La alternativa de comprar económico en el sitio web Todos Comen

El Ingeniero Química, Enrique Martínez, en conversación con “Trabajo de Hormiga” De Radio Nacional Esquel, es el responsable del Instituto Para la Producción Popular, y se refirió a la conformación de la asociación civil para vincular productores pequeños con los consumidores. Martínez hablo del portal que crearon para este fin “Todos Comen”. Se trata de un portal de ventas que ofrece alimentos que no necesitan cadena de frío, producidos por empresas pequeñas o medianas, cooperativas o familiares, de todo el país, que normalmente no están presentes en las góndolas de los hipermercados, porque los esquemas económicos y financieros de la comercialización no les resultan nada ventajosos. Es un proyecto que comenzó en diciembre 2020 con una distribución acotada a CABA. Han conseguido articular con una empresa de logística de alcance nacional la distribución puerta a puerta de Tod@s Comen.

