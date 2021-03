López Foresi habló de su presente y sus ganas de volver a los medios

Liliana López Foresi realizó un repaso por su trayectoria, sus estudios y analizó la realidad. Intentó incursionar en la abogacía y en la psicología, entre otras carreras. Sin embargo, continuó con la profesión periodística hasta la actualidad. “Me identifico tanto con el dolor del otro que me arrastra”, contó al respecto de las disciplinas que le gustaron a lo largo de su vida.

También se refirió a la actualidad y declaró: “Es un proceso dramático como todo el mundo, pero veníamos de la otra pandemia. Lo veo con espíritu crítico, pero no me gustaría estar en los zapatos de los que toman decisiones ahora porque es algo que no conocemos”.

López Foresi recordó la censura que sufrió durante la presidencia de Carlos Menem. “Tuvo mucho costo decir. Eran los 90’. Después de ocho meses de quedarme callada y que nadie me hablara, sólo mis compañeros de turno”, dijo y agregó: “Lo que pasamos mi hijo y yo, no lo perdono. Fue un momento muy duro”.

Actualmente escribe en su propia página lilianalopezforesi.com.ar: “Es una web que sirve para leer, sé que es algo que se realiza cada vez menos”.