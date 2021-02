Diario de Radio Nacional 02/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo desde la residencia de Olivos una comunicación de alrededor de 30 minutos con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la que abordaron la situación epidemiológica de los dos países, la negociación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en especial, la provisión de vacunas a la Argentina.

Fernández agradeció al instituto Gamaleya y el Fondo Ruso todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de excelencia. Le comentó que los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos.

Además, el Presidente solicitó la ayuda de su par de Rusia para garantizar el suministro de vacunas hacia la Argentina y la América Latina.

El premier ruso informó que se está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen de vacunas acordado.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla mantuvieron una reunión con la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, y ysu directora adjunta, Paola García Rey, con el fin de analizar situación que se vive en la provincia de Formosa respecto a los cuidados de la población por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, se destacó que el gobierno de Alberto Fernández continúa con su vocación de “escuchar a todos los actores involucrados en la provincia”, así como hizo la semana pasada el propio secretario Pietragalla en su visita a esa provincia donde se entrevistó con las autoridades locales, las organizaciones sociales, dirigentes y referentes de la oposición política y representantes de la sociedad civil.

LT 14 Paraná

En su visita a la Escuela Técnica Puerto Nuevo de Paraná, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el intendente local, Adán Bahl, Trotta agregó que “nuestro gobierno tomó la decisión de que 1.450.000 docentes y no docentes sean grupo prioritario para acceder a la vacuna”, y luego señaló que en una primera etapa se priorizará “a los maestros de educación inicial, especial y primer ciclo”.

Sin embargo, posteriormente el ministro remarcó que “lo que garantiza un regreso seguro son los protocolos, por eso decimos que la vacuna no es condición indispensable para volver a las aulas”.

LRA 7 Córdoba

Grahovac se refirió a la organización del regreso a clases que en la provincia tendrá un formato mixto, y que comenzará formalmente el 1° de marzo. “La alternancia entre presencialidad y educación remota será la regla promedio, pero habrá excepciones”, dijo el titular de la cartera educativa.

“El formato va a tener una especificidad a partir del trabajo de cada escuela y cada docente, y también tendremos una serie de contenidos prioritarios que estamos trabajando. No hay plan perfecto, porque esto se va a ir construyendo de la mejor manera posible a partir del abordaje que realicen los docentes en colaboración con las familias y las instituciones”, aseguró el ministro.

LV 8 Libertador

Con la presencia de autoridades legislativas y escolares, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, dio comienzo de manera formal el calendario escolar.

En el acto, el mandatario expresó que “en Mendoza las clases comenzarán con presencialidad, porque es la mejor manera para alumnos y sus familias”.

LRA 21 Santiago del Estero

Las autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero trabajan en el protocolo para el regreso a las aulas. Adelantaron que será gradual comenzando por aquellas carreras con menos inscriptos.

LRA 18 Río Turbio

Las autoridades del Consejo Provincial de Educación y del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, I.D.U.V., realizaron una recorrida por las distintas instalaciones educativas de la Cuenca Carbonífera. “Lo más complicado en algunas es el tema de calefacción, después la mayoría está en condiciones”, explicó el intendente Menna.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria confirmó que el próximo viernes 12 de febrero se realizará una nueva reunión del Consejo Federal de Educación. “La idea es establecer parámetros generales teniendo en cuenta las características particulares”, dijo.

LRA 5 Rosario

El gobernador Omar Perotti, acompañado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó ayer que Santa Fe iniciará el ciclo lectivo 2021 el 15 de marzo. La ministra Cantero explicó que será con “protocolos federales” y un sistema que se combina con clases presenciales y virtuales.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, destacó que la tarjeta Alimentar llega a un millón y medio de familias y adelantó que “se está terminando de definir un aumento de casi el 50% del valor para mantener el poder de compra e insistir con el consumo de leche, carne, frutas y verduras”. Precisó los montos que se otorgan según cada familia y remarcó: “En Argentina no puede haber hambre y claramente comer tiene que ser barato, pero además tenemos que avanzar hacia la buena nutrición”.

Arroyo resaltó el trabajo realizado por el Gobierno y expresó: “Hay un Estado que estuvo muy presente en lo alimentario y ahora estamos reconstruyendo por el lado del trabajo, la urbanización de las villas y la construcción de los jardines”.

LV 8 Libertador

El secretario para Malvinas de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, explicó que “las Malvinas son claramente argentinas y están usurpadas por la corona británica, por eso corresponde que quienes quieran ir a las islas deben pedir permiso a la Argentina”.

Por otra parte, Filmus explicó por qué nuestro país incluye en las estadísticas de COVID-19 solicitadas por la Organización Mundial de la Salud la cantidad de casos registrados en Malvinas, diciendo que “la OMS pide los datos de todo el territorio argentino, y eso se corresponde con lo que dicta nuestra Constitución. Además, nuestro país también ha ofrecido la atención médica correspondiente a la población que vive en Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

El designado embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain, dialogó con el equipo de Radio país y tras explicar cuáles son los objetivos que se propone desde su rol, destacó: “La vacuna es en este momento uno de los elementos de mayor importancia en la relación bilateral por el gran gesto que tuvo Rusia de proveernos las dosis de Sputnik V y permitir que Argentina entre en el selecto grupo de países que están vacunando”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la extensión del horario nocturno de actividades hasta las 2 de la mañana y destacó que la provincia “lleva tres semanas consecutivas de lenta reducción de contagios”.

En una conferencia de prensa para referirse a la situación epidemiológica de los 135 distritos de la provincia en relación al coronavirus, el gobernador ponderó también: “Terminamos enero con una ocupación de entre 60 y 70 por ciento en algunos lugares, una pérdida mucho menor de lo proyectado”.

Kicillof aseguró que “es una novedad muy importante”, la publicación en la revista científica The Lancet de los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V.

LRA 27 Catamarca

La provincia mantiene cifras altas de infectados de COVID-19, y Yanina Vázquez, integrante del Comité Operativo de Emergencia (COE) Catamarca, expresó sobre esto que enero ha sido “un mes durísimo”.

“Nuestra provincia registra casi 5.800 casos en total, los activos superaron los 1.700 y los fallecidos ya son 34”, dijo Vázquez, y luego indicó que el porcentaje de positivos en relación a la cantidad de testeos también se ha incrementado, afirmando que “en las últimas 48 horas, de los realizados tenemos alrededor del 41 % de positivos”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor Eduardo Pérez, secretario técnico del PAMI, dio detalles del plan que comenzó el pasado sábado y por el cual, ya fueron vacunados 85 residentes en un geriatrico de Temperley, en la provincia de Buenos Aires. “El criterio es empezar a ponerle fin a la pandemia”, señaló.

De la primera jornada de vacunación, participaron la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro y viceministro de salud de la provincia, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak; el diputado nacional, Máximo Kirchner y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, entre otras autoridades.

LRA 6 Mendoza

Juan Manuel Serrano, titular de Migraciones en Mendoza, confirmó el cierre de fronteras a nivel nacional, hecho que implica que no pueden ingresar al país los extranjeros, y sólo pueden hacerlo los camioneros dedicados a la producción y los argentinos que procedan de otros países.

Tras esto, Serrano indicó que el único acceso para compatriotas será Ezeiza, San Fernando y Buque Bus, en la ciudad de Buenos Aires.

LRA 9 Esquel

La ministra de Salud de Chubut, Florencia Peralta, aseguró que los edificios escolares están en condiciones de comenzar las clases el próximo 1° de marzo, en la fecha anunciada por el gobierno nacional.

Luego de su encuentro con el intendente Sergio Ongarato, Peralta dijo que se mantienen el diálogo con los docentes en relación a los salarios atrasados y que “el 12 de febrero habrá una reunión del Consejo Federal de Educación donde trataremos una resolución y se definirá la forma final del regreso, que posiblemente sea en el marco del sistema de alternancia”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista y especialista en política internacional Walter Goobar dio detalles acerca de los intereses detrás de las vacunas contra el coronavirus y la puja de los distintos accionistas de los laboratorios. El periodista aseguró que hay una campaña contra la rusa Sputnik V y sostuvo que “son los mismos operadores políticos y mediáticos que están vinculados al fondo BlackRock”, que trató de impedir la reestructuración de deuda Argentina.

A raíz de un artículo de la prestigiosa revista científica The Lancet, que hoy publicó los resultados de los estudios intermedios de la vacuna rusa, Goobar dijo que ya no quedan argumentos para pretender demonizarla, al menos ya “no desde el punto de vista científico”.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del grupo de asesores del presidente Alberto Fernández, señaló que “era previsible” que los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V arrojaran una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus, según publicó la prestigiosa revista científica The Lancet.

LRA 12 Santo Tomé

A partir de hoy en Corrientes, la telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión paga estarán al alcance de todos y todas, ya que constituyen servicios públicos esenciales en competencia.

En cuanto a los precios, el titular del ENACOM Corrientes, Isidro Braillard Pocard, dijo que “son para celulares desde 150 pesos, para teléfonos fijos desde 350, banda ancha al hogar desde 700 y televisión paga hasta un 30% de descuento”.

LRA 3 La Pampa

La apertura será respetando estrictos protocolos de prevención, entre los cuales se destacan el uso permanente del tapabocas y zonas demarcadas para mantener la distancia social.

El presidente de la Asociación Italiana, José Luis Angelucci, explicó cómo será la apertura en General Pico.

LRA 57 El Bolsón

Milagro habló del lawfare que sufren dirigentes sociales en Argentina. “Se instaló en la Argentina con el neoliberalismo”, afirmó Sala. Además, criticó la actitud de funcionarios y funcionarias que “algunos miran para otro lado”.

LRA 22 Jujuy

Posadas se refirió a la temporada turística en Jujuy, afirmando que “teníamos mucha expectativa de lo que iba a pasar, y en la primera quincena tuvimos un 40% de ocupación y en la segunda llegamos al 70% en toda la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario habló del trabajo que deberá realizar la AFIP para notificar a las 12 mil personas que deberán pagar por única vez el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes Fortunas, aprobado por ley.

“La AFIP, responsable de la recaudación, debe además hacer un seguimiento de todas las operaciones que busquen evitar el pago de estos muchachos. La reglamentación, cuya redacción tomó el tiempo necesario para evitarlo, no impide que algunas cuevas de abogados y contadores al servicio de la elusión y la evasión, estén armando excusas sobre la constitucionalidad desde el tratamiento o el anuncio mismo del proyecto”, expresó.

LRA 26 Resistencia

Silvia Villavicencio, directora LRA 26 Radio Nacional Resistencia, comentó las instancias de la marcha realizada en defensa de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Es importante decir que el gobernador Jorge Capitanich, quien no está de acuerdo con la ley, al ser consultado sobre el tema dijo que la IVE es una ley federal y hay que acatarla, más allá de las posiciones personales, y comentó que hasta el momento el gobierno no fue notificado formalmente de la decisión de la jueza”, indicó Villavicencio.

LT 14 Paraná

El delegado del ENACOM por Entre Ríos, Juan Claudio Muga, informó que algunas empresas prestadoras del servicio de cable y telefonía, entre las que mencionó a Movistar y Claro, comenzaron a devolver el 15% de aumento que aplicaron, el cual no fue autorizado por el Estado, tras señalar que están a la espera de que Cablevisión, Fibertel y Telecom tengan la misma conducta.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la crisis sanitaria mundial tras casi un año de pandemia. “Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres”, sostuvo el conductor de “Gente de a pie”.

LRA 26 Resistencia

A los 51 años falleció Javier Enrique Jenefes, periodista, comunicador y productor de dilatada trayectoria en la radiofonía de chaqueña.

Aunque formó parte de diversos equipos de trabajo en destacados medios locales como radios Natagalá y Facundo Quiroga, su hogar, al que siempre regresaba, fue Radio Libertad.

LRA 1 Buenos Aires

La prestigiosa revista científica mostró los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, que arrojaron una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus.

LRA 4 Salta

La médica confirmó que hoy llegaron a la provincia 2000 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V, destinadas al personal sanitario. Indicó que posteriormente comenzarán a vacunar a las personas mayores de 60 años. Jure también celebró la publicación en la revista científica The Lancet que indica que la efectividad de la vacuna Sputnik V frente al COVID-19 es del 91,6%.

LRA 4 Salta

Gremios de la salud protestaron contra la rescisión de contratos de enfermeros y enfermeras del Hospital San Bernardo de Salta capital, quienes ingresaron durante el pico de contagios de la COVID-19.

LRA 17 Zapala

La Federación Inquilinos Nacional explicó que entró en vigencia el Decreto 66/21 que extiende la suspensión de desalojos hasta el 31 de marzo. Además, indicaron que corresponde la extensión automática por el mismo precio.

LRA 43 Neuquén

La Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquén (ATEN) confirmó que asistirá a la convocatoria del Gobierno provincial para debatir el regreso a las aulas. Desde el gremio advirtieron que el inicio de clases está sujeto a la recomposición salarial.

LT 12 Paso de los Libres

Javier Ruiz, locutor de LRA 8 Radio Nacional Formosa, comentó la situación epidemiológica de la provincia, y se refirió a la reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y con Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en la Casa Rosada.

LRA 9 Esquel

La situación sanitaria en Esquel continúa siendo crítica y con pocas camas disponibles para pacientes infectadas de COVID, tal como explicó el doctor Roberto Alonso, del Área Programática Esquel: “A partir de noviembre empezamos a tener un aumento progresivo de casos y hoy tenemos aumentos constantes en casi todas las localidades. A diferencia de lo que es la costa, nosotros tenemos sólo el Hospital Zonal de Esquel, que cuenta con seis camas de Terapia Intensiva, y se puede llegar a aumentar hasta doce, pero serían fueran de la terapia con respirador”.

LRA 29 San Luis

El Comité de Crisis de San Luis confirmó que llegaron 2.000 vacunas desde Rusia contra el COVID-19. Zanglá explicó que se continuará “aplicando al personal de salud público y privado”.

LV 8 Libertador

Galván dijo que “varias organizaciones, especialmente de adultos mayores, estamos solicitando que se conforme un registro de personas que desean vacunarse contra el COVID-19”. La médica sanrafaelina aseguró que falta información y le pidió al gobierno provincial que brinde información detallada sobre el momento en que le tocará vacunarse a las personas adultas mayores y con factores de riesgo.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con Urribarri, acerca de su labor diplomática en la región y la relación entre los dos países, que data prácticamente desde la creación del Estado israelí. Además, la reciente visita de Alberto Fernández, el fortalecimiento de los lazos culturales, los convenios alcanzados en materia de ciencia, tecnología y salud; y la ampliación de las exportaciones de carne.

Asimismo, el también ex gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015, se refirió al manejo de Israel de la pandemia, uno de los países con la mayor parte de su población ya vacunada, labor que alcanza a un tercio de su población, unos 3 millones de personas. En ese sentido, destacó su amplia cobertura social, su preparación en materia sanitaria, y su determinación a la hora de la firma de convenios para la obtención de la vacuna.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Legisladores y legisladoras provinciales de distintos espacios presentaron un proyecto de resolución que repudia el allanamiento realizado la semana pasada en el Concejo Deliberante de Villa la Angostura. Desde el cuerpo legislativo aseguraron que la situación es grave y que no encontraron hechos similares ocurridos en nuestra provincia con anterioridad.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El proyecto de cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica es promovido por el Centro Regional Patagonia Norte del INTA y la Asociación Asociación Civil Ciencia Sativa y se realizará en la localidad de Guerrico, Río Negro. Tiene por finalidad investigar y experimentar las diferentes calidades agronómicas de la planta, las potencialidades del suelo y desarrollar un banco de semillas y esquejes a nivel patagónico.

LU 4 Patagonia

El presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, estuvo reunido con legisladores del Frente de Todos en la zona del Valle de Chubut, y ambas partes coincidieron en no acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la zonificación minera tal como está planteado.

Linares comentó su reunión con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, diciendo que “nos reunimos con él y con los diputados de la Legislatura. El intendente está involucrado totalmente en las filas del Justicialismo, y los diputados también están en línea con el Partido Justicialista”.

LRA 1 Buenos Aires

“Muchas veces se confunden los conceptos de una forma muy grave. El estímulo educativo es una herramienta que se legisló hace más de 10 años y se lleva adelante en la mayoría de los casos”, destacó Monsalve por Radio Nacional. Aseguró que “el 40% de las personas que están en las cárceles en nuestro país no terminó la escuela primaria. La cárcel no tiene que ser un lugar de castigo y sí hay que fomentar la educación y el trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata del tercer incremento que se registra en los surtidores en lo que va de 2021, luego de los implementados el 16 y el 5 de enero como parte del reacomodamiento del componente impositivo de los combustibles y el nuevo sendero de recuperación de precios de los biocombustibles.

A comienzos de año, la Secretaría de Energía dispuso el nuevo sendero de precios que se extiende hasta mayo para recuperar los valores del biodiesel que se utiliza para el corte obligatorio del gasoil y el bioetanol para las naftas, luego de poco más de un año con un incremento del 10%.

LRA 13 Bahía Blanca

El gobierno nacional prorrogó los programas Precios Máximos y Precios Cuidados, destinados a sostener el consumo de la canasta básica de los argentinos. Hablamos con Fabián Vázquez, periodista especializado en temática de consumo.

LRA 14 Santa Fe

Desde la Mesa de Productores Lechero de Santa Fe promueven el crecimiento del sector es necesario crear un “fondo anticíclico” que permita “desdoblar” precios para los mercados interno y externo, además de mantener las retenciones.

LRA 15 Tucumán

Un grupo de ahorristas denunciaron que no se cumple la medida cautelar sobre la racionalidad en el aumento de las cuotas de los planes de automóviles. Indicaron que las concesionarias aplicaron un incremento superior a lo que la Justicia convalidó.

LT 11 Concepción del Uruguay

“En general, las petroleras creen que a estas alturas del partido están alrededor de un 10% o 12% abajo de los precios que deberían tener”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, Mario Amado, y luego agregó que “nosotros no somos los formadores de precios”, e informó que las estaciones de servicios trabajan a un 80% de sus posibilidades.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), Ricardo Salomé, expresó su satisfacción debido a que la cantidad de vehículos 0 kilómetros patentados en enero registró una suba de 9,9% respecto a igual mes de 2020, con 49.438 unidades. En comunicación con Karina Pérez Pintos y Fernando Pedernera, resaltó el repunte de la actividad en el marco de la pandemia de coronavirus y explicó las distintas posibilidades que existen para la compra de vehículos. En ese marco, destacó el acompañamiento del Gobierno y expresó: “Tenemos un mercado en crecimiento”.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el diputado nacional de Unidad y Equidad Federal por Mendoza, José Luis Ramón, acerca de los aumentos de telefonía, internet y cable; empresas que incrementaron el servicio un 20% ilegalmente. El legislador consideró que “tenemos un problema muy serio en materia de concentración en pocas manos” y abogó para que estas empresas dejen de “imponer al Estado las condiciones desde una concepción desde el mercado. No se puede permitir que esto ocurra”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El subsecretario de Modernización y Transparencia de Comodoro Rivadavia, Pablo Francavilla, hizo referencia a la implementación del Programa de Precios Populares para algunos cortes de carne vacuna, recientemente lanzado por el gobierno nacional.

Francavilla aseguró que “los miércoles, sábados y domingos, los controles de precios en carnicerías, despensas y grandes cadenas de supermercados se intensificarán para que la implementación del Programa Nacional de Precios Populares a la carne se cumpla de manera efectiva”.

LT 14 Paraná

Ante la falta de entendimiento entre las autoridades del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), la secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud Pública, Fabiana Arquiel, reclamó una solución ya que son 300 mil los beneficiarios de la obra social afectados por la falta de prestación.

Arquiel dijo que hay afiliados esperando autorización de cirugías y de prótesis, y señaló que al no cumplirse el convenio con FEMER “esto lleva que las salas de los hospitales estén más colmadas por afiliados de IOSPER, lo que provoca una recarga en los trabajadores de Salud”.

LRA 1 Buenos Aires

El personal del subte y el premetro se declaró en “estado de alerta” ante lo que consideran una “provocación” de la empresa Metrovías por su “intención de imponer la obligatoriedad de concurrencia” a trabajadoras y trabajadores mayores de 60 años. “Metrovías rompe la paz social e intenta provocar un conflicto”, advirtió la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en un comunicado de prensa.

LU 4 Patagonia

El dirigente del Sindicato de Comercio, Matías Silva, indicó que “el 28 de enero se firmó el acuerdo paritario, el cual es de un 21% y se abonará en tres tramos durante enero, febrero y marzo”.

LRA 6 Mendoza

Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), anunció un paro de actividades para el próximo 5 y 6 de febrero por parte de los prestadores de la salud en toda la provincia.

“La medida se toma debido a que el sector de empleados no regularizados no ingresaron en las últimas paritarias, y su situación económica y sus condiciones laborales son paupérrimas”, informó Iturbe.

LT 12 Paso de los Libres

Cristian Aragón, titular de la Unidad de Gestión Local Corrientes (ULG), comentó que desde marzo el PAMI dispuso un aumento en el pago de las prestaciones de médicos y medicas de cabecera. Se trata de un incremento del 30% en la cápita que cobran por la atención de cada afiliado de la obra social nacional de los jubilados y jubiladas.

“El espíritu de la medida es fortalecer el sistema de Atención Primaria de la Salud, porque de esta forma prevenimos la enfermedad antes que tener que curarla”, expresó Aragón.

LU 4 Patagonia

El presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, estuvo reunido con legisladores del Frente de Todos en la zona del Valle de Chubut, y coincidieron en no acompañar el proyecto del Ejecutivo sobre la zonificación minera tal como está planteado.

Linares comentó su reunión con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, diciendo que “nos reunimos con él y con los diputados de la Legislatura. El intendente está involucrado totalmente en las filas del Justicialismo, y los diputados están en línea con el partido Justicialista”.

LRA 24 Río Grande

Forman parte del programa “Ciudad de la Soberanía” que impulsa el municipio de Río Grande para reafirmar su compromiso con la labor malvinizadora.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado conversó con Fidel Puggioni, hijo Aníbal y Gladys del Valle Porcel, ambos desaparecidos en la última dictadura cívico militar. Fidel vive en Salta y contó parte de su historia y algunos detalles del hallazgo de los restos de su madre, enterrada como NN en un cementerio del conurbano bonaerense.

LRA 3 Santa Rosa

La gerenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Romina Montes de Oca, informó que se invertirán casi 12 millones de pesos para que mujeres locales se capaciten, hagan obras en el Barrio Silva y avancen en el objetivo final de conformar cooperativas de trabajo.

El Programa, financiado por el gobierno nacional a través de un convenio firmado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, apunta a avanzar en el diseño de un urbanismo con perspectiva de género, donde la mujer es “agente activa de derechos y hacedora de ciudades”, expresó Montes de Oca.

LRA 12 Santo Tomé

Una jueza chaqueña hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Tras esto, Paula Ojeda, coordinadora del movimiento MUMALA del Chaco, se refirió a la movilización en repudio a esa medida, diciendo que “en Chaco la ley no está funcionando por esa medida cautelar. Buscamos que el gobierno provincial intervenga, porque en este lapso que no rige la ley pueden ocurrir nuevos abortos clandestinos”.

LT 14 Paraná

Barreiro destacó que los Derechos Humanos “son conquistas de los pueblos y de la ciudadanía, los cuales responden a distintas luchas”.

En este sentido, la funcionaria dijo que desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad “es posible pensar en la transversalidad de la política y de la gestión”.

LRA 3 Santa Rosa

La periodista de amplia trayectoria en los medios de La Pampa, es la flamante conductora del noticiero central de la TV Pública que comenzó este lunes a las 19 horas, en el cual Bonavitta comparte la conducción con Ariel Senosiain.

Florencia recordó su paso por los medios de la provincia, y después detalló el valor que tiene en su vida profesional la incorporación a la TV Pública.

LRA 1 Buenos Aires

Cultora de la crónica y los perfiles; amasadora de historias y ensayos críticos, aunque también, en alguna oportunidad, novelista y poeta, María fue pionera del periodismo de género en tiempos en que el feminismo no era una bandera popular.

LRA 23 San Juan

El Gobierno de San Juan lanzó ayer la Diplomatura de Extensión en Prácticas Culturales, Territorio y Desarrollo, una propuesta interinstitucional gestionada por la Secretaría de Cultura en cooperación con el Ministerio de Cultura de la Nación y la Universidad Nacional de San Juan.

LU 23 Lago Argentino

La banda rosarina de rock y pop Muñecas participa de la 13º edición del Ranking Argentino de Canciones. Zero habló desde sus inicios hasta la edición de su último disco “Festival de sombras”, completada el año pasado.

LV 8 Libertador

Lo expresó el humorista gráfico de Página 12, quien reflexionó sobre las dificultades de hacer humor ante noticias dolorosas, como sucedió con la muerte de Diego Maradona, Osvaldo Soriano, Gustavo Ceratti y el Negro Fontanarrosa.

Respecto de la organización de la contratapa del diario con su par ´Rep´, Daniel Paz explicó que “el criterio es el mismo que antes, pero ahora charlamos por teléfono y definimos. En general, el mecanismo es el mismo: uno tira una idea delirante y el otro ve si es firme”.

LRA 1 Buenos Aires

Juana Pimienta baila la danza de las utopías, saltando de palabra en palabra, como poema en llamas, recatando voces desde los silencios.

Con f de fe, de fronteras y de febrero, las creencias no tienen fronteras. Así, como el sonido amado de las voces y los tambores que cantan a los dioses por deseos provenientes de los abandonados en la tierra.

Desde las orillas del aire, nos evocamos a tocar esas músicas que son escuchadas por los terrestres, pero que su destinatario es omnipresente. Para algunos, ese ente “omni”, es representado por símbolos, otros por formas humanas, otros por fuerzas misteriosas, y otros por la naturaleza.

LRA 1 Buenos Aires

Tres matones de poca monta que trabajan para un violento mafioso, local son enviados a hallar al artífice de un robo millonario. La tarea luce sencilla, pero un giro inesperado los obliga a refugiarse en una casa -aparentemente- abandonada. Mientras tanto, un policía corrupto y sus cómplices les siguen los pasos para matarlos.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Jorge Cafrune y lo recordó su hija Yamila. Las dudosas circunstancias que rodearon a su muerte, anécdotas de su vida y algunas de las canciones más célebres del famoso folklorista.

Además contó detalles de “Contame una historia”, ciclo que desde el próximo domingo conducirá por Radio Nacional Folklórica, FM 98.7 de 07:00 a 08:00 de la mañana.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista se designó al frente del máximo organismo político al presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong y se fijaron las principales políticas socioeconómicas para los próximos años.

Luego de siete jornadas de trabajo, concluyó el Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam que terminó reeligiendo como Secretario General del Comité Central al presidente del país, Nguyen Phu Trong. Además, en la Resolución del Congreso se reafirmaron las estrategias de desarrollo y promoción socioeconómicas que se adoptarán los próximos años, ratificando la necesidad de profundizar la unidad nacional.

En este contexto, el XIII Congreso Nacional del PCV sirvió para actualizar y discutir los paradigmas del programa revolucionario Doi Moi [Renovación] que se adoptó en 1986 y que se pusieran en práctica a partir de 1989, cuando se generaron importantes cambios políticos y económicos que hoy explican el exitoso presente de Vietnam.

Vamos a la playa…

Quiero compartir una historia, vivida en la primera quincena de enero. Estaba en la playa con mi señora, cuando la gente comenzó a gritar mientras señalaban mar adentro: “Rescate!!! Rescaaaaate!!!”. Y con tanta velocidad como estilo, dos bañeros salieron al rescate de dos personas. La playa expectante de la acción, festejó la destreza con la que lograron sacar a ambos.

Pero hubo maniobras que me sorprendieron. Mientras a uno de los rescatados, le hacían los movimientos para que expulsará el agua que involuntariamente había tragado, al segundo lo colgaron cabeza para abajo.

Me acerqué a los bañeros y pregunté, ¿por qué a uno lo atendieron entre los dos haciendo los movimientos para desahogarlo y al otro lo dejaron colgado boca a abajo? Me respondió: “Sabe que pasa…, el del arco NO TENIA OBRA SOCIAL!!!”.

CHOCOLATE