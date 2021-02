“Para mí no hay nada más ridículo que la voluntad de transgresión”

María Moreno es periodista y escritora o escritora y periodista; no hay uno de los oficios que domine al otro porque María Moreno es, en realidad, ella misma un género literario argentino. Aunque su obra era conocida por su larga experiencia y su paso por diversos medios, fue su libro anterior, Black out, unas extraordinarias y apabullantes memorias del alcohol y la amistad, el que recibió las mejores críticas en Argentina y también fuera del país y le dio un lugar entre audiencias más amplias. Cultora de la crónica y los perfiles; amasadora de historias y ensayos críticos, aunque también, en alguna oportunidad, novelista y poeta, María fue pionera del periodismo de género en tiempos en que el feminismo no era una bandera popular.

Desde hace un año dirige el Museo del libro y de la lengua, es autora de varios libros –El affair Skeffington, El petiso orejudo, A tontas y a locas, Vida de vivos, Panfleto, Oración-, y en los últimos años ocupa un espacio tan singular en el mapa de la literatura argentina que se hace imposible ligar su nombre y su obra a alguna serie habitada por otros. Lo suyo es, literalmente, fuera de serie. Ampersand publicó recientemente Contramarcha, un libro de memorias lectoras que María eligió centrar en términos cronológicos en su infancia, adolescencia y primerísima juventud. De este libro conversamos en este primer programa de Vidas Prestadas

En la sección Libros que sí Hinde recomendó “Canadá”, de Richard Ford (Anagrama) y “Tacurú”, de Ernestina Perrens (Paradiso)

En la sección En voz alta, Reynaldo Sietecase leyó el poema “De puño y letra” de Mario Trejo y en Te regalo un libro la escritora y narradora María Inés Krimer nos recomienda “Léxico familiar” de Natalia Ginzburg