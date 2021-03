Sagasti reclamó la ausencia de Ojeda en la firma de convenios para Malargüe

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis visitó la provincia y firmó un convenio con el gobierno provincial para la inversión de $11.368,8 millones de pesos en obras, de los cuales $675 millones serán destinados para obras de saneamiento en Malargüe.

Sin embargo, el intendente Juan Ojeda no estuvo presente en la firma de los convenios, por lo que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti arremetió: “No entiendo cual es la barrera que le impidió al intendente acudir a la firma con un ministro de la nación de una obra tan importante como lo son las cloacas para Malargüe”.

La senadora añadió a la prensa: “Los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias, hay que demostrar que estamos para gestionar sea cual sea el partido o la ideología del gobernador o presidente de turno”. Según indicó Sagasti, el mandatario ahora deberá viajar hasta la provincia de Buenos Aires para realizar la firma del convenio.

Por su parte Ojeda dijo en declaraciones a la prensa: “Ya no me asombra la capacidad de mentira o de desconocimiento de la senadora Sagasti. En el convenio que se firmó no dice en absoluto nada de la cloaca ni del financiamiento, era ni más ni menos que acto político del peronismo”.

En tanto el Intendente de Malargüe indicó que: “La senadora vuelve a equivocarse en su forma de hacer política, en lugar de ponerse a gestionar. Ella dice ser la representante del kirchnerismo en Mendoza, pero a Malargüe el kirchnerismo no le ha traído ningún beneficio”.

Sin embargo, si hacemos memoria, a mediados del año pasado el Intendente de Malargüe elogio a la legisladora nacional cuando agradeció el apoyo que brindó al gestionar tres obras para el departamento y dijo: “Creo que este tipo de aporte es lo que hace falta independientemente de los colores partidarios, es necesario ir en busca de una Argentina distinta, por supuesto que los esperamos, cuando se pueda”.