LRA 1 Buenos Aires

Pase lo que pase dialogó con la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, acerca del avance en materia legislativa para la lucha contra la violencia de género. La charla se da en el marco del femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas por su pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez.

En ese sentido, Figueroa sostuvo que aún resta “cambiar los patrones culturales”, lo que resulta “mucho más difícil que cambiar una ley”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Para recordar a uno de los más grandes de la historia literaria argentina y latinoamericana, su lectura de “Casa tomada”, de “Voces que dejan huella” (1968).

LRA 1 Buenos Aires

“Desde que se generó la primera pelea entre el campo y el kirchnerismo, también con el Grupo Clarín, empecé a observar que esta lógica guerrera que se había instalado en la comunicación generó una degradación fuerte en el producto periodístico. Dejó de ser importante que algo sea cierto, para ver como afectaba al otro, al enemigo político de turno”, señaló Sietecase.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Cómo es su nuevo trabajo discográfico que incluye una gran diversidad rítmica del folklore argentino y aborda las obras de diferentes autores.

LRA 1 Buenos Aires

Salimos a navegar en el sentido más “pessoano” de la palabra. El poeta portugués nos decía: “Navegantes antiguos tenían una frase gloriosa: / “Navegar es preciso; vivir no es preciso.” / Quiero para mí el espíritu de esta frase, transformada / la forma para casarla con lo que yo soy; / vivir no es necesario; lo que es necesario es crear”.

Partimos con cantos de las estepas siberianas, cantos entonados como metáfora musical de la tierra: las cumbres y los valles, la inmensidad del paisaje, los rebaños, los lobos, el sonido de la naturaleza toda, sus rugidos y murmullos, los caballos al galope y el susurro del viento sobre la hierba…y vamos haciendo distintas paradas musicales.

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido por la poesía de Mario Trejo, poeta, dramaturgo, director de teatro, guionista de cine y periodista. Considerado como una de las mayores voces de literatura argentina, que se destacó en distintas épocas de la producción poética hispanoamericana. Incursionó en los hapenning sesentistas e integró la élite de la vanguardia de la mano del surrealismo.

Un artista que plasmó en sus letras, temas como la violencia, los deseos y el despertar sexual con tintes de insolencia e ironía.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo lunes a las 20:00, sonarán los tambores del carnaval, con un show a todo ritmo en la Ciudad Cultural Konex de La Bomba del Tiempo.

LRA 1 Buenos Aires

“Seguimos discutiendo y peleando entre nosotros, como en las cavernas. La virtud debería estar en todas las personas”, dijo Víctor en “Encuentro Nacional”.

LRA 30 Bariloche

Claudio comentó que a pesar de los intentos de llevarlo adelante, el evento como solía hacerse otros años no encuadra con los protocolos establecidos por el Municipio: “Tampoco existe un lugar adecuado. Las diferentes agrupaciones llevarán adelante algunas actividades propias para no romper con el ritual”.

LT 14 Paraná

Matias Soto, coordinador de Fiestas Populares de Concordia, informó que en un trabajo en conjunto del Ente Permanente de Carnaval, la Secretaría de Turismo y el Municipio, se realiza una promoción especial de la fiesta carnestolenda en las redes sociales. “Apelando a la creatividad hemos decidido realizar una edición en un formato distinto”, explicó en relación a la pandemia que obligó a suspender evento de mucha concurrencia de público.

“Desde febrero lanzamos el ciclo La pasión Sigue Intacta, que consiste en que las redes sociales oficiales, simultáneamente estamos subiendo contenido diariamente que tiene que ver con el carnaval, su preparación, el detrás de escena”, mencionó Soto.

LRA 29 SAN LUIS

La película -dirigida por Néstor Zapata y protagonizada por Luis Machín- cuyo estreno en cines estaba previsto para cuando comenzó la cuarentena obligatoria en Argentina, continúa cosechando premios y nominaciones. Luego de su pre estreno mundial en el 34° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el film fue galardonado con el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Fue finalista de dos festivales: el Festival Internacional de Cine de Cine Independiente de Montreal (Canadá) y del Festival Internacional de Cine Beyond the Curve que acaba de realizarse en París.

LRA 26 Resistencia

Vidalia charló con Silvia Villavicencio de Radio Nacional Resistencia, sobre la participación en la XXI edición de la Feria del Libro Chaqueño y Regional, que en forma virtual, se efectuará del 19 al 28 de febrero: “Muy entusiasmada por esta oportunidad, en la que desde Asunción nos sumamos al encuentro junto con autores y editoriales de Argentina. En la agenda que preparamos figuran actividades relacionadas con la lengua guaraní, historia y aspectos antropológicos, siempre recordando la gran tradición que tiene el vínculo de ambos países. Esta edición tiene el apoyo de la cancillería argentina en Paraguay, y seguramente marcará todo un hito”, señaló.

Deportes | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Con el objetivo de ascender a la Liga Profesional, San Martín de Tucumán sigue sumando refuerzos y esta vez se aseguró los servicios de un ex Atlético Tucumán, Matías Ballini. “Ni bien me llamaron no lo dudé porque el desafío de lograr un ascenso es algo hermoso y yo sé que me voy a encontrar con eso. El objetivo ya lo tienen todos en la cabeza y obviamente no va a ser nada fácil”.

LRA 1 Buenos Aires

El viernes pasado el Autódromo Internacional de las Termas de Río Hondo, sufrió un grave incendio. Según informaron, el martes el Museo del Automóvil volvió a abrir sus puertas a los visitantes en Santiago del Estero. “Fue una noticia muy mala e inesperada. Afortunadamente con pérdidas materiales únicamente”, declaró el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo.

“Con el apoyo empresarial se podrá recuperar en el mediano plazo, la idea es comenzar inmediatamente con las obras para dar cumplimiento al MotoGP”, adelantó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Una curiosa particularidad revelaron Gisela Busaniche y Carlos Ulanovsky en Ahí vamos. Se trata de la pasión del rabino Daniel Goldman con un equipo de fútbol: “No soy un apasionado del deporte, pero me gusta pensar en esos clubes que vienen de la categoría más baja y logran ascender a primera. Con un concepto de la dignidad propia, se consigue con el sudor de la dignidad propia justicia. Me encanta el nombre y por eso me hice hincha”.

Humor | Volver al inicio

Chocolate por la noticia

El tiempo pasa

Llamé a la casa de mi hija. Atendió mi nieto y cuando dijo “Hola”, jugando le pregunté “¿quién soy?”. Dejó el tubo y gritó: “Mami estoy preocupado. El abuelo está en el teléfono y no se acuerda quien es…”.

CHOCOLATE