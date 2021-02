Daniel Paz: “El Planeta puede prescindir de los humanos”

DESCARGAR

Lo expresó el humorista gráfico de Página 12, quien reflexionó en el programa Muchas Gracias sobre las dificultades de hacer humor ante noticias dolorosas, así ocurrió con la muerte de Diego Maradona, Osvaldo Soriano, Gustavo Ceratti y el “negro Fontanarrosa”.

Respecto de la organización de la contratapa con su par Rep, en tiempos de pandemia Daniel Paz explicó que “el criterio es el mismo que antes, pero ahora charlamos por teléfono y definimos. En general el mecanismo es el mismo, uno tira una idea delirante y el otro ve si es firme”.

En cuanto a su quehacer en el rubro del humor político aseguró: “en nuestro país siempre es buena temporada para hacer humor…son tiempos interesantes donde conviene mirar hacia adelante e ir con cuidado”.

En cuanto a las obras que hoy está creando aseguró “mi manera de ver el oficio cambió mucho desde hace 10 años. Estoy más interesado en mostrar lo que está pasando que en hacer reir”.

Paz también repasó la publicación de libros que compilan chistes ya publicados y comentó los distintos medios donde ha publicado y sigue haciéndolo, tanto en Argentina, como en medios del extranjero.

El humorista gráfico reflexionó sobre sus viñetas sobre el ambiente, aunque aclaró “el planeta no necesita que lo cuidemos, hay que tomar conciencia para que la humanidad no desaparezca. De hecho, si no estuviéramos, para el planeta sería mejor”.

Finalmente, Paz reconoció que en todos estos años “hubo muchas circunstancias en las que hubo gente que se enojó, chistes retrasados por editores, puteadas, escraches, pero tiene que ver con los gajes del oficia. Por otro lado lo siento como un estímulo que me desafía a afinar la puntería”. También relató situaciones donde hubo agradecimiento de lectoras y lectores.