Los puntos que “preocupan” al Sitrasap luego del encuentro con Ziliotto

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (Sitrasap), Mirta Viola, dijo que la convocatoria a paritaria general por parte del Gobierno provincial presenta puntos positivos y otros que “preocupan” a los trabajadores y trabajadoras de la Salud.

El gobernador Sergio Ziliotto se reunió este jueves con los gremios que integran la Mesa Intersindical y les prometió más diálogo directo, anunció la apertura de la paritaria general a fines de febrero y dijo que, por ahora, Provincia no está en condiciones de pagar el desfasaje salarial del 12% correspondiente a 2020 que planteó la Intersindical.

“La convocatoria tuvo cosas positivas y otras no tanto que preocupan. La positivo fue que retomarán desde el Gobierno la cláusula gatillo, algo que nosotros pedimos el año pasado y no obtuvimos respuesta; eso nos permite que el salario esté a nivel de la inflación. Lo no tanto es la cuestión que no aceptaron tratar la recuperación de los puntos perdidos de los salarios durante el 2020”, expresó Viola al ser entrevistada por Matías Sapegno y Mariana Cornejo, en el programa Rebeldes sin cauce”.

“Esto sería el tema que más nos preocupa y que el Gobierno, por ahora, no accede a conversar, dijo.

“Ellos no hablan del 2020; están hablando de la inflación de este año. Ellos cerraron la pauta del año pasado y no acceden a hablar del tema. Lo que se habló es que en el mes de julio se comenzaría a conversar de tratar de recuperar salarios”, explicó.

“Nosotros queremos la inflación de este año con la cláusula gatillo y saber cómo nos van a devolver los puntos perdidos”, sentenció.