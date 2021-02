“Llevar submarinos nucleares al Atlántico Sur es avanzar en la militarización”

Luego de que el Gobierno nacional expresara su “grave preocupación” por la navegación en el Atlántico Sur de un submarino estadounidense, el senador, Jorge Taiana, aseguró que este tipo de operaciones comprenden un intento de “avanzar un paso más en la militarización del Atlántico Sur”.

En diálogo con Radio Nacional, el ex canciller afirmó que “llevar submarinos nucleares al Atlántico Sur es insistir y avanzar un paso más en la militarización del Atlántico Sur” y sostuvo que se trata de otro hecho que apunta a “legitimar la presencia británica” en las Islas Malvinas.

Cabe recordar que hace pocos días, el Comité de Descolonización de la ONU reiteró “en forma unánime” su “apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas”.

Taiana recordó la resolución de la ONU que declaró al Océano Atlántico como Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, y señaló dos consideraciones que no se pueden soslayar: por un lado, el intento por legitimar la presencia británica en las Islas y, por el otro, la creciente presencia de los Estados Unidos en el Atlántico Sur.

El comunicado de Cancillería

La Cancillería expresó su “grave preocupación por una información surgida de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (Consublant) por la cual se señala que recientemente habrían operado con apoyo británico en el Atlántico Sur, `demostrando el alcance global de ambas naciones´”.

“Corresponde recordar que la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur), que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación”, se señaló en el texto difundido este mediodía.

“Our Undersea Forces rely on alliances and partnerships to deter maritime aggression, defend our national interests, and dominate the undersea domain,” said Vice Adm. Daryl Caudle, Commander, Submarine Forces. https://t.co/KTS3IVgEpA

— Commander, Submarine Forces Atlantic (@COMSUBLANT) February 10, 2021