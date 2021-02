Rosario vivió una invasión de mosquitos

Rosario experimentó en las últimas horas una invasión de mosquitos y la preocupación sobre una transmisión masiva de dengue preocupó a muchos ciudadanos. En diálogo con Nacional Rosario, el director de Control de Vectores municipal, Carlos Tasinato, llevó tranquilidad: “La ola de mosquitos de ayer y antes de ayer fue consecuencia de las últimas precipitaciones de finales de enero y las temperaturas moderadas. Estas condiciones ambientales que se presentan promediando el verano propicia esta explosión poblacional de un grupo de mosquitos que nada tiene que ver con el aedes, que es el transmisor del dengue”.

En el programa Buen Día Susana (7 a 9 hs), Tasinato pidió no descuidar las medidas para evitar la proliferación del aedes aegypti. “Hay que controlarlos puertas adentro. Hacemos hincapié en el descacharrado y no tener plantas en agua en este momento, sobre todo ahora que no tenemos dengue en circulación”, expresó. A su vez, agregó: “El aedes tiene características intra-domiciliarias. El común pica todo el día, se refugia en plena insolación porque no la resiste. Por eso salen a la mañana o la tarde cuando cae el sol”. “Estamos reforzando los controles, tenemos un cronograma de acción”, aclaró.