Diario de Radio Nacional 05/03/2021

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente aseguró que su función es “poner armonía en la diversidad” y lo comparó con el rol del director de orquestas, al tiempo que ponderó que estén todos los sectores reunidos y representados para “buscar cuál es el mejor camino”, en el marco del flamante Consejo Económico y Social que hoy tiene su primera jornada en Parque Norte.

El Mandatario afirmó que “el secreto para fortalecerse es hacerlo todos juntos” y que “unirnos es tomar dimensión del otro, y construir juntos”.

En ese sentido llamó a “que no nos pierdan las discusiones innecesarias”: “Nos merecemos vivir en un país que respeta a las instituciones, que respete la pluralidad democrática y que entiende que nadie se salva solo”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistieron al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó para controlar la campaña de vacunación. Alberto Fernández sostuvo que “nadie quiere más” que él “la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre”, pero agregó: “No me pidan ser cómplice de la crueldad de lo que han hecho”.

Con respecto a los rechazos de la oposición sobre las dosis, el mandatario aseguró: “Lo único que hicieron fue darle miedo a la gente porque creían que les dábamos veneno”.

“Axel fue el primero que se vacunó para inspirar confianza, todos lo hicimos después con la autorización para los mayores de 60 y, no me pregunten cómo, terminamos en una lista de vacunas vip”.

LRA 1 Buenos Aires

El anuncio del gobierno de Formosa de que la ciudad capital regresará a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatario (ASPO) por la aparición de nuevos casos de Covid-19 dio a lugar a protestas en los alrededores de la casa de Gobierno provincial convocada por personas influyentes en las redes sociales, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías, que respondieron con gases y balas de goma.

La manifestación comenzó con la convocatoria de comerciantes en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán a volver a la fase 1, y al poco tiempo derivó en choques entre quienes protestaban y la policía.

Alrededor de las 11, el enfrentamiento se dio en los alrededores de la Casa de Gobierno, ubicada entre las calles Belgrano y José María Uriburu, ante el intento de un grupo manifestantes de ingresar por la fuerza al edificio, acción a la que la policía respondió con balas de goma y gases, según reportaron medios periodísticos locales.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Parque Norte, el dirigente sindical destacó la utilidad del Consejo Económico y Social para “discutir y consensuar las políticas para el desarrollo del país”.

En otro orden, Daer, quien pertenece a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA), se refirió a la importancia de la vacunación de los trabajadores de la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y señaló que la necesidad de su inmediata inoculación es algo que “nunca debió haber puesto en discusión”.

LRA 1 Buenos Aires

De regreso de Corrientes, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, expresó la necesidad de repensar las políticas públicas con una mirada federal, para atender la realidad de cada provincia. Además, se refirió al cruce que mantuvo con el diputado Fernando Iglesias, quien afirmó que “es más difícil discutir (con ella) porque es mujer, es linda”, e instó a elevar el nivel de discusión para poner a la Argentina de pie.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la visita del Presidente, como parte del monitoreo del plan de vacunación en el municipio de Ituzaingó, el intendente Alberto Descalzo, afirmó que “estamos en el camino de vacunar a todos, adultos mayores, docentes y profesionales de la salud, para volver a ser el motor que genere trabajo en la Argentina”.

LRA 12 Santo Tomé

Ramos Padilla analizó el alegato por la causa dólar futuro y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner “desnudó una realidad que todos sabían y ocultaban”.

Luego, Ramos Padilla afirmó que “el Poder Judicial necesita una reforma para empezar a ser creíble, y ha llegado al total de la pudrición. La Corte ha cometido muchos delitos, es una Corte de delincuentes, porque son encubridores de todo lo que ocurrió en los últimos cuatro años y no respetan la Constitución”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Ciencias Jurídicas Pablo Cabral se refirió a la exposición que hizo ayer la vicepresidenta Cristina Fernández en la audiencia por la causa “dólar futuro” y señaló que “más allá que la ex presidenta no pidió el sobreseimiento, lógicamente va a terminar en una absolución porque no hay delito”. En “Radio país”, sostuvo que “el lawfare es un fenómeno que se está dando en Latinoamérica” y consideró que frente esto “la solución debe ser política e institucional”. En ese marco, dijo que “cuando Cristina Fernández le habló ayer a los jueces, le habló en realidad a un poder político que no se reconoce como tal”.

LRA 6 Mendoza

Wischñevsky analizó los alegatos de Cristina Fernández en la causa dólar futuro y el momento histórico del Poder Judicial, caracterizado por el lawfare y las causas armadas.

“Cuando algún historiador del futuro revise este momento de la historia el Poder Judicial será insoslayable en muchas de sus aristas, pero la causa dólar fututo es la más absurda de todas”, señaló el historiador, y agregó que “el alegato de Cristina Fernández fue aprovechado para demostrar quiénes fueron los verdaderos beneficiados con esta causa y con la devaluación”.

LRA 1 Buenos Aires

En el día de su cumpleaños, Dady dialogó con el equipo de Ahí vamos y contó cómo fueron sus mejores celebraciones: “De acuerdo a cómo uno esté con la vida, los cumpleaños pegan de una manera distinta”, reflexionó. Entre chistes y risas, además recordó algunas anécdotas que vivió junto a Carlos Ulanovsky.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia dispuso que la ciudad de Formosa volviera a Fase 1 luego de que se detectaran 23 casos en la provincia, de los cuales 17 corresponden a la capital. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Formosa Javier Ruiz señaló que, previo a la medida, los ciudadanos realizaban sus actividades de “manera normal” e hizo hincapié en los descuidos de la población. “Ahora el gobierno busca cortar con esa situación, teniendo en cuenta que es el distrito más poblado de la provincia, con unos 250 mil habitantes”, explicó.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, visitaron la Escuela de Policía de Paraná, luego del inició de la vacunación contra el coronavirus para los integrantes de la Fuerza.

En tanto, mañana sábado “comenzará la aplicación de dosis para los docentes de las escuelas especiales, y se continuará con la vacunación para los adultos mayores”, indicó el gobernador.

LV 8 Libertador

En el estadio cerrado Arena Aconcagua, el gobierno de Mendoza inició el Programa de Inmunización destinado a los y las profesionales de la Educación de nivel inicial.

Carolina, la primera maestra que recibió la vacuna en la provincia, contó su experiencia tras ser inoculada.

LRA 7 Córdoba

Fraschina señaló que la entidad está analizando la posibilidad de convocar a una moratoria previsional, diciendo que “compartimos filosóficamente el tema de las moratorias, pero aún no hay nada definido”.

“Las más perjudicadas son las mujeres. Los datos revelan que el 90% de ellas no están en condiciones de jubilarse, porque no completaron los 30 años de aporte”, explicó Fraschina.

LU 4 Patagonia

Linares se refirió a las acusaciones que recibió por parte del vicegobernador Ricardo Sastre, quién lo culpó de fogonear el conflicto contra la zonificación minera, sosteniendo que “tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo lo que debemos hacer, denunciando lo que tenemos que denunciar, porque estamos del lado de la gente”.

LT 14 Paraná

Tailhade hizo referencia a la causa dólar futuro, diciendo que “representa fielmente lo que fue el macrismo en el país”.

“Las personas que desarrollaron políticas virtuosas para la comunidad están en proceso judicial, se está juzgando al kirchnerismo”, aseveró el legislador, quien agregó que “Cristina nos dio herramientas a los militantes para que veamos la situación del sistema judicial corrupto y decadente que tenemos en el país”.

LV 19 Malargüe

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, visitó Mendoza y firmó un convenio con el gobierno provincial para la inversión de 11.368,8 millones de pesos en obras, de los cuales 675 millones serán destinados para obras de saneamiento en Malargüe.

Sin embargo, el intendente local, Juan Ojeda, no estuvo presente en la firma de los acuerdos, motivo por el cual la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti expresó que “no entiendo cuál será la barrera que le impidió al intendente acudir a la firma con un ministro de la Nación de una obra tan importante, como lo son las cloacas para Malargüe”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Mariana Fontoura Marques, festejó la derogación por parte del gobierno nacional del decreto firmado por Mauricio Macri en relación a las migraciones. Marques señaló que la disposición del gobierno de Cambiemos era “violatoria de los derechos humanos de los migrantes”, y que representó “un hito en el retroceso en la historia de la política migratoria del país”.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo sábado 6 de marzo a las 9, Chango Spasiuk debutará en el aire de Radio Nacional Folklórica 98.7 con Enramada y, en comunicación con el equipo de Ahí vamos, adelantó cómo será este nuevo ciclo semanal. “No será un programa específicamente sobre chamamé, sino que será un programa general sobre las músicas folklóricas de Argentina y el mundo, y tratar de encontrar qué puntos de contacto hay en todos estos”, anticipó. “En cada programa voy a elegir una temática particular”, dijo, al tiempo que aclaró que por ahora no habrá entrevistas.

LRA 1 Buenos Aires

El rector de la UNJu, Rodolfo Tecchi, reveló en el Servicio Informativo que dictarán la carrera de Licenciatura en Turismo bajo la modalidad de presencialidad asistida en los departamentos de la Puna.

“Son clases virtuales y encuentros presenciales de dos días muy intensos cada dos meses, lo que permitirá que podamos trabajar con alumnos de comunidades más pequeñas”, completó.

Tecchi también aseguró que a partir de diciembre del 2019 recuperaron las “expectativas con respecto al financiamiento de las universidades. Volvió a estar la educación en la agenda del estado”, agregó.

LU 4 Patagonia

La subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, se refirió a la alta demanda de turnos que hay con la apertura de la vacunación para los mayores de 70 años, informando que “unas 15 mil personas en el mismo momento intentaron ingresar a la página, lo que ocasionó que se vea colapsada. Tenemos que tener paciencia, porque no todos se van a poder vacunar los primeros días”.

LRA 26 Resistencia

El periodista de LRA 8 Radio Nacional Formosa, Agustín Torres Diez, informó la situación sanitaria en esa provincia y específicamente de la ciudad capital, expresando que “se produjo un notable aumento de casos de coronavirus en Formosa capital, y en función de esto el gobierno decidió volver a la primera fase de la pandemia, la cual regirá hasta el 18 de marzo. Desde la aplicación de esta medida, está restringido el sector comercial no esencial, la gastronomía funciona en formato de delivery con restricciones en bares, gimnasios, paseos y actividades físicas al aire libre”, indicó Torres Diez.

LRA 55 Río Senguer

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puritich, se refirió al Plan de Vacunación y a la distribución de vacunas en la provincia, y luego detalló las gestiones que realizan ante la falta de profesionales médicos de la Salud en Río Senguer y otras localidades.

LRA 26 Resistencia

La presentación de una lista de unidad encabezada por Jorge Capitanich para las elecciones internas del PJ del próximo 21 de marzo fue analizada por el consejero del Justicialismo del Chaco, Raúl Bittel.

“Esta lista de unidad está integrada por diferentes sectores que muestran el criterio de amplitud de Jorge Capitanich, con las 62 organizaciones, el sector de las mujeres, los jóvenes, el sector político y la territorialidad a través de los municipios, consolidándolo como líder del peronismo en el Chaco”, manifestó Bittel.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos y asesor de Alberto Fernández, Leandro Santoro, se refirió al alegato que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández ante la Cámara Federal de Casación por la llamada causa del Dólar Futuro.

En ese sentido sostuvo que se trató de un mensaje “valiente, claro y contundente” y consideró que “la razón, así como el planteo ético, está de nuestro lado”.

En tanto llamó a “documentar el lawfare al estilo del Nunca Más, que fue una herramienta pedagógica que sirvió muchísimo para afianzar los valores democráticos”, y así crear documento “para las próximas generaciones”, para que lo vivido en material judicial en nuestro país “no vuelva a ocurrir en el futuro”.

LRA 1 Buenos Aires

O’Donnell aseguró a Encuentro Nacional que, “justo en la causa que involucra a un hombre tan poderoso como Macri, con mucha influencia en tribunales, termina habiendo un fallo tan insólito como el de tener que entregar todas las grabaciones del libro que escribí sobre él, a la justicia”.

El autor de “Hermano”, el libro que relata la vida de Mauricio Macri y los negocios de su familia, aseguró que en el mismo hay, por lo menos, 7 temas que, según él, “si yo fuera un juez pediría explicaciones a la familia del ex presidente”.

LRA 1 Buenos Aires

“El gobierno de Macri fue responsable de la presión, y la manipulación en los ámbitos procesales, hallando un terreno permeable que contó y cuenta con la colaboración de los medios dominantes y su determinación manifiesta contra el campo popular. En el espacio normal, donde jueces imparciales deben resolver los conflictos bajo el cumplimiento de las leyes sosteniendo su autonomía e independencia institucional, se introduce el lawfare.

Y tomando distancia de nuestras subjetividades solo basta repasar la manipulación orgánica del sistema político judicial y mediático que desde finales de 2014 comienza a operar en la Argentina, disponiendo un alineamiento ideológico también económico y hasta delictivo, dispuesto a instalar, sostener y controlar un modelo de exclusión y privilegios.

La judicialización de la política impacta en la democracia degradándola, por el uso de herramientas de la justicia para la persecución política, lawfare o guerra jurídica. Y la asociación o participación de actores del poder judicial con esos fines, como se ve reflejado cada día con mayor claridad, ha requerido no solo la complicidad de jueces y fiscales, necesita también del protagonismo de los medios de comunicación dominantes actuando coordinadamente como en tiempos de los grupos de tareas de la dictadura”, expresó.

LRA 22 Jujuy

Alonso indicó que “en el sector privado ya está arreglado el tema paritario pero en el sector público, no. No va de la mano uno de otro, lo que no genera un gran consumo para reactivar, porque hay comercios no se recuperaron de la pandemia y la situación no es fácil”.

LRA 6 Mendoza

El subgerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) y miembro de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Nicolás Vicchi, informó cómo será el desarrollo del tradicional desayuno vendimial donde se planteará la visión estratégica de la vitivinicultura, que este año contará con la presencia del Presidente Alberto Fernández.

LRA 9 Esquel

El diputado por el Frente Patriótico del PJ, Carlos Mantegna, se refirió a los escraches realizados a distintos diputados provinciales que motivaron la suspensión de la sesión en la Legislatura, donde se iba tratar el proyecto de zonificación minera.

“En su mayoría, la sociedad está en contra de este tema y así se ha manifestado. Los informes que dicen haber presentado, sabiendo que esto no ha sucedido, han sido en contra del CONICET, de la universidad y de los profesionales, y encima pasan información errónea. Además, el proyecto de ley no es claro”, manifestó Mantegna.

LRA 3 Santa Rosa

El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, consideró que el “pase de una cultura agraria a una industrial llevará su tiempo de adaptación en la sociedad pampeana, pero no sólo generará crecimiento económico sino también bienestar para los y las pampeanas”.

Luego, el ministro describió los avances del Polo Tecnológico de General Pico y su importancia para la provincia.

LT 14 Paraná

El presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, informó que mantuvieron una reunión con ENERSA para abordar la facturación de la tarifa eléctrica que tendrá subas para el sector.

Para empresas que tengan más de 300 kilovatios contratados, que son las medianas y grandes compañías, se anticipa una incremento del 50 %, por lo cual Garciandía dijo que “no se puede aplicar una suba de manera tan abrupta e intempestiva sin una coordinación”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Análisis del programa de beneficios denominado “Ahora Iguazú” que consiste en reintegros y facilidades para el consumo con funcionamiento para jueves, viernes y sábados.

LRA 1 Buenos Aires

El Indice de Producción Industrial manufacturero avanzó un 4,4% interanual en enero, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en línea con la recuperación de la economía doméstica.

El organismo agregó que el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva del 1,7% respecto a diciembre y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 1,2% respecto al mes previo.

LRA 1 Buenos Aires

La Unión de Trabajadores de la Educación, el principal gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, puso a consideración la oferta salarial del Gobierno porteño, que contempla una suba del 30% escalonada. Por otro lado, 15 sindicatos aceptaron la propuesta y Ademys la rechazó por “insuficiente”.

Alejandro Brecciaroli, secretario gremial de UTE, remarcó que revisarán el anuncio con sus delegados. “Se acerca a la paritaria nacional, en los cuatro años anteriores perdimos alrededor de 30 puntos”, sostuvo.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SITRASAP), Mirta Viola, dijo que la convocatoria a paritarias por parte del gobierno pampeano presenta “puntos positivos y otros que preocupan a los trabajadores y trabajadoras de la Salud”.

LRA 6 Mendoza

Los trabajadores y trabajadoras de la Salud del Hospital Luis Lagomaggiore realizaron una asamblea sindical ante la situación de precarización laboral que sufren, haciendo foco en la violencia que padecen de manera permanente por parte de las autoridades y jefes de áreas del efector.

Marisa, licenciada en Enfermería, describió las amenazas constates, los cambios de horarios y de áreas de trabajo arbitrarios y el impedimento de la organización de los trabajadores para avanzar en mejoras salariales y laborales. “Queremos trabajar bien, tranquilos, no en una dictadura“, expresó la profesional.

LRA 1 Buenos Aires

En los próximos días, comenzará a funcionar la plataforma en la cual los equipos directivos de todas las instituciones educativas deberán cargar información cuando haya casos sospechosos o positivos de Covid en ellas.

Estos datos, junto a otros vinculados al retorno a las clases presenciales, permitirán que los Ministerios de Salud y Educación de la Nación monitoreen la situación epidemiológica en las escuelas de todo el país.

Radio Nacional conversó con la Doctora en Educación Gabriela Diker, Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

LRA 52 Chos Malal

“Ya está en el Concejo Deliberante para que se trabaje el nombre del barrio y así poder avanzar en otras cosas”, dijo Gutiérrez sobre el levantamiento del corte realizado por familias damnificadas por las tormentas de principios de febrero.

LRA 4 Salta

Trabajadores conocidos como bagayeros interrumpieron el comercio hormiga en la frontera ante el creciente aumento del caudal del río Pilcomayo que terminó con la vida de varias personas tras el hundimiento de un gomón que los transportaba. Cómo son sus condiciones de trabajo.

LRA 17 Zapala

Cómo será la agenda del Día Internacional de la Mujer con diferentes actividades programadas como un torneo de fútbol, feria de artesanas, charlas, clases de aerodance y con el cierre musical de Luciana Yuri.

LRA 53 San Martín de los Andes

Autoridades y legisladores nacionales y de la provincia de Neuquén acordaron avanzar con la firma de un convenio para que el predio de la ciudad de Neuquén en el que durante la última dictadura funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita” se convierta en un sitio de la memoria.

LRA 57 El Bolsón

Vecinos y vecinas de Lago Puelo se autoconvocaron para reclamar en forma colectiva por los reiterados cortes de energía eléctrica que afrontan en la localidad.

LT 11 Concepción del Uruguay

Fimpel informó la conformación de la Comisión para el control de las condiciones laborales en el regreso a la presencialidad, y dijo que “no todas las escuelas están en condiciones de comenzar las clases, porque algunas de ellas presentan falta de mantenimiento edilicio, falta de personal docente debido a la licencia del grupo de riesgo y falta de ordenanzas”.

LRA 1 Buenos Aires

En 1999 comenzó a tramitarse la primera causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay para secuestrar, torturar y asesinar opositores en las décadas del ‘70 y ‘80. La causa fue elevada a esa instancia junto a otras dos y con la segunda parte del expediente por los crímenes cometidos con el accionar conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

El juicio comenzó el 5 de marzo de 2013 y terminó tres años después, el 27 de mayo de 2016 y, en su inicio abarcó los casos de 174 víctimas: 65 de la causa Automotores Orletti, 107 de Operación Cóndor y dos que corresponden a ambas causas.

LRA 26 Resistencia

Masin analizó la exposición realizada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su alegato sobre la causa judicial del dólar futuro, expresando que “siempre que la escuchamos observamos su capacidad, inteligencia y claridad para ver una situación que se presenta en Latinoamérica, como es la invención de causas para perseguir opositores, en este caso en una que la tiene en el foco de la justicia”.

Luego, la legisladora agregó que “Argentina necesita una reforma judicial feminista en forma urgente para hacer valer los derechos, la división de poderes y la vigencia de la Constitución”.

LRA 26 Resistencia

La secretaria de la Mujer de la Unión Personal de la Provincia (UPCP), e integrante de la Mesa Multisectorial Feminista del Chaco, Noemí Romero, informó sobre la movilización prevista para el Día Internacional de la Mujer, diciendo que “la marcha será el próximo lunes 8 de marzo a las 17 horas y participarán sindicatos, organizaciones sociales y políticas. Estamos trabajando para organizarnos porque se anuncian varias movilizaciones, ya que son muchos los sindicatos y las asociaciones políticas y sociales que se adhieren”.

LRA 1 Buenos Aires

Irina Hauser entrevistó a Mailín Gobbo, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de Carlos Eduardo José. La charla se da en el marco de los alegatos en el juicio contra el ex sacerdote, por el que se pedirá la pena máxima por los hechos ocurridos en el Instituto San José Obrero de la localidad bonaerense de Caseros.

Gobbo, en tanto, sostuvo que resulta difícil transitar el proceso judicial, por maltratos relacionados a la falta de perspectiva de género. Asimismo, contó que su búsqueda de justicia es también para quede asentada jurisprudencia para otras víctimas.

LRA 30 Bariloche

Detalles de todas las actividades que se organizaron con vistas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cómo será la jornada cultural en distintos puntos de la ciudad.

LRA 27 Catamarca

La asesora General de Gobierno, Fernanda Rosales, anunció el llamado a concurso para los Juzgados de Género en Catamarca.

La letrada dijo que se trata de “algo trascendental y fundamental, que sin lugar a dudas brindará mayor seguridad jurídica y acceso a la justicia a las mujeres que sufren violencia de Género”.

LU 4 Patagonia

La jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, rechazó una acción de amparo que solicitaba la nulidad por inconstitucional de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La medida cautelar fue presentada por el doctor Gustavo Carranza Latrubesse contra la provincia de Chubut, al sostener que la ley sancionada por el Congreso Nacional afecta derechos y garantías reconocidos en la Constitución provincial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Nestor García, papá de Micalea García e impulsor de la Ley Micaela, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien expresó que “el 50% de los femicidios se pueden prevenir con un mejor accionar de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad. Cuando la Justicia es lenta no es justicia, pero en este caso la lentitud termina en femicidios”.

LRA 42 Gualeguaychú

Hasta el 12 de marzo se desarrollará en Entre Ríos la ´Semana de la Mujer Trabajadora´, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Mariana Broggi, expresó que se planificaron más de 50 actividades en toda la región.

Luego, Broggi hizo un repaso de como la mujer y los Géneros diversos han ganado derechos y conseguido que distintas leyes acompañen los cambios sociales.

LRA 1 Buenos Aires

Liliana López Foresi realizó un repaso por su trayectoria, sus estudios y analizó la realidad. Intentó incursionar en la abogacía y en la psicología, entre otras carreras. Sin embargo, continuó con la profesión periodística hasta la actualidad. “Me identifico tanto con el dolor del otro que me arrastra”, contó al respecto de las disciplinas que le gustaron a lo largo de su vida.

LV 8 Libertador

Lo ratificó el subsecretario de Medios, Claudio Martínez, quien explicó que el evento se transmitirá hoy a las 22 horas por la plataforma Cont.ar, y luego quedará alojada allí para que se pueda ver posteriormente.

También, la Fiesta de la Vendimia se transmitirá por Canal Encuentro a las 22 horas y a las 24 por la TV Pública.

LRA 1 Buenos Aires

Edificar una sola vez un día totalmente claro / y dejar que en sus múltiples y abiertos aposentos cada forma se comporte como quiera. / Que la mano cambie entonces su imagen / y el pájaro la suya / o que ambos las intercambien en su oficio / de acorralar partículas del aire. (…) El mundo se repite demasiado. / Es hora de fundar un nuevo mundo. (Roberto Juarroz)

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de la obra que aborda los textos dramáticos, artículos y anécdotas del actor, dramaturgo y psiquiatra, Eduardo Tato Pavlovsky, escrita por Rodrigo Cardenas y Gabriela Villalonga.

La misma, tendrá situaciones de sesiones de psicodrama y sus facetas como psicoterapeuta, recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años. Este, es un reconocimiento y un homenaje a todo lo vivido y trabajado con él en sus sesiones grupales.

Para hablar más sobre la obra, se comunicó con el Panorama Nacional de Noticias, el actor Maximiliano Sarramone, quien adelantó que “La obra fue un mundo nuevo, muy exigente en todos sentidos”.

Podrá ser vista presencialmente a partir del domingo 7 de marzo a las 18:30 horas, con todos los protocolos sanitarios en el NÜN TEATRO BAR (Juan Ramírez de Velasco 419).

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Qué opciones se encuentran disponibles para las inscripciones a la Escuela de Arte Popular del Instituto Patagónico de las Artes). Detalles de la modalidad de la cursada, las edades que comprenden los cursos y las perspectivas de continuidad que brinda la escuela.

LRA 1 Buenos Aires

El Millonario se consagró campeón de la Supercopa Argentina al derrotar 5-0 a la Academia, en el estadio Unico-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Los goles del encuentro fueron de Rafael Santos Borré, Julián Alvarez, Matías Suárez en dos oportunidades y Nicolás De la Cruz.

River consiguió la segunda Supercopa Argentina de su historia, tras la obtenida en 2017 luego del triunfo por 2-0 ante Boca Juniors, en un partido jugado en Mendoza.

Marcelo Gallardo obtuvo el decimosegundo título en su cuenta personal al frente del primer equipo de la institución de Núñez.