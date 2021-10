La subdirectora general de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de AFIP celebró la creación del programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares, denominado "Registradas", busca recuperar empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus, apoyar a las empleadoras y los empleadores, y contribuir a una mayor formalización en el sector.

Tras explicar los principales puntos de la iniciativa, Patricia Vaca Narvaja aclaró: "El programa Registradas no es incompatible con el Progresar, la Tarjeta Alimentaria ni la AUH, no se pierde ninguno de esos planes". "El programa Registradas busca generar empleo y reconocer el trabajo de esta tarea que no es muy reconocida", señaló.

Mediante el nuevo programa, el Estado le entregará a trabajadoras de casas particulares una suma de dinero fija durante seis meses a cuenta del pago que realizará la parte empleadora, con lo que se busca reducir la informalidad, garantizar el acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar la bancarización.

Ahí Vamos, lunes a viernes de 9.00 a 12.00

Con Gisela Busaniche, Horacio Marmurek, Ingrid Beck, Néstor Espósito, Agustín Álvarez Rey, Diana Costanzo, Santiago Lucía, Cecilia Diwan, Carlos Ulanovsky, Hinde Pomeraniec, Felipe Pigna y Luis Bruschtein.