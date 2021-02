“Los antiderechos están encabezados por la corporación judicial”

En comunicación con LT 42 Radio Nacional Gualeguaychú, Silvia Villavicencio directora de Nacional Resistencia, comentó las instancias de la marcha realizada en ayer en defensa de la ley de Interrupción Legal del Embarazo.

“Recordemos que la jueza Marta Aucar de Trotti fundamentó su decisión de suspender en el Chaco el cumplimiento de la Ley, en una supuesta interferencia entre la definición del Congreso Nacional y el Art. 15 Inc. 1 de la Constitución Provincial que habla de la protección del derecho a la vida y, que en función de ello no se puede dar la aplicación inmediata de la IVE. Es importante decir que el gobernador Jorge Capitanich, quien no está de acuerdo con la ley, es un celeste, al ser consultado sobre el tema dijo que la IVE es una ley federal y hay que acatarla, más allá de las posiciones personales y comentó que hasta el momento el Gobierno no fue notificado formalmente de la decisión de la jueza”, indicó.

Villavicencio dijo que “se habla del pedido de licencia de la jueza y por el momento no está definido si se realizarán nuevas movilizaciones. En la marcha de ayer participaron representantes de diversos sectores como los integrantes de la Mesa Multisectorial Feminista. Muchas veces se habla de la no adhesión de sectores de izquierda radicalizados, pero ayer estuvimos todas, fue unánime la participación. Concurrieron diversas organizaciones feministas, diversidades y disidencias, dirigentes sociales, sindicales, la senadora María Inés Pilatti Vergara, la diputada nacional Lucila Masín, Gladis Cristaldo y Aurelio Díaz, legisladores provinciales y la subsecretaria de Géneros, Diversidad y Disidencias, Delia Pérez”

La idea de la marcha era llegar hasta el frente del Juzgado 19, pero no fue posible por el vallado existente. “En las vallas estaban colgados papelitos celestes y blancos y, a quienes marchamos nos repartían leyendas con la inscripción ‘Cristo viene’, provocaciones que no fueron respondidas. Sería interesante pensar qué sucedería si a la marcha de hoy de apoyo a la jueza Trotti, se acercaran papelitos con el 0800 para consultas de mujeres y cuerpos gestantes sobre la IVE”, afirmó.