Desde la Unión de Empresarios aseguran que todavía la situación es difícil

Luis Alonso, Presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy indicó que “En el sector privado ya esta arreglado el tema paritario, pero en el sector público que es el mayor sector que hay, se acordó muy poco, y no va de la mano uno de otro, lo que no genera un gran consumo para reactivar, porque hay comercios no se recuperaron de la pandemia, la situación no es fácil. La provincia además con la aprobación de la ley impositiva y el senado que permitió el aumento de los ingresos brutos produce mucho malestar en el comerciante jujeño y mucha preocupación”.

