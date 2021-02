“Una tumba para tres”: vuelta al cine de acción de los ’90

Tres matones de poca monta que trabajan para un violento mafioso local son enviados a hallar al artífice de un robo millonario. La tarea luce sencilla, pero un giro inesperado los obliga a refugiarse en una casa -aparentenmente- abandonada. Mientras tanto, un policía corrupto y sus cómplices les siguen los pasos para matarlos.

DESCARGAR

Informe: Alejandro Rodríguez Bodart

Parece una historia grave, y lo es, pero la película está cargada de un humor que toma como referencia al cine de Tarantino o Damián Szifron.

El guión nació hace unos años. Incluso llevaba otro nombre, pero la idea no progresó y quedó en el olvido. Tiempo después, Mariano Cattaneo, director y coguionista de la película, lo rescató y le dio forma, junto a Nicanor Loreti, a “Una tumba para tres”.

“La idea era rescatar el cine de acción de los ’90, entre el antihéroe y esta cosa canchera del momento con cosas que nos habían influenciado”, explicó, en diálogo con Radio Nacional.

El director remarca la carga humorística de la película, potenciada por sus tres protagonistas, Diego Cremonesi, Daniel Pacheco -dos ex Marginal-, y Demian Salomón, pero aclara que no se trata de una comedia. “La película no es un chiste. La situación que atraviesan los personajes es real, preocupantes y grave”, afirmó.

“Una tumba para tres” ya está disponible en Cine.AR Play.