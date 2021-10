Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO RODRIGUEZ: "El espíritu de los 44 tripulantes del ARA San Juan, no dejará que Macri zafe"

LRA 7 Córdoba - VALERIA CARRERAS: "Siempre sospechamos que los familiares eran espiados"

LV 4 San Rafael - Familiares del ARA SAN JUAN: “Fue cínico y morboso que el Estado nos persiguiera de esa manera"

LRA 1 Buenos Aires - LUCIA CAMPORA: "La ley busca la impunidad de Macri"

LRA 1 Buenos Aires - "Aeropuerto trucho": La Corte le dio la razón a los vecinos de Palomar

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA SALVO: Convocan a una marcha contra la "colonización de la Justicia nacional"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Pandora paper: fugadores y otras especies"

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS LAMMENS: "Vemos con preocupación la cantidad de gente que regresó a los estadios"

NORTE GRANDE - EUGENIO ZAFFARONI: "La Corte Suprema de Justicia merecería juicio político"

LRA 53 San Martín de los Andes: GUILLERMO CARMONA: Empresa británica se retira de la explotación de petróleo en las islas

Nacional Folklórica - LEANDRO SANTORO: "Soy candidato en la Ciudad porque tengo la ilusión de defender mis ideas"

LRA 1 Buenos Aires - CYNTHIA OTTAVIANO: "Se está elaborando el primer código de ética para los medios públicos"

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR TROTTA: Respaldo a la vacunación para menores de entre 3 a 11 años

LRA 30 Bariloche - GERMAN SANTAMARIA: Bariloche no registra internados por Covid en terapia intensiva

LRA 23 San Juan - ALEJANDRA VENERANDO: "La ANMAT es el único organismo que habilita el uso de vacunas"

LRA 7 Córdoba - ANA CEBALLOS: "Es muy importante que se haya autorizado la vacunación para los niños"

LT 14 Paraná - Vacuna Sinopharm: Segura para los niños menores de 11 años

LRA 14 Santa Fe - JUAN PABLO POLETTI: Reconocimiento a personal de Salud, “los verdaderos héroes”

LRA 2 Viedma - MARCOS TRIPODI: No hay casos de Covid en Patagones

LRA 57 El Bolsón - TRISTAN GARCIA: En Lago Puelo ya se aplicaron 8500 dosis

LRA 3 Santa Rosa - NELIDA URRUCHUAGA: Noche de las Vacunas: “Hubo muy buena respuesta del público"

LT 11 Concepción del Uruguay - ROSARIO ROMERO: "Estamos en una normalidad y hay que equilibrar con responsabilidad"

LRA 26 Resistencia - DANIEL ANTUNEZ: Avances en el Plan de Vacunación contra el coronavirus

LU 4 Patagonia - Vacunaron a 52 personas: En el primer evento masivo de Comodoro

LT 12 Paso de los Libres - ATALIVA LAPROVITTA: Se están analizando las medidas protocolares para la reapertura del puente

LRA 42 Gualeguaychú - KEILA HEIDENREICH: Avanza la vacunación para los jóvenes en la ciudad

LT 12 Paso de los Libres - Después de un año y medio: El Senado vuelve a las sesiones presenciales

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - SANDRA ORQUERA: Una concejal bussista quedó a cargo del gobierno de Tucumán

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: El acto del 17 de octubre y la posibilidad de recuperar el espacio

LRA 6 Mendoza - GERMAN GOMEZ: "Debería haber un incremento para el ministerio de Seguridad"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Es octubre, pero... ¿el pueblo lo sabe?"

LRA 1 Buenos Aires - Esperan confirmación de quórum: La Cámara de Diputados buscará convertir en ley el etiquetado frontal

LV 4 San Rafael - Habrá que esperar unos días: Evaluación de los daños en la producción

LT 14 Paraná - Licitarán 60 nuevas viviendas: Financiamiento nacional en Chajarí

LRA 3 Santa Rosa - CARLOS ANZORENA: Productores piden que se reglamente la Ley de Promoción de Agroecología

LT 11 Concepción del Uruguay - Análisis de CAME: Las ventas minoristas pymes subieron 15,7% en septiembre

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El hermano de Hernán Rodríguez, submarinista fallecido en el hundimiento del ARA San Juan, se refirió al llamado a indagatoria contra el ex presidente: "Sentimos esperanza en que podamos ver una pequeña luz, sobre algunas de las tantas que se mandó Macri. Ojalá que el juez ponga todas las restricciones que hay que poner a quienes tengan culpa en esto".

Tras relatar cómo se dieron cuenta que "estaban pinchado los teléfonos", Claudio Rodríguez expresó: "El espionaje a nosotros fue una locura. La AFI está para espiar a narcotraficante y terroristas, no para espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan".

LRA 7 Córdoba

Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, indicó que se recibió de buena manera la decisión judicial de citar a indagatoria, con prohibición para salir del país, al ex presidente Mauricio Macri.

“Al fin escucharon lo que venimos señalando desde 2018. Siempre sospechamos que los familiares estaban siendo escuchados y espiados”, explicó Carreras, y agregó: “Macri es un cultor del espionaje ilegal”.

LV 4 San Rafael

El ex presidente Mauricio Macri tiene prohibido salir del país y, a solicitud del juez Martín Bava, deberá comparecer a indagatoria el próximo jueves 7 de octubre por el espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan.

En tanto, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los submarinistas fallecidos, dijo: “Ojala que esta sea la punta del ovillo para que todo se pueda comenzar a investigar. Tengo una fe tremenda y creo que por esta causa Macri va a tener que pagar por la pérdida de 44 personas muy valiosas qué él despreció. No solamente no los buscó, los abandonó, no arregló el Ara San Juan y espió a los familiares”.

LRA 1 Buenos Aires

La ley aprobada por la Legislatura porteña con la que Juntos por el Cambio (JxC) amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño continúa generando rechazos. La legisladora porteña Lucía Cámpora sostuvo que "se intenta facilitar la estrategia judicial de Mauricio Macri en el marco de la causa Correo Argentino" y advirtió que "se busca garantizar su impunidad".

En ese sentido, explicó que con esto "un fallo que sea de la Justicia federal puede ser apelado por el TSJ porteño" y calificó el avance como "incorrecto y preocupante". "La legislatura se arroga competencias que no tiene", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado del Colectivo Stop Flybondi, Lucas Marisi se refirió a la decisión del máximo tribunal que, después de más de 4 años de litigio, falló a favor de la comunidad de El Palomar en relación a la ilegalidad del aeropuerto concesionado durante el gobierno de Mauricio Macri, y anuló la cautelar que les permitía operar a las líneas low cost.

"Hemos logrado un fallo histórico después de luchar contra la mafia macrista", festejó el letrado al tiempo que señaló el "silencio notable de los medios hegemónicos de comunicación" que, tras realizar "operaciones para presionar a la Corte sobre el aeropuerto trucho, deben estar buscando la vuelta para tergiversar y decir que los vecinos perdimos".

LRA 1 Buenos Aires

Las asociaciones de magistrados y abogados y gremios de trabajadores judiciales convocaron a una manifestación para el próximo 6 de octubre frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), en rechazo a la "maniobra de colonización de la Justicia Nacional".

“Es necesario tener una reforma judicial. La mesa judicial del macrismo ahora está en el Tribunal Supremo de Justicia”, destacó la abogada Natalia Salvo.

La protesta es contra la norma aprobada sin debate previo por la Legislatura porteña con la que Juntos por el Cambio (JxC) amplió las competencias del TSJ de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que dejó "Pandora Papers", la filtración de documentos de paraísos fiscales que sacó a la luz el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

"Argentina está en el podio, en el tercer lugar (con 2521 beneficiarios finales). Sólo se ubica debajo de Rusia (4437) y del Reino Unido (3501). El principal motivo de las cuentas offshore es la fuga de divisas. Evadir dinero para no pagar", destacó el conductor. "Argentina es un país con alto nivel de evasión", aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens mantuvo una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, para evaluar la vuelta del público a los estadios.

"Vamos a pedir que aquellos que nos cumplan con lo que pedimos no organicen el evento con público. No podemos poner en riesgo todo el esfuerzo que hicimos hasta acá", destacó.

En la reunión acordaron pedir colaboración para reiterar el compromiso del fútbol argentino en el acompañamiento de la medida para recibir hasta el 50% del aforo, hasta que se decida aumentar la capacidad. Buscan que se haga énfasis en que la pandemia aún no terminó y que hay que mantener los cuidados.

NORTE GRANDE

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo referencia a diversos temas jurídicos y políticos, entre los cuales se destacó su visión respecto de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia argentina.

"La estructura que tenemos en la Justicia, es anárquica, no ofrece seguridad jurídica. No ofrece previsibilidad. Tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, el control de convencionalidad internacional y además se han atribuido sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa", afirmó y agregó que "la CSJ merecería juicio político. Se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. No podemos ignorar la realidad del lawfare. Esto ha sucedido. Y la Corte ha estado indiferente, no ha tratado de pararlo de ninguna manera”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La petrolera británica Harbour Energy decidió retirarse de la explotación hidrocarburífera de Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas, luego de que el Estado argentino anunciara en julio pasado sanciones y un proceso de inhabilitación por “exploración ilegal”.

Nacional Folklórica

El Frente de Todos porteño lanzó su campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires con un acto en el barrio de Villa Lugano, con vistas a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. En este sentido, el candidato a diputado nacional se refirió a la estrategia de su bloque y a la responsabilidad de los actuales funcionarios.

"Independientemente de las especulaciones electorales, el gobierno tiene la tarea de gestionar y los candidatos de persuadir. Vamos a dar el debate pensando en las ideas y modelo de país que queremos defender"

Santoro habló, además, de la oposición y las críticas a la administración de la pandemia, las dificultades de los oficialismos en el mundo y los impactos económicos de la cuarentena, como así también resaltó la legitimidad de las vacunas contra el COVID 19 y manifestó su preocupación por la espectacularización de la política.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de RTA y promotora del proyecto "Hacia el primer Código de Ética de RTA” brindó detalles del código que se está elaborando y manifestó que "un código de ética es un compromiso entre quienes trabajan en un medio de comunicación y las audiencias".

"Lamentablemente en la Argentina no hay un solo código de ética en toda la televisión o la radio, ya sean de gestión pública o privada", sostuvo Cynthia Ottaviano. También expresó que la construcción que se está realizando de manera colectiva "no ha sido fácil, pero la mismo ha sido muy enriquecedora".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El pediatra Oscar Trotta, miembro del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, expresó su apoyo a la inmunización de las niñas y los niños de esa franja etaria contra el coronavirus, con la vacuna china, cuyas dosis llegarán al país durante esta jornada para sumarse a las ya reservadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

El profesional y docente defendió la decisión de inocular a ese sector de población vulnerable al considerar que es “absolutamente necesario y oportuno para dar cobertura a este grupo y tener un manejo acertado de la pandemia”.

El Dr. Trotta enfatizó que Sinopharm “es una vacuna segura y efectiva para la población pediátrica, con muy pocos efectos secundarios, hecha con tecnología a virus inactivado como muchas de las que están incluidas en el calendario de vacunación y se vienen aplicando regularmente”.

LRA 30 Bariloche

El médico se refirió a la situación sanitaria de Bariloche y la reestructuración de la atención. “No podemos creer que no haya pacientes graves por Covid, y lo importante es que pudimos dar respuesta a todas las cirugías programadas que se había suspendido”, contó Santamaría.

LRA 23 San Juan

La funcionaria anticipó que se reunirá con otros ministros del área en el marco del Consejo Federal de Salud. También aclaró que si bien hay una buena relación con la Sociedad de Pediatría, la única entidad que autoriza la colocación de vacunas es la ANMAT.

LRA 7 Córdoba

Ana Ceballos, referente en Córdoba de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), consideró como una “muy buena noticia” la autorización de la ANMAT para la vacunación contra el coronavirus de niños y niñas de 3 a 11 años con Sinopharm.

“Los estudios en fase 1 y 2 dieron buenos resultados. Si la ANMAT lo autorizó es porque tiene los trabajos de la fase 3, que serán presentados en el Consejo Federal de Salud (COFESA)”, aseveró Ceballos.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional anunció la semana pasada que los niños de entre 3 y 11 años serán inmunizados contra el coronavirus con la vacuna china Sinopharm, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Tras esto, el infectólogo Hugo Pizzi expresó que este tipo de vacunas es segura para los menores. “Todos los niños chinos ya están vacunados y esto es la gran evidencia”, dijo Pizzi refiriéndose a las pruebas científicas que corroboraron la eficacia y la seguridad de las vacunas chinas.

LRA 14 Santa Fe

En el marco de una jornada organizada por la Sociedad Rural santafesina, la Municipalidad de Santa Fe y directivos de Salud de la provincia, homenajearon a todos aquellas personas que trabajaron en la pandemia, en la figura de los referentes de los hospitales. El director del Hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, los describió como “los verdaderos héroes”.

En el emotivo acto que se hizo en la sede de la entidad, ubicada en bulevar Pellegrini 3260, participaron el presidente de la Sociedad Rural Santa Fe, Ignacio Mántaras, junto a otras autoridades de la institución, y referentes de cada uno de los hospitales de la ciudad que actuaron durante la emergencia sanitaria y el intendente capitalino, Emilio Jatón.

LRA 2 Viedma

La ciudad de Patagones está libre de Covid. En el hospital "Pedro Ecay" se dieron las últimas altas de los pacientes que transitaban la enfermedad y, hasta el momento, no se han registrado nuevos contagios.

LRA 57 El Bolsón

El trabajador de salud señaló que la situación epidemiológica de Lago Puelo es buena y que el proceso de vacunación avanza a buen ritmo. “La semana pasada se vacunaron 175 adolescentes de entre 12 a 17 años, y pronto comenzará la vacunación en grupos de 3 a 11 años", señaló García.

LRA 3 Santa Rosa

La jefa de Vacunación del hospital Gobernador Centeno de General Pico, Nélida Urruchuaga, calificó como “muy buena” la respuesta de la gente durante la Noche de las Vacunas, la propuesta del Ministerio de Salud provincial que se desarrolló el viernes y sábado anterior en Santa Rosa y Pico.

LT 11 Concepción del Uruguay

La ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos, Rosario Romero, se refirió a la nueva nocturnidad, a los horarios, aforos y medidas que deberán cumplir los propietarios de los boliches bailables y los salones de fiesta. El aforo para tales actividades será con una capacidad del 50%, y el horario nocturno es libre, motivo por el cual las personas podrán circular sin límite de horario.

LRA 26 Resistencia

“La provincia aplicará una estrategia de vacunación para posibilitar que todos la tengan. Ahora estamos vacunando con la segunda dosis de Sputnik V a personas de hasta 40 años, y ojalá que podamos avanzar y lleguen más dosis. Estamos esperando vacunas de Sinopharm para aplicar a niños de 3 a 11 años, que es una plataforma muy segura para esa población, y aún no tenemos lineamientos oficiales de la estrategia que se usará, pero trabajamos en el tema. En lo referido a chicos y chicas de 12 a 17 años con factores de riesgo se está analizando su factibilidad, porque no queremos que nadie quede afuera”, expresó el jefe de Inmunizaciones del Chaco, Daniel Antúnez.

LU 4 Patagonia

La subsecretaria de la Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, puso en valor la estrategia de aplicación de vacunas mediante los tráilers móviles. “Tuvimos jornadas de Salud con la secretaria y salimos a vacunar con el tráiler en el marco del recital de Las Pelotas, ya que en los días previos mucha gente consultó debido a que parte de los requisitos para ingresar al show era estar vacunado. Fueron 52 dosis las aplicadas, que parece poquito, pero es el avance de la campaña la que nos permite recuperar esta normalidad”, indicó Simunovic.

LT 12 Paso de los Libres

El licenciado Ataliva Laprovitta, titular de la Dirección de Migraciones en Corrientes, destacó que Paso de los Libres es uno de los tramos más importante que vincula a la Argentina con Brasil, hecho que pone en foco la importancia de la reapertura del puente.

En tanto, el protocolo que la provincia envió recientemente a la jefatura de Gabinete de ministros está siendo evaluado por el ministerio de Salud de la Nación “para que en el momento de la reapertura del paso fronterizo tengamos la seguridad sanitaria en dicho corredor”, informó Laprovitta.

LRA 42 Gualeguaychú

Keila Heidenreich, directora de Salud Comunitaria de Gualeguaychú, dio detalles del Plan de Vacunación para el COVID-19, y luego expresó la importancia de salir a los barrios con la inoculación, mientras se está a la espera de la inmunización para los niños y niñas mayores de tres años.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El senador nacional Mauricio Camau Espínola comentó que el Senado volverá a sesionar de forma presencial, debido a que el nuevo protocolo permite que todos los legisladores retornen a sus bancas.

Luego, el legislador brindó detalles de la reunión que mantuvo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y destacó la importancia que tendrá para Corrientes la ley de Fomento Agroindustrial impulsada por el Presidente Fernández, debido a que es una iniciativa que busca optimizar a uno de los sectores claves de la economía nacional y crear más puestos de trabajo.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El viaje del gobernador interino Osvaldo Jaldo a Buenos Aires, provocó que luego de 22 años el bussismo vuelva a estar a cargo del Poder Ejecutivo, aunque esta vez de manera fugaz, ya que la legisladora Sandra Orquera conduce por estas horas los destinos de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein adelantó que en el gobierno se habla de que habrá un acto dada la caída de los índices de la pandemia. La celebración de dicha fecha puede “recuperar un espacio” que el oficialismo de alguna manera perdió en las PASO. “Tiene un eco y una relevancia simbólica para el peronismo porque se produjo por primera vez, en un momento en que parecía que el partido estaba acabado antes de empezar. Perón estaba prisionero, lo habían destituido de sus cargos, y parecía que ahí se cortaba su carrera. Y se produjo esa movilización, espontánea y masiva, que liberó al Coronel Perón de la cárcel y lo puso en camino de ganar las elecciones. Y finalmente, convertirse en presidente”, recordó.

LRA 6 Mendoza

El diputado y presidente del Bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, se refirió al Presupuesto provincial y manifestó que la discusión será larga, ya que se evidencia poca inversión en áreas sensibles como la de Seguridad. También el legislador se expresó sobre la falta de inversión que se prevé para la obra pública y remarcó el tema del endeudamiento que arrastra la provincia, más el roll over solicitado por el Ejecutivo.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi se refirió a la importancia de retornar a las calles y reconstruir el espacio popular, inspirados en el emblemático 17 de octubre, para que vuelva a ser la mayoría popular "la expresión y marca de las demandas por los derechos, la inclusión y la democracia".

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la actividad del Congreso, se espera que mañana la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley de etiquetado frontal que tiene por objetivo advertir sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los productos. Sin embargo, para realizar la sesión especial el Frente de Todos deberá conformar quórum con sus aliados ya que Juntos por el Cambio sostuvo que el oficialismo debe ser el espacio que reúna el número.

LV 4 San Rafael

Desde la Dirección de Agricultura y Contingencias, el Ingeniero Raúl Besa detalló cuáles fueron las zonas más afectadas por las bajas temperaturas durante el fin de semana, diciendo: “Durante la madrugada la temperatura alcanzó entre 3 y 5 grados bajo cero en Jaime Prats, Real el Padre, La Llave, Goudge, y también en el distrito de Bowen, en General Alvear, en Poste de Hierro, La Marzolina y Los Compartos. En varios sectores tuvimos heladas de una duración muy larga, de entre seis y siete horas”.

LT 14 Paraná

El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), llamó a licitación para la construcción de 60 nuevas viviendas en Chajarí, Departamento Federación, que se harán con fondos nacionales en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro.

Las unidades habitacionales tienen un presupuesto oficial de más 332,4 millones de pesos y un plazo de obra de 14 meses corridos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 3 de noviembre próximo a las 11 horas en el Centro Cultural Constantino Caballaro, de Chajarí.

LRA 3 Santa Rosa

El agrónomo Carlos Anzorena, impulsor de la agroecología en La Pampa, dijo que 21 familias pampeanas ya se inscribieron en el Registro de Productores Agroecológicos y reclaman para que se reglamente la ley.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Feminia, se refirió al aumento en las ventas minoristas pymes, que a precios constantes tuvieron una caída mensual del 0,5% en septiembre, pero subieron 15,7% frente al mismo mes del año pasado, mientras que el 54% de las empresas consultadas sostuvo que su situación actual es buena, con perspectivas positivas a futuro.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La subdirectora general de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de AFIP celebró la creación del programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares, denominado "Registradas", busca recuperar empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus, apoyar a las empleadoras y los empleadores, y contribuir a una mayor formalización en el sector.

Tras explicar los principales puntos de la iniciativa, Patricia Vaca Narvaja aclaró: "El programa Registradas no es incompatible con el Progresar, la Tarjeta Alimentaria ni la AUH, no se pierde ninguno de esos planes". "El programa Registradas busca generar empleo y reconocer el trabajo de esta tarea que no es muy reconocida", señaló.

LV 8 Libertador

Así se expresó el ministro de Gobierno y Justicia mendocino, Víctor Ibáñez, quien aseguró que los aumentos ya han sido acordados con los gremios correspondientes. Por otro lado, el funcionario indicó que se está cumpliendo con el pase a planta de los trabajadores de la Salud.

LRA 14 Santa Fe

Los y las maestras de instituciones públicas y privadas definen este miércoles la aceptación o rechazo del ofrecimiento hecho por el gobierno de Santa Fe de un 17%. “La propuesta no soluciona la pérdida del poder adquisitivo, pero tiene algunos puntos que permiten que los y las docentes santafesinos puedan igualar o superar el índice de precios”, señaló Alonso.

LRA 5 Rosario

Desde el gremio de docentes privados de Rosario expresaron su preocupación por la integridad de los y las docentes que hoy debieron presentarse a trabajar y dar clases en el colegio Ceferino Namuncurá, a cuyas autoridades denunciaron en 14 oportunidades por violencia laboral.

LRA 21 Santiago del Estero

El gremialista confirmó que el próximo viernes 8 los negocios comerciales trabajarán en forma normal, con el pago doble de haberes por tratarse de un feriado con fines turísticos. Además, el lunes 11 permanecerán cerrados.

Géneros | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

La norma establece el derecho para recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país.

Durante el año 2008 se establecieron las currículas para los diferentes niveles de enseñanza, en lo que se llamó Programa Nacional ESI.

Se establecieron entonces los ejes: la ESI como derecho, la perspectiva de género, el respeto de la diversidad, la valoración de las emociones y la afectividad, y el cuidado del cuerpo y la salud para que se impartan en las escuelas transversalmente.

Susana Sanz, responsable de la Dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina detalló la importancia que tuvo la sanción de ley.

LRA 12 Santo Tomé

Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO, planteó la situación que viven los docentes y trabajadores provinciales en general, a causa del decreto que dispuso el gobierno de Corrientes, tras resolver el cese de las licencias otorgadas desde marzo del año pasado a los empleados públicos que se encontraban dentro de los grupos de riesgo por COVID-19.

Sin embargo, en la provincia, específicamente en la capital, ya se encuentran en aislamiento más de 100 familias de alumnos que se contagiaron en los colegios, y algo similar ocurrió en las primeras semanas de clases con presencialidad plena en Goya. "En la prensa local no aparece absolutamente nada, pero hay responsabilidad del gobernador, quién firma este decreto, y del Ministerio de Educación", aseveró Ramírez.

LRA 4 Salta

Susana Zerpa, de 65 años, fue la décimoprimera víctima de femicidio de la provincia de Salta. Soria se entrevistó con diversas amistades de la mujer para establecer si había antecedentes de violencia en la pareja. Se señaló como presunto autor a su ex pareja, Luis Rebilla.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario general de Luz y Fuerza Bahía Blanca, Rubén Bettinotti, dijo que “estas viviendas son las que nos quedaron pendientes hace 11 años porque los costos quedaron muy altos”.

Así contó el sindicalista la firma del convenio “Terminación de 162 viviendas del barrio Luz y Fuerza Etapa 2” –ubicado en Humboldt e Indiada- entre ese gremio y el intendente municipal de Bahía Blanca, Héctor Gay.

Bettinotti manifestó que las casas serán estilo dúplex, con 2 cuartos y que “la idea es que la cuota que deberán pagar los trabajadores no supere el 20 % del salario de los trabajadores”.

Además habló del empleo que reactivará esta obra, el posible nombre del barrio y de cómo funciona la farmacia sindical de calle Sarmiento.

LRA 26 Resistencia

Con la llegada del agua potable en este nuevo aniversario que festeja Charata, la intendente María Luisa Chomiak se refirió al cumpleaños de la ciudad y a la campaña que lidera como candidata a diputada nacional. "Estamos festejando nuestros 107 años con la tranquilidad de que seguimos cuidándonos, pero nos volvemos a encontrar por el tema pandemia. Hoy celebramos con muchas cosas lindas, con obras, con crecimiento en estos últimos tiempos en materia de infraestructura, y sobre todo porque también tenemos la llegada del agua, que nos llenó de esperanza", resaltó Chomiak.

LRA 9 Esquel

Pablo Pimentel, de APDH La Matanza, estuvo el fin de semana en la lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, donde se está llevando adelante un proceso de recuperación de tierras. "Fue demostrado antropológicamente que ellos forman parte de ese territorio. En un principio el fiscal Francisco Arrién pidió un trámite de identificación, pero hubo represión, malos tratos y tiros. Fue maltratado un niño de 8 años, lo cual generó que hubiera presos, incautación de bienes y los dejaron aislados. Fue una escena similar a lo que ocurrió en la lof Mascardi", expresó Pimentel.

LRA 26 Resistencia

“Estamos entregando refacciones, ampliaciones y trabajos integrales en diversas escuelas que se dieron a través del ministerio de Gobierno. Son situaciones muy satisfactorias que suceden en el marco del reinicio de la presencialidad en forma completa y esto ocurre en dos escuelas tradicionales como lo son la número 949 y en la número 2. En esta última se invertirán 140 millones de pesos en obras que comenzarán en forma inmediata”, dijo el titular de la cartera educativa, Aldo Lineras.

LRA 18 Río Turbio

El funcionario informó sobre una agenda de actividades y eventos que se desarrollarán a partir de hoy y a lo largo de los próximos días. “Será un momento de encuentro para que los artistas se conozcan entre sí, y puedan expresar qué los inspiró a realizar cada obra”, señaló Díaz.

LRA 24 Río Grande

La Fundación del Garrahan concretó la donación de tres sillas de ruedas para la sala de pediatría del Hospital Regional Río Grande. "Estamos muy felices de poder concretar esta entrega que serán de mucha utilidad", señaló la referente del programa y reiteró que siguen juntando tapitas.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La referente de la Asociación Manekenk habló sobre el incendio del aserradero El Litoral. “Hay un problema en el manejo de los residuos forestales no sabemos si es un descuido, negligencia o falta de capacidad operativa pero frente a lo que paso en el país, los incendios forestales en nuestra provincia son un riesgo latente”, señaló Fernández.

LRA 25 Tartagal

Un reconocido comerciante de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán fue abordado por un vehículo con siete hombres y una mujer que lo golpearon y exigieron a punta de pistola que entregara las claves de la caja fuerte. Los asaltantes vestían chalecos policiales.

LT 14 Paraná-LRA1 Buenos Aires

Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública, presenta: "Las santitas paganas de nuestra resistencia cultural", realizado conjuntamente por LT14 Nacional Gral. Urquiza Paraná, Radio Nacional Santa Fe y LRA1 Buenos Aires.

En tiempos en que se afirmaba que la historia la hacían los hombres, las mujeres se encargaron de hacer la leyenda. De hacerse leyenda y como tales derribar las murallas que esos hombres “que hacían la historia” levantaron en nuestra cultura, como aquella idea que se había arraigado, de llamar a los femicidios “crímenes pasionales”, de justificarlos ante las infidelidades femeninas, de manifestar que había hombres que mataban por amor, y otros disparates similares como considerar a los celos como una parte natural del buen amar.

Nuestra cultura popular lleva a estas mujeres asesinadas al altar mayor de la memoria, las hace santitas paganas. La canonización del pueblo se ha vuelto una forma de justicia divina donde transforma a las condenadas de siempre - tanto por sus asesinos como por las costumbres conservadoras y la justicia que las abandona - en hacedoras de milagros, pero también esta santificación popular es una manera de hacer contracultura, son las de abajo los que patean el tablero del cielo.

LRA 7 Córdoba

El titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, señaló que continúa la lucha contra los incendios forestales en el norte provincial. Según indicó el funcionario, hay focos activos en Traslasierra, Tulumba y Sobremonte y además se registraron dos víctimas fatales y un hombre se encuentra en estado crítico en el Instituto del Quemado.

“En el primer foco, ubicado al norte provincial, están afectados 370 efectivos. Se originó a partir de la caída de un rayo en cercanías de Caminiaga”, indicó Concha.

LT 14 Paraná

En el marco de una jornada de concientización, mañana martes 5 de octubre se llevará a cabo una limpieza en el islote frente al Puerto Nuevo de Paraná y en el borde costero, organizado por la Escuela Municipal de canotaje.

Pablo Taulada es el encargado de la escuela y explicó que la tarea será efectuada por chicos de entre 14 y 16 años, quienes cruzarán el río en piraguas para luego traer la basura en bolsas.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diego Molina integra la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, encargada de organizar esta producción especial que se realizará a quince años del accidente vial en el que murieron nueve estudiantes y una profesora del Colegio Ecos, ocurrido el 8 de octubre de 2006, cuando regresaban de un viaje solidario a Chaco.

LU 4 Patagonia

“Desgenerades” se estrena hoy, lunes 4 de octubre a las 23 horas en LU 4 Radio Nacional Patagonia. El escenario para la puesta será denominado “Alfredo Shadi” en homenaje al hombre del radioteatro, quien forma parte de la historia de la región.

El equipo que llevará adelante la tarea de recuperación del género está integrado por Maximiliano Calvo, Fernanda Soto Gallardo, Pablo Laszeski, Claus Didier Martínez y Matias Jurjevic.

LRA 1 Buenos Aires

La producción del film y la dirección estuvo a cargo de Natalia Meta, quien se inspiró en la novela "El mal menor" de C.E. Feiling. “El Prófugo es una película sobre el deseo, el amor y las relaciones humanas”, declaró y agregó: “No es de terror, de hecho, tiene un final más cercano a la comedia”.

También destacó la importancia del sonido en el largometraje. Sostuvo que “desde los ruidos extraños hasta la música” son cruciales ya que “permiten llevar adelante la fantasía”. “Uno de los protagonistas es el órgano de la Sala Sinfónica del CCK”, adelantó.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros, Ana Da Costa y Gastón Francese, conversaron con Emiliano Ruiz Díaz sobre las Becas de Investigación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. El jefe del Departamento de Gestión e Investigación para Exposiciones explicó cómo se da la propuesta. Investigadores o investigadoras pueden desarrollar un proyecto, se seleccionan por medio de un jurado a través de un concurso, y por último se eligen los finalistas. “Del 12 al 15 de octubre será la beca Juan Calfucurá, que apunta este año a la temática de los pueblos originarios en nuestro territorio. De los trabajos que lleguen, tenemos la esperanza que los que resulten ganadores puedan transformarse en un libro”, contó.

LRA 1 Buenos Aires

Reconocida en el mundo y por sus pares como “la voz de Latinoamérica”, la cantante más representativa del país, que dejó un legado marcado por su voz inigualable y su amor al arte.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

River Plate, nuevo líder de la Liga Profesional de Fútbol, derrotó hoy a Boca Juniors por 2 a 1, en el partido válido por la fecha 14.

El delantero Julián Alvarez convirtió por duplicado para el equipo de Marcelo Gallardo, mientras que el defensor peruano Carlos Zambrano descontó en la última jugada.

El Millonario alcanzó los 30 puntos con la cuarta victoria consecutiva y es líder del campeonato. A su vez terminó con el invicto de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Marcos Rojo.Los goles en la voz de Víctor Hugo.

LRA 1 Buenos Aires

La Academia y Estudiantes de La Plata empataron en el Cilindro de Avellaneda, en el encuentro que clausuró el segmento dominical de la decimocuarta fecha de la LPF, con goles de Aníbal Moreno para el local y Leonardo Godoy para la visita, a los 2 y 35 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

Los goles del partido en la voz de Eladio Arregui.

LRA 13 Bahía Blanca

El periodista Alejandro Fabbri habló de cómo se fue haciendo “Clásicos” que cuenta las grandes rivalidades del fútbol argentino: “Es un libro que no hace centro en Capital, Rosario o La Plata… hay clásicos de todo el país. En Bahía Blanca hablamos de 3 equipos: Olimpo, Villa Mitre y Bella Vista. Hay muchos clásicos del interior”.

LRA 17 Zapala

El funcionario confirmó la cantidad de corredores que participaron de la séptima prueba del sindicato de empleados de comercio en Mariano Moreno. "El jefe del regimiento del RIM 10 permitió el acceso al cerro Negro. Hace tiempo que queríamos hacer la carrera del otro lado”, dijo Del Río.

LRA 52 Chos Malal

La ciclista de 16 años de Huignacó se consagró campeona argentina de ciclismo de persecución individual en la provincia de Córdoba. "Todavía no consigo a nadie que nos apoye en las carreras. Mi familia por ahora es mi mayor sustento económico por ahora", señaló la joven.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con el curuzucuateño Martín Rapetti, ganador de la segunda fecha de la Fuerza Libre Internacional disputada en la ciudad entrerriana de Concordia, en el autódromo asfaltado, brindó detalles de su triunfo y confirmó que la próxima fecha será en la ciudad de Mercedes el 24 y 25 de octubre.

LRA 3 Santa Rosa

El ex campeón mundial de kickboxing y actual promotor de boxeo, Jorge ´Acero´ Cali, falleció este domingo a los 49 años por una descompensación cardíaca, mientras se encontraba en un hotel de Santa Rosa, La Pampa, lugar que visitó durante el fin de semana debido a la organización de una velada pugilística llevada a cabo por la empresa Chino Maidana Promotions, a la cual pertenecía Cali.

Humor | Volver al inicio

Día del Odontólogo

Lo festejamos con una sonrisa. Esta profesión que es una de las más antiguas, proviene de aquella ley: “Ojo por ojo y diente por diente”.

Un amigo cuando le propuse lo de la sonrisa, me dijo que a medias, porque su sonrisa la sacó con Ahora 12 y recién pago la mitad, por lo tanto solo puede reír con los de arriba.

La pandemia los golpeó fuerte a los odontólogos, no solo por los protocolos, sino que con la cuestión del uso de barbijo, muchos nos relajamos y dejamos los arreglos dentarios, para más adelante. Incluso algunos zarpados, usaban barbijos, con sonrisas dibujadas.

Feliz dia dentistas !!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA