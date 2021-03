los Medios Públicos Nacionales multiplican la Vendimia

DESCARGAR

Lo ratificó Claudio Martínez, subsecretario de Medios de la Nación, quien explicó al programa Muchas Gracias que se transmitirá a las 22 por la plataforma Cont.ar y quedará alojada para que la puedan ver quienes lo deseen en cualquier momento. También se transmitirá por canal Encuentro a las 22 y luego, a las 24 por la TV Pública. Aclaró que a las 22 se transmitirá Zama, dirigida por Lucrecia Martel, en el inicio de un ciclo dedicado a las mujeres cineastas.

Martínez explicó que esta iniciativa ser llevó a cabo gracias a las gestiones de la senadora Anabel Fernández Sagasti. “Estamos contentos con esto que hemos abordado, y que heos ajustado en contacto permanente con la ministra de Cultura Mariana Juri, para un año tan particular. Han encontrado un formato muy innovador y nosotros estaremos asociados desde el Estado nacional, cumpliendo con el concepto que nos ha pedido e presidente de la nación en dar prioridad a lo federal. Es una excelente iniciativa para no perder la fiesta y no perder el sentido de ella”.

El funcionario anticipó en este sentido que en “esta semana comenzará el rodaje de un programa especial del canal Paka Paka en Mendoza, desde el programa Experimentores”.