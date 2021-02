Desde este mes el Gobierno aumenta 50% el monto de la Tarjeta Alimentar

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que el Gobierno incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar y que las nuevas cifras rigen ya desde este mes.

En diálogo con Encuentro Nacional, el funcionario detalló que “las madres con un hijo menor a 6 años percibirán 6000 pesos; y a las madres con dos o hijos o más se les comenzará a acreditar 9000 pesos por mes; buscamos incrementar el consumo de leche frutas, carnes y verduras.

También reveló que “los fondos fueron aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que desembolsó 300 millones de dólares en el 2020 para el plan Argentina Alimenta y otros 300 millones este año”.

Arroyo reconoció que el Gobierno está preocupado por el incremento en los precios de los alimentos.

“El costo de los alimentos es el problema más grave que tenemos, y está claro que el problema está en la intermediación, por eso buscamos alternativas con pequeños productores en diversos lugares del país”.

Destacó además el tema de la nutrición “un chico que come bien va a tener más oportunidades que uno que no come bien”.

En otro orden Arroyo recordó que la cartera a su cargo continúa trabajando fuerte en la recuperación de la economía con algunos sectores en los que impulsa una mayor actividad como la construcción, en la actividad textil, el cuidado de personas y el reciclado.