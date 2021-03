“CFK le habló a los jueces, un poder político que no se reconoce como tal”

El doctor en Ciencias Jurídicas Pablo Cabral se refirió a la exposición que hizo ayer la vicepresidenta Cristina Fernández en la audiencia por la causa “dólar futuro” y señaló que “más allá que la expresidenta no pidió el sobreseimiento, lógicamente va a terminar en una absolución porque no hay delito”. En Radio país, sostuvo que “el lawfare es un fenómeno que se está dando en Latinoamérica” y consideró que frente esto “la solución debe ser política e institucional”. En ese marco, dijo que “cuando Cristina Fernández le habló ayer a los jueces, le habló en realidad a un poder político que no se reconoce como tal”.