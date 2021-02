Matías Ballini: “El objetivo es uno solo y todos estamos mentalizados”

Con el objetivo de ascender a la Liga Profesional, San Martín de Tucumán sigue sumando refuerzos y esta vez se aseguró los servicios de un ex Atlético Tucumán, Matías Ballini. “Ni bien me llamaron no lo dudé porque el desafío de lograr un ascenso es algo hermoso y yo sé que me voy a encontrar con eso. El objetivo ya lo tienen todos en la cabeza y obviamente no va a ser nada fácil.

Sabemos lo que es la camiseta de San Martín y al que le toque ponérsela obviamente que se tiene que brindar al máximo y romperse el alma para lograr el objetivo grupal que tenemos todos.

No solo somos un plantel de chicos que tienen un objetivo, atrás de todo esto está el cuerpo técnico, la comisión directiva y toda la gente”, declaró el mediocampista en diálogo con El Equipo Nacional.