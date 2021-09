Diario de Radio Nacional 07/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “La industria es el motor del desarrollo”

LRA 1 Buenos Aires – Campaña a través de la línea 147: Denuncian a Larreta y Vidal por uso de datos y malversación de fondos

LT 14 Paraná – Elecciones en pandemia: Recomiendan introducir la solapa dentro del sobre

LU 24 Lago Argentino Asociación Civil Comunicación para la Igualdad: Cómo operan los discursos de odio en nuestra sociedad

LT 12 Paso de los Libres – MARTIN ASCUA, Intendente Paso de los Libres: “La apertura del puente beneficiaría muchísimo al comerciante libreño”

LT 14 Paraná – Piden que aparten a la fiscal: En Concepción suspendieron juicios a represores

LRA 2 Viedma – JUAN CARLOS GONZALEZ: Veteranos de guerra de Malvinas, piden reconocimientos

LRA 1 Buenos Aires – CLAUDIO BERON: Narcos mataron a 5 personas y balearon a un nene de 4 años

LRA 1 Buenos Aires – HECTOR BEJAR: Calificó de “mafias” a la derecha de su país

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: ¿Vamos fazer un golpezinho?

Nacional Folklórica – ELEONORA GOSMAN: “La situación política en Brasil está complicada”

LRA 1 Buenos Aires – DARIO PIGNOTTI: Bolsonaro marcha contra la Corte de Brasil en el Día de la Independencia

LT 14 Paraná – Ante una multitud: Bolsonaro amenazó con suprimir el poder de la Corte Suprema

LRA 6 Mendoza – PATRICIO DE LA BARRA: Manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro

LRA 1 Buenos Aires – DIEGO VIDAL: “Bolsonaro dijo barbaridades y amenazó a los poderes de la República”

LRA 7 Córdoba – EMILIANO ALMADA: Cuatro casos de la variante Delta confirmados y treinta aislados

LRA 27 Catamarca – ALEJANDRO SEVERINI: Recorren los barrios para vacunar contra el COVID

LRA 26 Resistencia – DARIO GOMEZ: Posibilidad y viabilidad de una tercera dosis

LT 14 Paraná – Datos de Vigilancia Epidemiológica: Continúa amesetado el contagio de casos de COVID

LT 14 Paraná – Llegaron 200 mil dosis de CanSino: Serán para poblaciones de difícil acceso

LT 11 Concepción del Uruguay – CARNINA REH: “Insistimos que no abandonen las medidas de autocuidado”

LRA 22 Jujuy – Luego del pedido de los alumnos: La Escuela de Minas volvió a la presencialidad

LRA 1 Buenos Aires – GUSTAVO MASON: “Hay garantías sanitarias para que la población vote con tranquilidad”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO ROUVIER: “Los votantes indecisos rondan el 15%”

LRA 1 Buenos Aires – SHILA VILKER: “En la campaña hay falta de sintonía con las preocupaciones de la sociedad”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Vecinos inspiradores y pueblos

LT 14 Paraná – GUSTAVO BORDET: “Se elige continuar un gobierno que activa producción y empleo”

LRA 42 Gualeguaychú – BRENDA ULMAN: “Los índices de crecimiento económico se van a plasmar en la gente”

LRA 3 Santa Rosa – RICARDO BARALDI: “Las restricciones a las exportaciones eran necesarias”

LRA 6 Mendoza – Muertes por COVID y cargas en el sistema SISA: La justicia avaló el pedido de informe del diputado José Luis Ramón

LRA 26 Resistencia – RODRIGO OCAMPO: “Con el avance de la vacunación mucha gente puede planificar su vida”

LT 14 Paraná – LAURA STRATTA: “La política tiene la obligación de incorporar las demandas sociales

LRA 42 Gualeguaychú – ESTEBAN PIAGGIO: “La gestión local se potencia cuando tiene acompañamiento nacional”

LRA 4 Salta – OCTORINA ZAMORA: “Debe llegar la voz y la presencia indígena al Congreso Nacional”

LRA 3 Santa Rosa – BRENDA WERNICKE: Las personas aisladas o con coronavirus no deben ir a votar

LRA 17 Zapala – CARLOS EGUIA: “Involucrarse en política es la manera de cambiar algo”

LRA 43 Neuquén – PABLO CERVI: “Es importante que en las elecciones se equilibre el congreso”

LRA 53 San Martín de los Andes – OSCAR LABORDE: “El decreto chileno va a traer consecuencias”

LRA 54 Ing. Jacobacci – ALEJANDRO LAURIN: Todo sobre las elecciones para renovar bancas del Concejo Deliberante

LRA 6 Mendoza – PATRICIA GORRI: “No son buenos para la democracia los discursos violentos”

LRA 9 Esquel – Instituto para la producción popular: La alternativa de comprar económico en el sitio web Todos Comen

LRA 21 Santiago del Estero – Supermercados de Capital e Interior: Acuerdo para la implementación de los “Súper precios santiagueños”

LRA 2 Viedma – FERNANDO FUENTES: Reactivación de la economía regional para salir de la crisis

LRA 19 Puerto Iguazú – Abastecimiento soberano: Corredor Mesopotámico para planificar la producción de alimentos

LRA 1 Buenos Aires – Producción automotriz: Brasil flexibiliza licencias de importación

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente recorrió Bicontinentar, empresa de calzado deportivo que reabrió el 1° de mayo de este año luego de haber cerrado durante el Gobierno anterior y enfatizó que “la industria es el motor del desarrollo”.

Alberto Fernández encabezó una recorrida en partido bonaerense de Chivilcoy, donde visitó la empresa Bicontinentar Footwear Technologies, ex Paquetá, líder en la fabricación de calzado deportivo de alta tecnología con capacidad para producir hasta 10 millones de pares de calzado por año.

“Esta es una industria que además emplea muchas mujeres y eso me pone muy contento porque tenemos que mejorar el empleo de las mujeres. Y además estoy muy contento porque la empresa pudo abrir sus puertas nuevamente”, puntualizó Fernández.

“Lo que vivió esta empresa es lo que vivió la industria argentina entre 2016 y 2019, ni más ni menos, una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y privó a los que invertían en la Argentina de seguir haciéndolo”, agregó el Presidente.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Juan Pablo Chiesa se refirió a la denuncia que presentó ante la Justicia Federal contra Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por malversación de fondos públicos y uso de datos privados para hacer propaganda electoral: “Juntos está recavando información y datos a través del call canter de la línea 147, que funciona para consultas y reclamos de temas sanitarios, para ofrecer un café con Vidal o con Santilli”, sostuvo y detalló que el expediente cuenta con “80 ponencias bajo sumario”.

Asimismo, informó que “Horacio Rodríguez Larreta gastó 11.137.000 pesos en mensajes de texto, a un costo de 4, 50 el mensaje, o sea a un número equivalente a toda la población de la capital federal”.

“Están haciendo campaña con plata nuestra y violando la privacidad de la identidad, algo que debe ser investigado”, sostuvo el también precandidato a diputado nacional por CABA y presidente de Aptitud Renovadora.

LT 14 Paraná

Por seguridad, cuidado y cumpliendo con los protocolos sanitarios que se llevan adelante en el marco de la pandemia de coronavirus, recomiendan introducir la solapa dentro del sobre antes de insertarlo en la urna, en las elecciones PASO que se celebrarán este domingo 12 de septiembre. La recomendación surgió tras un audio que se viralizó, donde manifestaban que se anularían los votos donde el sobre este sellado con saliva.

Las autoridades de la Secretaría Electoral, afirmaron que no se anularán los sobres que se encuentren pegados con saliva y recomiendan introducir la solapa del mismo sin necesidad de pegarlo.

LU 24 Lago Argentino

La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad realizó una investigación sobre los discursos de odio en la que se analizaron cuentas de Twitter de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay con el objetivo de detectar acciones estigmatizantes y discriminatorias, cuya violencia termina por acallar voces y debilitar el ejercicio del derecho de libertad de expresión.

Para saber más del resultado y cómo operan los discursos de odio en nuestra sociedad, dialogamos con Sandra Chaher, comunicadora feminista y presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.

“Esta es una investigación que hicimos el año pasado con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, con el análisis de Twitter de 12 cuentas feministas y de 12 cuentas de grupos que levantan la agenda anti-género de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. En ese momento estábamos muy preocupadas por este tema, porque veíamos que había mucho ataque creciente en redes sociales. Y eso que hasta ese momento todavía no se habían retirado de Twitter ni Ada Colau, ni Ofelia Fernández. Pero vemos cómo se siguen retirando muchas mujeres de las redes y en especial de Twitter por la violencia que reciben”, afirmó la investigadora.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, comentó sobre la posible apertura del Puente Internacional Agustín P. Justo-Getúlio Varga, diciendo que “tiene un rol muy preponderante para Paso de los Libres tener tanto tiempo cerrado el Puente Internacional, teniendo en cuenta el valor del real que está muy caro. Le convendría muchísimo a la ciudad la apertura de la frontera”.

LT 14 Paraná

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay decidió suspender las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que debían comenzar ayer, lunes 6 de septiembre, en esa ciudad por los hechos ocurridos durante la ´Noche del Mimeógrafo´.

Al respecto, Roque Minatta, víctima del terrorismo de Estado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, dijo que “esto es una aberración jurídica total”. Tras esto, se solicitará que se aparte a la fiscal general, María de los Milagros Squivo.

LRA 2 Viedma

Soldados continentales de la región se hicieron presentes en la Legislatura de Río Negro para presentar su reclamo de reconocimiento y la posibilidad de contar con una obra social y pensión honorifica. “No fuimos a la isla, pero estábamos al pie del cañón”, aseguró González.

LRA 1 Buenos Aires

Además de asesinar a Carlos Argüelles, testigo protegido de la causa del presunto líder narco Esteban Alvarado, hubo otras cuatro muertes y balearon a un nene de 4 años

El chico permanece internado, luego de que un hombre a bordo de una moto disparó contra el frente de su casa en la zona noroeste de Rosario, Santa Fe.

“El panorama es desolador”, dijo el periodista Claudio Berón en referencia al caso del menor y agregó que “la sociedad está como anestesiada”.

En cuanto al caso de Argüelles, reveló que fue la tercera vez que lo balearon y explicó que él había rechazado la custodia porque Alvarado “tenía tres topos trabajando en la fiscalía, entonces no confiaba en quienes lo cuidaban”.

LRA 1 Buenos Aires

Además de asesinar a Carlos Argüelles, testigo protegido de la causa del presunto líder narco Esteban Alvarado, hubo otras cuatro muertes y balearon a un nene de 4 años. El chico permanece internado, luego de que un hombre a bordo de una moto disparó contra el frente de su casa en la zona noroeste de Rosario, Santa Fe.

“El panorama es desolador”, dijo el periodista Claudio Berón en referencia al caso del menor y agregó que “la sociedad está como anestesiada”.

LRA 1 Buenos Aires

El excanciller del gobierno de Pedro Castillo, que antes de cumplir las tres semanas en el cargo tuvo que reununciar por las presiones de la derecha, habló tras su salida.

“Fueron determinantes las presiones de las derecha de Perú. Son mafias que están en cuestiones ilegales. Esos grupos ejercen el poder desde 1990. El sorprendente triunfo de Pedro Castillo rompió esta situación pero ellos quieren sacarlo de la presidencia. Yo lo sigo apoyando porque es lo mejor que le pudo pasar al país”, destacó Héctor Béjar

“Se realizaron de forma sistemática ataques que se centraron en mí, por eso obligaron al Gobierno a pedir mi renuncia”, aseguró.

El sociólogo aclaró que no renunció por voluntad propia sino por pedido del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, lo que añade más elementos a la tensión política.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo analizó el momento político que atraviesa su país, en el marco de la movilización convocada por el presidente Jair Bolsonaro contra las instituciones de la democracia: “No tuvo la convocatoria que esperaba” y “radicaliza su discurso” debido a que “se encuentra cada vez más aislado”. Asimismo, señaló la “dramática” situación social que atraviesa el pueblo brasileño y lamentó que aún resta transitar hasta octubre del próximo año para celebrar las elecciones.

LRA 1 Buenos Aires

Las intenciones de la movilización convocada por el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, su amenaza al régimen democrático en el día de un nuevo aniversario de la independencia del país vecino, otros golpes, otras expresiones de la ultra derecha y los riesgos institucionales que acarrean; bajo el análisis de Mario. “Brasil en estas circunstancias, es un peligro para la región”.

Nacional Folklórica

La periodista habló sobre la situación en Brasil, a partir de la convocatoria del presidente Jair Bolsonaro, en el aniversario del Día de la Independencia de Brasil: “No creo que haga un discurso en público, sí encabezará una marcha en la Avenida Paulista, en el medio de una situación muy complicada, donde no se descartan encontronazos espontáneos con fuerzas de la oposición, que realizarán su propia marcha no muy lejos de allí”.

Sobre la base social que sustenta a Bolsonaro, la sitúa “en el brasileño medio, por ejemplo un taxista, u otras personas con una pequeña propiedad, adquirida con muchas dificultades”

“El sector medio de profesionales se ha desgajado del bolsonarismo, por diversos motivos, pero son los mismos que marcharon en 2014, 2015 contra Dilma Rousseff y Lula Da Silva, que se están incorporando a un movimiento llamado Movimiento Brasil Libre, y que lo mismo que el Partido Nacional, opositores de derecha, esperan encontrar una figura que represente una tercera vía que le cierre oportunidades a Lula Da Silva”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Brasil acusó a los jueces del Supremo Tribunal Federal de haber violado la Constitución al iniciar procesos en su contra. Desde el país vecino, el corresponsal de Página 12, contó que “en la caravana oficial se progresó sobre las medidas anunciadas: presionar y amenazar con invadir el palacio de dicho organismo e insinuar el deseo de dar un golpe de Estado”.

“Los actos indicarán si Jair Bolsonaro tiene, además del respaldo de los militares, un peso fuerte en la opinión pública”, adelantó Darío Pignotti y agregó que desde el oficialismo “están midiendo fuerzas y avanzando sobre las últimas vallas que le quedan a la democracia como resistencia”.

Antes de los actos, Bolsonaro dijo que será vocero del pueblo y “no rehén de la Corte”.

LT 14 Paraná

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con lanzar acciones contra el Supremo Tribunal Federal (STF) en caso de que el jefe de la Corte Suprema no haga nada contra el magistrado Alexandre de Moraes, quien abrió una causa contra bolsonaristas y otros ultraderechistas por atentar contra la democracia. “El que actúe fuera de la ley que se encuadre o se prepare para irse”, dijo el presidente en un acto en Brasilia, y luego advirtió que si el titular del máximo tribunal judicial “no pone en caja a uno de los jueces”, la Corte “puede sufrir aquello que no queremos que ocurra”.

LRA 6 Mendoza

El periodista argentino radicado en Brasil, Patricio de la Barra, contó detalles de las manifestaciones que se realizaron en Brasil en una jornada sumamente importante para el país ya que se conmemoró la proclamación de su independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822.

LRA 1 Buenos Aires

Bolsonaro, encabezó, cuando se celebra el Día de la Independencia, una manifestación convocada en defensa de la “libertad”. El presidente de Brasil arremetió contra el máximo tribunal del país, que abrió una investigación en su contra sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia.

“Sentimos un poco de vergüenza ajena, el acto movilizó a muchos empresarios y gente de poder pero fueron muchos menos de los que pensaban”, dijo Diego Vidal, periodista argentino en Brasil.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El secretario de Gobierno de la ciudad de Ballesteros, Emiliano Almada, confirmo que se confirmaron cuatro casos de la variante Delta en esa localidad y que hay treinta personas aisladas derivadas de estos contagios. Luego, Almada explicó que todos los test antígenos que se han realizado a los aislados han dado negativo, y están a la espera de los resultados del test de PCR.

“Tres de los contagiados casi no tienen síntomas, y una persona tiene dolores leves de garganta y cabeza”, explicó Almada, quien agregó que se trata de tres personas jóvenes y una mujer de 88 años, y que todos los referidos habían sido inmunizados.

LRA 27 Catamarca

“Ya lo estamos implementando con muy buena respuesta de la gente. Hay muchas personas, que más allá de que hay una amplia difusión, por distintas razones no pudo acceder a la vacuna. Entonces estamos haciendo esta tarea de búsqueda en los barrios para ir completando no solo el tema del COVID sino todo el calendario de vacunación”, expresó el doctor Alejandro Severini, Secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud.

LRA 26 Resistencia

“La necesidad de su aplicación es una pregunta que se efectúa en distintas partes del mundo cuando ya está comprobada la eficacia de todas las vacunas existentes. Ahora se plantea la posibilidad de que sea necesaria una tercera dosis y muchos gobiernos están planificando las acciones ante el avance de una tercera ola. Los organismos de control difieren en su opinión y en la Argentina, los Estados Unidos y Europa se afirma que debe estudiarse esa posibilidad, mientras que la Organización Mundial de la Salud opina que primero es necesario inmunizar a la mayoría de la población”, afirmó el doctor Darío Gómez.

LT 14 Paraná

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos confirmó que este martes se registraron 66 nuevos casos de coronavirus. De ese modo son 136.031 los positivos confirmados en la provincia, y según el reporte del Ministerio de Salud 12 departamentos sumaron casos en esta jornada.

LT 14 Paraná

Se trata de vacunas que requieren de una sola dosis, lo que permitirá inmunizar a personas en situación de calle, migrantes y refugiados. Con este nuevo cargamento ya son 57.407.120 las unidades que recibió Argentina y el arribo se sumó a los 1.736.000 sueros de Sinopharm que llegaron el sábado anterior desde Beijing, en el vuelo LH8264 de la línea aérea Lufthansa Cargo.

LT 11 Concepción del Uruguay

La funcionaria dijo que “el trabajo sigue siendo intenso en cada lugar y en los Centros de Atención Primaria se ha modificado el tipo de atención, el cual está fundamentalmente enfocado en las enfermedades crónicas no transmisibles. Mientras tanto, el trabajo de los vacunatorios es muy intenso para cumplir con la vacunación del órgano rector”.

LRA 22 Jujuy

La semana pasada los alumnos mantuvieron una reunión con los directivos del establecimiento en donde manifestaron su malestar por la falta de presencialidad en las aulas y luego las autoridades de la Escuela de Minas presentaron un protocolo para comenzar a brindarles clases a los chicos de la misma forma que se hacía antes de la cuarentena.

El Director del Establecimiento, el cual depende de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), Ricardo Sueiro, dijo que, “el retorno a las actividades áulicas se desarrollará en el marco de los protocolos establecidos por resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad y de las indicaciones y normas que establece el Equipo de Habitabilidad Segura de la UNJU de manera particular y específica para nuestra institución”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Dr. Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, dio precisiones sobre el Protocolo Sanitario de Prevención Covid-19 que se establecerá el domingo 12 de septiembre para el desarrollo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, PASO.

Señaló que dicho protocolo “tiene más de un mes de vigencia y fue elaborado de manera conjunta por los jueces de la Cámara, los 24 jueces federales con competencia electoral de cada distrito, el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior de la Nación”.

Explicó que, ese trabajo, contempla “garantías sanitarias para que la población pueda emitir su derecho de sufragio con la mayor de la tranquilidad al igual que las autoridades de mesa, poder cumplir su labor” con las mismas certezas de seguridad.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político dio su mirada sobre el actual contexto electoral de cara a las elecciones PASO que se celebrarán el próximo 12 de septiembre y expresó que “hay dificultad para establecer las tendencias”, ya que según explicó “no se sabe la cantidad de ausentes que habrá debido a varios factores, como la pandemia”. No obstante, Rouvier dijo que “la tendencia nacional más dominante sigue siendo la del Frente de Todos” y precisó: “Hasta hace pocos días, los indecisos rondaban el 15%”.

LRA 1 Buenos Aires

Vilker dio su mirada sobre el actual contexto electoral de cara a las elecciones PASO que se celebrarán el próximo domingo 12 de septiembre y afirmó que “hay una campaña bastante chata y sin ideas”. “Hay una falta de sintonía con las principales preocupaciones de la sociedad, porque por ejemplo la economía está ausente en el debate de esta campaña”, dijo Vilker.

La directora de la consultora Trespuntozero señaló además que “hay una memoria fuerte sobre la gestión de Macri que le juega en contra”.

Por otro lado, Shila Vilker reflexionó sobre la comunicación de la gestión del Gobierno y dijo que “todo lo que no fue gestión de la pandemia quedó quedando como opacado”.

En tanto, dijo que los partidos más de derecha “están canalizando un voto bronca y antigrieta”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el accionar de los gobiernos de derecha de la región, como el de Brasil de Jair Bolsonaro, en el manejo de la pandemia y en el desprecio hacia la democracia y sus instituciones.

Advirtió que, por un lado, se dispone la suspensión del partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022 por supuesta violación de la cuarentena de cuatro jugadores argentinos pero, por el otro, el país registra 600 mil muertes por coronavirus, por la subestimación que hizo de la pandemia.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hizo un balance de la campaña electoral para las elecciones PASO del próximo domingo y anticipó cómo será el cierre de campaña del Frente de Todos, el cual se realizará este jueves en Paraná a las 16 horas y al aire libre en la sede del Club Paraná. “Marcha muy bien, habrá un público joven y se podrá seguir por las redes sociales, en el marco de una campaña completamente atípica”, dijo el mandatario provincial, y luego indicó que se retrasó “todo lo posible” el salir a hacer campaña ante la pandemia que “merece respeto y responsabilidades de los que estamos al frente de las decisiones”.

LRA 42 Gualeguaychú

Brenda Ulman, subsecretaria de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social en Entre Ríos y candidata a diputada nacional por la provincia en cuarto lugar, expresó que “estamos reconstruyendo la Argentina que queremos y estos índices de crecimiento económico de los últimos días se van a plasmar en el bolsillo de la gente”.

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, dijo que el cierre parcial de las exportaciones a la carne que dispuso el Gobierno nacional “era necesario”, y luego añadió que “el rechazo al cierre de exportaciones es de un sector. Se entiende que es una medida que había que tomarla. Desde el cierre de las exportaciones a la fecha pasaron un poco más de dos meses y el precio de la carne se estabilizó para equilibrar la cadena de exportación”.

LRA 6 Mendoza

El diputado nacional José Luis Ramón se expresó sobre el fallo de la justicia de Mendoza después de acudir a la misma para que le ordenará al ministerio de Salud informar cómo es el registro de los muertos por COVID-19.

Según indicó Ramón “hubo ocultamiento de datos por parte del gobierno provincial y eso les permitió realizar aperturas que no correspondían”, recordando que existen 24 pedidos de informes sobre este tema y diciendo posteriormente que “la obligación es cargar los datos día por día. Esa es la realidad”.

LRA 26 Resistencia

“Este último tramo de la campaña lo hacemos para sostener el calor, la mística y la esperanza, especialmente con las juventudes en toda la provincia, y específicamente en Resistencia y el área metropolitana. En las caminatas que realizamos encontramos que el interés de la gente fue creciendo, y hay que destacar que con el avance de la vacunación pudo comenzar a planificar su vida y le devolvió la esperanza. La nuestra es una propuesta renovadora en cuanto a candidatos, creo que mejoró el humor social y vemos con optimismo las elecciones del 12 de septiembre”, expresó Rodrigo Ocampo, precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos Chaco.

LT 14 Paraná

Stratta encabezó el encuentro denominado ´Mujeres Protagonistas´, el cual se desarrolló el sábado anterior en Paraná. “En el marco de la actividad, nos dimos el espacio para escuchar y dialogar, un ida y vuelta en un contexto de pandemia que ha sido muy difícil, pero en el que hay un Estado que cuida y busca construir hacia adelante con una perspectiva de país que nos incluya a todos”, dijo Stratta, y luego agregó que “la política tiene la obligación de incorporar las demandas de la sociedad”.

LRA 42 Gualeguaychú

Enrique Cresto, candidato a Diputado por el Frente de Todos entrerriano, recorrió Gualeguaychú, donde mantuvo un encuentro con cooperativistas y distintos actores de la economía social. En tanto, Esteban Piaggio, intendente de Gualeguaychú, indicó que “el modelo de trabajo cooperativista es un modelo económico alternativo y virtuoso para nuestros vecinos”.

LRA 4 Salta

La precandidata por Salta tiene un camino de larga lucha por los derechos de las comunidades originarias. “Es el momento que los pueblos indígenas sean protagonistas en el Congreso de la Nación y se cree un Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Originarias”, señaló la primera medica indígena Wichí.

LRA 3 Santa Rosa

Wernicke pidió a los y las votantes que chequeen la escuela donde deben ir a emitir el voto y confirmó que las personas aisladas, contagiadas con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad no deben ir a votar a las PASO del próximo domingo 12 de septiembre.

LRA 17 Zapala

El precandidato presentará un proyecto denominado “Mi primer trabajo” para los jóvenes que se presentan a una tarea laboral y les exijan experiencia. A esta iniciativa se suma la Ley Aigo, la regularización de los planes sociales, el turismo con impuesto cero y el apoyo a las pymes.

LRA 43 Neuquén

El precandidato se refirió a sus expectativas en las próximas elecciones PASO. “Vengo de la actividad privada, hace un tiempo he incursionado en política, y ahora encarando esta candidatura en una lista de unidad entra la UCR, NCN y el PRO”, señaló Cervi.

LRA 53 San Martín de los Andes

Luego de que el presidente chileno, Sebastián Piñera, firmara un decreto que establece una nueva demarcación de los límites marítimos chilenos, el gobierno argentino le envió una carta donde expresa su preocupación por los cambios que intenta establecer el país trasandino a la plataforma marítima argentina que fue aprobada por Naciones Unidas y el Congreso Nacional de nuestro país.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El funcionario brindó detalles de cómo prevén llevar adelante las elecciones en Ingeniero Jacobacci. Adelantó que se está diagramando un protocolo sanitario y que la junta observará las elecciones nacionales para tomar los aciertos y evitar los errores.

LRA 6 Mendoza

La doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, Patricia Gorri, analizó el escenario político en el contexto electoral, los discursos y los mensajes utilizados por los candidatos en la campaña previa a las PASO 2021.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El Ingeniero Química, Enrique Martínez, en conversación con “Trabajo de Hormiga” De Radio Nacional Esquel, es el responsable del Instituto Para la Producción Popular, y se refirió a la conformación de la asociación civil para vincular productores pequeños con los consumidores. Martínez hablo del portal que crearon para este fin “Todos Comen”. Se trata de un portal de ventas que ofrece alimentos que no necesitan cadena de frío, producidos por empresas pequeñas o medianas, cooperativas o familiares, de todo el país, que normalmente no están presentes en las góndolas de los hipermercados, porque los esquemas económicos y financieros de la comercialización no les resultan nada ventajosos. Es un proyecto que comenzó en diciembre 2020 con una distribución acotada a CABA. Han conseguido articular con una empresa de logística de alcance nacional la distribución puerta a puerta de Tod@s Comen.

LRA 21 Santiago del Estero

El Gobierno de la Provincia, representado por el ministro de Economía, CPN. Atilio Chara, y la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, por la Ing. Alejandra Rafael, firmaron el acuerdo que contiene un listado de productos que se pondrán a la venta en supermercados tanto de Capital como del interior de la Provincia.

Al respecto esto expresó Pablo Velozo, integrante de la Cámara de comercio e industria.

LRA 2 Viedma

El delegado regional del ministerio de Trabajo de Nación, Fernando Fuentes, brindó un completo informe sobre los programas de ayuda a emprendedores, cooperativas y asociaciones que están en marcha y que tienen por objetivo reactivar la economía.

LRA 19 Puerto Iguazú

Se inauguró el Corredor Mesopotámico de Abastecimiento Soberano de Alimentos organizado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Juan Pablo Della Villa explicó el objetivo de la ruta.

En diálogo con nacional Iguazú, aseguró que “vamos a traer la yerba de Misiones pero en el camino ir abastecimiento distintas localidades de la ruta 14”.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) brasileña, dependiente del Ministerio de Economía, informó que las importaciones de automóviles y sus partes, que están sujetas a contingentes arancelarios negociados en tratados comerciales, pasan a estar exentas del requisito de licencias de importación.

La eliminación del requisito abarca a todas las compras externas comprendidas en el 44° protocolo adicional del acuerdo de complementación económica 14 (ACE 14, el que mantiene Brasil con la Argentina); del 1° protocolo adicional del ACE 74 (con Paraguay), y el 76° protocolo adicional del ACE 2 (con Uruguay).

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Rosh Hashaná es la festividad que celebra el año nuevo judío y comenzó con la aparición de la primera estrella del lunes 6 de septiembre hasta la tarde del miércoles, día de su finalización. La presidenta de la Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville explicó en qué consiste la celebración y destacó que pese al actual contexto de pandemia “hubo bastante gente que asistió a la sinagoga”. “Este año estamos pidiendo paz, salud y trabajo”, señaló Blumenthal.

LRA 30 Bariloche

El concejal de Bariloche se refirió a la necesidad de una mejora en las conexiones. “Bariloche está dentro de las ciudades más pobladas de la Patagonia sin embargo, la conectividad sigue siendo mala”, señaló Chamatrópulos.

LRA 21 Santiago del Estero

El comisionado municipal de La Cañada, a cargo de Nilda Moyano, celebró la inminente construcción del nuevo hospital zonal a partir del llamado a licitación impulsado por el gobierno de Santiago del Estero. La comisionada brindo detalles de diferentes obras que se llevan a cabo en esa localidad.

LT 14 Paraná

En las puertas de un nuevo año judío, el Rosh Hashaná inició con la aparición de la primera estrella de la tarde del lunes 6 de septiembre. Al respecto, Pablo Soskin, presidente de la Asociación Israelita Paraná, contó que se desarrollarán diferentes actividades con protocolos en el marco de la pandemia, y luego indicó que “el deseo más importante es salud para toda la gente de nuestro país”.

LT 14 Paraná

En el marco del Plan de Abastecimiento Soberano Nacional y con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) se inauguró el corredor mesopotámico, con el cual se busca abastecer de alimentos cooperativos, frutas y verduras agroecológicas a localidades de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Así lo explicó, Juan Pablo Della Villa, secretario Nacional de Comercialización de la UTT.

LRA 27 Catamarca

La delegación en Catamarca del INADI organizó en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación una mesa de dialogo con referentes, legisladoras, funcionarios y funcionarias con la finalidad de construir una agenda en conjunto para la implementación de diferentes políticas públicas que lleva adelante el organismo.

En el marco de su visita a la provincia, la reunión fue encabezada por Federico Pita, director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina del INADI.

LT 14 Paraná

Desde la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos se anticipó que el nivel del río Paraná permanecerá muy bajo hasta fin de año. “El leve repunte actual de las aguas es debido a un problema en la generación eléctrica de Brasil y debieron recurrir a la energía hidroeléctrica, hecho que implica una liberación de agua y que marca el repunte del nivel que hubo en últimos días”, explicó Cristian Gietz, director de Hidráulica.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Delegado del Comité contra la Trata en Entre Ríos, Alejandro Basiliquioti, se refirió al allanamiento realizado el 1° de septiembre anterior en un campo llamado ´La Negrita´, ubicado en Concordia, en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral.

Las víctimas, todas oriundas de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres, en tanto el lugar no contaba con baños, espacios para higienizarse, energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios.

LRA 25 Tartagal

Cada 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne, un trastorno progresivo que hace que los músculos se debiliten. En la ciudad de Tartagal, hay dos casos de niños diagnosticados con Duchenne, quienes no cuentan con los especialistas necesarios.

LRA 5 Rosario

Organizaciones ambientalistas recurrieron al Concejo Municipal de Rosario para reclamar un pedido de informes sobre la situación del empresario Enzo Mariani, acusado de explotar ilegalmente tierras en las islas, y por la quema de pastizales.

Laborales | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

Nuevamente los representantes de las escuelas públicas de gestión privada del Chubut se reunieron con autoridades del Gobierno Provincial para reclamar la equiparación relacionada a los bonos que se les abona a los docentes de las escuelas públicas en concepto de conectividad y los tres pagos de 5 mil pesos, cuya primera cuota ya se hizo efectiva.

Al respecto, Dario Dodig, el secretario de Acción Social del SADOP, se refirió al acuerdo y recordó que son los docentes privados los que se encuentran en peores condiciones en la provincia.

LRA 14 Santa Fe

El concejal integrante del Movimiento Evita, una de las organizaciones que participó del relevamiento e informe del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), dialogó con “Nacionalmente” sobre los resultados obtenidos hasta acá.

En ese marco, el actual concejal rosarino y primer candidato a diputado nacional en la lista de Agustín Rossi y Alejandra Rodenas del Frente de Todos, consideró que “en primer lugar es una mirada sobre la economía popular, una categoría que intenta incluir a personas que construyeron su propio trabajo”.

Entre los rubros en el que más se inscribieron, se encuentran “servicios personales y otros oficios 32%, servicios socio comunitarios casi 30%, comercio popular y trabajo en el espacio público el 12%”.

LRA 24 Río Grande

Este 7 de septiembre se celebra el “Día del Trabajador Metalúrgico”. El secretario general de la UOM Río Grande se refirió a la situación de la producción en las distintas fábricas de la ciudad en tiempos de pandemia.

Géneros | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Daniela Andrade, quien encabeza la lista conformada por el Frente de Mujeres Justicialistas de Chubut, manifestó que “es muy importante esto de encabezar la lista porque siempre las compañeras trans estuvimos de relleno, siempre estuvimos acompañando las listas pero nunca tuvimos la oportunidad ninguna de nosotras de llegar a la Cámara de Diputados”.

LRA 52 Chos Malal

En el Día Provincial de la Lucha contra Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres, la referente de Mujeres Matria Latinoamericana (Mumalá) Neuquén, se refirió a la organización del espacio. “Es necesario el trabajo interdisciplinario para la atención de mujeres violentadas”, expresó Aroca.

LRA 29 San Luis

A 85 días de desaparición de Guadalupe, su mamá, no pierde la esperanza de que pronto encuentren a la niña y pueda usar su ropa de egresados del jardín.

LRA 23 San Juan

La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) y la Asociación de Mujeres por un Parto Respetado impulsan en San Juan las Jornadas donde se abordará el Parto Respetado con el objeto de brindar herramientas para favorecer la toma de decisiones con libertad y autonomía.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Figura icónica de la música tropical y de la cumbia y referencia de la pelea de las mujeres por ganarse un lugar en una escena dominada por los varones, Gilda pasó de la popularidad a la inmortalidad a los 35 años, cuando el 7 de septiembre de 1996 murió en un accidente junto a su hija, su madre y tres músicos. Su amiga y ahijada Jéssica Parra recordó a la cantante y expresó: “Gilda era súper cálida, humilde y sencilla, con una voz única”.

“Hay muchos admiradores y fanáticos que le continúan riendo homenaje”, señaló Parra. En ese marco, dijo que “muchas de las letras de Gilda eran sobre vivencias propias” y expresó: “La palabra que Gilda transmitía a otras mujeres era la empatía, muchas se sentían identificadas con su música”.

LRA 14 Santa Fe

A 25 años del fallecimiento de Gilda, Paula Condrac, abogada feminista, contó su experiencia, promesa y milagro como respuesta a una cuestión de salud relacionada con su bebé recién nacido.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón conversó en Pan casero con Darío Mastrosimone, quien comentó su conversión de contador público en artista plástico: “Resido a 10 kilómetros de San Martín de los Andes frente a casa tengo el Cerro Chapelco, vivo rodeado de lagos, ríos y bosques, zona de gran contraste en sus paisajes con el cambio de las estaciones. En mi vida como contador vivía angustiado y algo alejado de la familia, un terapeuta me aconsejó volver a mis valores de la adolescencia, y volví a pintar, reconozco una gran influencia de los maestros impresionistas y posimpresionistas, algo de Van Gogh vas a encontrar”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Policía brasileña abrió una investigación contra los cuatro futbolistas que infringieron el protocolo sanitario del país, un hecho que derivó el domingo en la suspensión del superclásico con Argentina por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. “Abrimos la instauración de un proceso para indagar el posible crimen de falsedad ideológica”, dijo la Policía Federal do Brasil.

Los futbolistas implicados “ya fueron notificados al dejar el país, lo que es un procedimiento estándar, y formalmente escuchados en sus declaraciones”, anunció la fuente.

La investigación también busca establecer si hubo “infracción administrativa” y será conducida por la Comisaría del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, que opera para Sao Paulo y por donde ingresaron al país el portero Emiliano Martínez, el centrocampista Emiliano Buendía, el defensor Cristian Romero y el mediocentro Giovani Lo Celso. Martínez y Buendía militan en el Aston Villa, y Romero y Lo Celso en el Tottenham.

LRA 1 Buenos Aires

Vélez Sarsfield sumó esta noche su tercera victoria en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) al golear por 4 a 0 como local a Unión, de Santa Fe en el cierre de la fecha 10.

Los goles del Fortín fueron todos en la segunda parte luego de una primera etapa en donde el equipo de Pellegrino fue amplio dominador del juego y las acciones de peligro. Los tantos los marcaron Luca Orellano a los 8 minutos, Juan Martín Lucero a los 10, Lucas Janson a los 30 y Ricardo Centurión a los 40 del complemento.

Desde la llegada de Christian Bassedas algo cambió en el ánimo del plantel velezano. Fue un golpe efecto el arribo del actual director deportivo para que se sucedieran y se encadenaran buenos resultados y grandes actuaciones. No solo obtuvo 10 de los últimos 12 puntos sino que se destaparon sus atacantes y la cantidad de goles se acrecentó al por mayor. 5 a 1 vs Lanús; 1 a 1 vs Huracán; 3 a 0 a Godoy Cruz y el 4 a 0 ante Unión. Los mismos jugadores y el mismo entrenador que antes no podían lograr triunfos y sobre todo estuvieron 7 fechas sin marcar tantos, hoy se encuentran con otra realidad.

LRA 1 Buenos Aires

El Intocable, campeón mundial welter junior y uno de los pugilistas más prestigiosos de la Argentina, murió el 7 de septiembre de 2005.

Nacido en la ciudad mendocina de Tunuyán el 2 de septiembre de 1939, Locche se transformó en un ícono del boxeo argentino por su forma de pelear, que atraía a muchísimos espectadores a sus presentaciones.

Humor | Volver al inicio

Curiosidades de la política

Los datos de color de la campaña electoral, surgen a medida que avanza. Una de las cosas más curiosas, fue cuando la multi colorida “Satilleta” (La combi de Diego Santilli), se quedó y no arrancaba. Desde la gobernación de la Provincia de Buenos Aires le ofrecieron mandarle un CLIO para que la remolque, pero Santilli se negó!!!

Tambien hubo fuego cruzado por los cambios de domicilio, los que eran de CABA y se postulaban en Provincia y viceversa. Desde este espacio le propusimos al candidato, que transforme la Combi en una casa rodante y de esa forma solucionaría el problema de los cambios de domicilio. Las elecciones, como dijo Mostaza: PASO A PASO !!

Chocolate por la noticia